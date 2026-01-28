  • Новость часаОАК подписала с индийской Flamingo соглашение о шести Ил-114-300
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Война на Украине – эпицентр тектонического сдвига

    Мир неумолимо возвращается к логике сфер влияния, где право голоса имеют только те, кто обладает реальной силой и готовностью ее применять. США, Россия и Китай сегодня именно так и делят планету, ведя сложный, многоплановый торг по всему периметру от Тайваня до Венесуэлы и от Ирана до Арктики.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    28 января 2026, 15:28

    Ушаков напомнил о готовности Москвы к визиту Зеленского

    Ушаков: В случае готовности Зеленского к встрече с Путиным его ждут в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова принять Владимира Зеленского в Москве для встречи с президентом Владимиром Путиным, напомнил помощник президента Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, российская сторона не раз озвучивала такую позицию и открыта к диалогу при желании украинского лидера, передает ТАСС.

    «Президент наш несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, приглашаем его в Москву», – заявил представитель Кремля. Он также подчеркнул, что Россия готова гарантировать Зеленскому безопасность во время возможного визита в Москву.

    В сентябре президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве.

    28 января 2026, 09:34
    Маск назвал Сикорского идиотом из-за претензий об использовании Starlink российскими дронами
    Маск назвал Сикорского идиотом из-за претензий об использовании Starlink российскими дронами
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Миллиардер Илон Маск в жесткой форме ответил главе МИД Польши Радославу Сикорскому, обвинившего его в том, что он не препятствует использованию системы спутниковой связи Starlink российскими военными.

    Американский миллиардер Илон Маск в резкой форме отреагировал на заявления Радослава Сикорского по поводу якобы использования спутниковой связи Starlink на российском беспилотнике.

    Глава МИД Польши обвинил Маска в том, что он якобы зарабатывает на военных преступлениях, а также спросил, почему тот не остановит использование Starlink российскими военными.

    «Этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink – это хребет системы связи для украинских военных», – написал Маск в Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В начале марта 2025 года между Маском и Сикорским уже происходила острая перепалка, в ходе которой предприниматель подчеркнул, что линия фронта рухнула бы, если бы он отключил Starlink на Украине. Сикорский тогда пригрозил найти другого поставщика связи для Киева. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон не планирует отключать Украину от сети Starlink. В последующем Маск назвал Сикорского «маленьким человечком» и «марионеткой» финансиста Джорджа Сороса.

    Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о наличии у России систем, которые используют спутниковую систему Starlink.

    Военный корреспондент Александр Коц отметил, что российские военные применяют спутники связи Starlink в зоне спецоперации, что помогает улучшать разведку и отслеживать планы противника.

    Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что спутник «Зоркий», являющийся аналогом Starlink компании SpaceX, будет запущен в серийное производство в 2026 году.

    27 января 2026, 21:56
    Джигурда объяснил негативную реакцию на назначение Богомолова во МХАТ

    Джигурда назвал неуместным назначение Богомолова во МХАТ

    Джигурда объяснил негативную реакцию на назначение Богомолова во МХАТ
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер Никита Джигурда рассказал, почему назначение Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ вызвало негативную реакцию.

    По его мнению, управлять одним из главных театров страны должен человек, который глубоко понимает и уважает его традиции, передает Ura.ru. «На мой взгляд, когда МХАТом руководит человек далекий от мхатовских традиций, это неправильно», – подчеркнул актер.

    Джигурда согласен с теми, кто считает назначение Богомолова неудачным выбором. Он напомнил, что среди мхатовцев есть достойные кандидатуры, способные сохранить классическую позицию театра и при этом учитывать современные реалии. Он убежден, что можно найти руководителя, который лучше справится с этой задачей.

    Сравнивая нынешнюю ситуацию с назначением в прошлом Олега Ефремова, Джигурда отметил, что нельзя сопоставлять опыт «Современника» с творческими экспериментами Богомолова. Он признал за Богомоловым право на эксперименты в собственном театре, однако считает, что для МХАТа требуется иной подход.

    Актер также процитировал Сергея Есенина, говоря о стремлении соединить несоединимое, что, по его мнению, и делает Богомолов. Тем не менее Джигурда настаивает: «Я убежден, что назначение Кости надо признать не очень уместным».

    Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

    Выпускники Школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором.

    27 января 2026, 10:00
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    28 января 2026, 12:48
    Эксперт: Российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу

    Военный эксперт Кнутов: Российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу

    Эксперт: Российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Главное преимущество того, что российская армия научилась периодически использовать Starlink – расширение разведывательных возможностей. Дело в том, что средства РЭБ, имеющиеся у противника, почти не способны воздействовать на систему, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил Илона Маска в помощи России из-за появления российских дронов со связью Starlink.

    «Сообщения о том, что ВС России используют спутниковую систему Starlink, появляются уже не первый раз», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. Он указал, что терминалы доступны на различных площадках. «Волонтеры могут купить их и затем передать нашим военнослужащим, которые, например, закрепят устройство на беспилотнике», – добавил собеседник.

    По его словам, главное преимущество того, что российская армия научилась периодически использовать Starlink – расширение разведывательных возможностей. «Традиционные средства РЭБ, имеющиеся у противника, почти не способны воздействовать на систему из-за высокой помехозащищенности», – заметил Кнутов, уточнив, что это позволяет нашим «птичкам» летать почти без угрозы быть сбитыми.

    Кроме того, обеспечивается качественный видеоряд. «Поскольку Starlink предоставляет широкополосный доступ в интернет, можно поставить на беспилотник видеокамеру: с помощью нее вести наблюдение и далее через ретрансляторы передавать информацию на пункт управления. То есть мы в режиме реального времени видим то, что происходит, обнаруживаем цели, которые надо поразить, и уничтожаем их», – пояснил аналитик.

    Такие возможности ВС России пугают и Украину, и ее партнеров в Польше, отсюда и такая реакция, считает Кнутов. «Они не могут заглушить Starlink, потому что эти действия скажутся и на украинских каналах связи», – отметил собеседник. Он напомнил, что на Украине ранее были случаи, когда переставали работать терминалы, и это приводило к негативным последствиям в части боеспособности ВСУ.

    Поэтому возмущающимся украинским и польским чиновникам придется смириться с ситуацией. Для России же система Илона Маска является не единственным средством – в стране разрабатываются аналогичные системы, напомнил Кнутов, упомянув в этой связи спутниковую группировку «Рассвет».

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил миллиардера Илона Маска в содействии России. Причиной стало сообщение американского Института изучения войны (ISW), в котором утверждается, что российская армия использует спутниковую систему интернет-связи Starlink для управления беспилотниками.

    «Эй, крутой парень Маск, почему бы тебе не остановить россиян от использования Starlink для наведения ударов по украинским городам? Заработок на военных преступлениях может серьезно ударить по твоему бренду», – написал Сикорский.

    Американский предприниматель в резкой форме отверг критику. «Этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink – это хребет системы связи для украинских военных», – отметил бизнесмен. Перепалку между Маском и польским министром прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «Слюнявый идиот, поджигатель войны Сикорский неверно истолковывает многие факты, поскольку ненависть ослепляет его и не позволяет видеть реальность», – указал он.

    Это не первый публичный конфликт Маска и Сикорского по вопросу Starlink. В марте 2025 года американец подчеркнул, что «линия фронта рухнула бы, если бы он отключил связь». В ответ на это польский политик пригрозил найти другого поставщика услуг связи для Киева. Маск же в качестве реакции на резкие слова Сикорского назвал его «маленьким человечком», а также марионеткой финансиста Джорджа Сороса.

    О том, что Россия запустила дроны, использующие спутниковую систему Starlink, ранее заявил и министр обороны Украины Михаил Федоров. «Нам нужно реагировать на это очень быстро», – считает он. Дело в том, что 26 января над Киевом несколько часов летал разведывательный беспилотник. Как отмечали военкоры, по некоторым сведениям, аппарат был оснащен терминалом Starlink и поэтому его не могли заглушить средства РЭБ.

    27 января 2026, 21:44
    Бывший музыкант «Любэ» и сенатор Вайнберг решил покинуть Совет Федерации
    Бывший музыкант «Любэ» и сенатор Вайнберг решил покинуть Совет Федерации
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший участник группы «Любэ» и сенатор Александр Вайнберг, известный по совместному исполнению с Shaman песни «4 ноября», покидает Совет Федерации по собственному желанию.

    Совет Федерации рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Аркадия Вайнберга, члена комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, пишет ТАСС. С инициативой выступил глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.

    По словам Тимченко, Аркадий Вайнберг лично подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий, и этот вопрос был включен в повестку пленарного заседания после обсуждения на Совете палаты. «Он [Вайнберг] подал заявление [о досрочном прекращении полномочий], и сегодня Совет палаты его рассмотрел и включил вопрос на пленарное заседание о прекращении полномочий сенатора», – сообщил Тимченко.

    Полномочия сенатора Вайнберга должны были истечь в сентябре 2026 года. Тимченко подчеркнул, что прекращение работы в Совете Федерации – это сугубо личное решение Вайнберга.

    27 января 2026, 21:46
    Минск ответил на сообщения о планах Киева возбудить дело против Лукашенко

    Эйсмонт: Минск не придает значения сообщениям о деле против Лукашенко в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Белоруссии не придают значения сообщениям о возможном возбуждении уголовного дела против Александра Лукашенко на Украине, заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

    Эйсмонт заявила, что Белоруссия не придает большого значения сообщениям украинских СМИ о возможных планах Киева возбудить уголовное дело против Александра Лукашенко, передает РИА «Новости».

    «Ничего о таких якобы обсуждениях и намерениях не знаем, но нас это мало волнует», – заявила пресс-секретарь Лукашенко.

    Украинские СМИ сообщили, что киевский режим рассматривает возможность возбуждения уголовного дела против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Этот вопрос обсуждался во время визита Владимира Зеленского в Вильнюс, где он встретился с представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

    Ранее Лукашенко заявил, что Зеленский был ему как сын, но в итоге поступил как гнида.

    28 января 2026, 04:45
    Москалькова рассказала о судьбах 2 тыс. пропавших с начала спецоперации военных
    Москалькова рассказала о судьбах 2 тыс. пропавших с начала спецоперации военных
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала спецоперации в 2022 году удалось выяснить местонахождение и причины пропажи более 2 тыс. российских военнослужащих, среди которых были пленные и госпитализированные, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По ее словам, взаимодействие с международными организациями позволило выработать алгоритм поиска и установить обстоятельства исчезновения.

    «Такими общими усилиями нам удалось установить судьбу более 2 тыс. из числа без вести пропавших. Часть из них оказалась в плену на территории Украины. Некоторые были в госпитале. Были случаи самовольного оставления частей и отказа от выполнения боевых задач», – цитирует её РИА «Новости».

    Омбудсмен подчеркнула, что приоритетом остается информирование семей военнослужащих о судьбе их родственников. Работа по установлению контактных данных и выяснению обстоятельств пропажи продолжается на постоянной основе.

    На прошлой неделе Москалькова посетила Женеву для обсуждения алгоритмов поиска с представителями международных структур.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москалькова передала омбудсмену Верховной рады список украинских пленных. Омбудсмен назвала разблокировку процесса обмена военнопленными между Россией и Украиной задачей номер один. Москалькова сообщила о переговорах с Украиной по новому обмену пленными.


    28 января 2026, 02:30
    Лондон похвастался ростом на Украине числа британских военных
    Лондон похвастался ростом на Украине числа британских военных
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр обороны Британии Джон Хили выступая 27 января в комитете по обороне палаты общин парламента заявил, что британские военные пребывают на территории Украины с 2022 года, а теперь их число возросло.

    «Несколько британских военнослужащих на Украине оказывают помощь посольству и стране в обороне», – заявил Хили, добавив, что это длится с весны 2022 года, когда возобновилась деятельность оборонной секции посольства.

    Британский министр добавил, что, по просьбе Украины, Лондон увеличивает число военнослужащих в стране, как это было после выборов в 2024 году, когда британских военных стало больше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg узнало, что Британия захотела устроить оборонный центр в Киеве. В Британии раскрыли планы по созданию новой ракеты для ВСУ. Начальник генштаба Вооруженных сил Британии маршал авиации Ричард Найтон назвал условием размещения войск королевства на Украине – уверенность в их безопасности.


    27 января 2026, 20:56
    Рар: Европа хочет превратить Украину в собственный протекторат

    Политолог Рар: Принятия Киева в ЕС станет для Брюсселя проблемой

    Рар: Европа хочет превратить Украину в собственный протекторат
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европейские лидеры намерены выдать Украине своеобразную компенсацию за разрушенную экономику и потерянные территории. Таковой может стать членство в ЕС. Не все государства будут согласны с этим, но Брюсселю хватит сил переубедить оппозиционеров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский считает возможным вступление Украины в ЕС к 2027 году.

    «После окончания конфликта на Украине, оформленного в соответствующий мирный договор, Запад должен будет предоставить ей некую компенсацию за разрушенную экономику и потерянную часть территории. Именно поэтому все больше политиков в Брюсселе склоняются к идее принять ее в ЕС, минуя значительную часть правил», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «То есть Украина может рассчитывать как минимум на статус «протектората» Евросоюза, что теоретически даст стране некоторые гарантии безопасности, тогда как членство в НАТО для Киева исключено», – полагает он.

    При этом «костяк» ЕС будет настойчиво проталкивать вхождение Украины в объединение. «Конечно, с этим согласны далеко не все члены союза, но им будут «выкручивать руки», из-за чего они рано или поздно согласятся. И тот факт, что Брюссель после принятия Киева в организацию столкнется с большими проблемами – тоже всем понятен. Украинская политическая, социальная и экономическая системы не соответствуют стандартам ЕС», – добавляет собеседник.

    «При этом в большинстве стран население будет выступать против членства Киева в союзе. Германия не станет исключением. Однако правящие круги ФРГ станут активно лоббировать мысль о том, что в случае непринятия Украины она рухнет. А за последние годы судьба этого государства стала плотно ассоциироваться с судьбой всей Европы», – заключил Рар.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет «полностью технически» готова вступить в Евросоюз в 2027 году. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и лидером Польши Каролем Навроцким, сообщает РИА «Новости».

    Тем не менее, обозначенные сроки не устроили многих политиков ЕС. Например, Навроцкий оценил подобные темпы как «труднодостижимые», пишет RMF24. Нереализуемыми эти планы считает и премьер Венгрии Виктор Орбан. Он также подчеркнул, что Будапешт будет последовательно выступать против расширения ЕС за счет Украины, отмечает телеканал M1.

    Примечательно, что венгерский лидер также заявлял о наличии у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен плана, согласно которому Украина в течение десяти лет должна получить финансирование в размере 800 млрд долларов и ускоренно вступить в ЕС к 2027 году. Как сообщает Politico, часть лидеров уже выразили Брюсселю обеспокоенность по поводу перспектив принятия Киева.

    Тем не менее, некий дипломат в беседе с изданием назвал масштаб возражений преувеличенным, отметив, что они исходят «от двух разных голосов». Один из «голосов» призвал обсуждать членство, основываясь на достижениях, другой же категорично занял позицию против дальнейшего расширения ЕС.

    28 января 2026, 13:23
    Орбан: Киев перешел черту, но Венгрия продолжит отстаивать свои интересы
    Орбан: Киев перешел черту, но Венгрия продолжит отстаивать свои интересы
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Украины «перешли черту», но Венгрия не намерена прекращать борьбу против отправки денег Киеву, запрета на импорт российской нефти и газа, а также ускоренного вступления Украины в Евросоюз, заявил премьер-министр Виктор Орбан.

    По словам венгерского премьера, за последние дни Венгрия оказалась под давлением со стороны украинских властей и экстремистских военных группировок, однако Будапешт продолжит отстаивать свои интересы, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул: «Украинское руководство перешло черту. Мы не искали конфликта, но уже несколько дней Венгрия находится под прицелом. Тем не менее ни угрозы со стороны президента, ни со стороны министра иностранных дел, ни со стороны экстремистских военных группировок не остановят нас в отстаивании интересов венгров».

    Глава венгерского правительства отдельно отметил, что страна не будет отправлять деньги на Украину, потому что эти средства должны предназначаться венгерским семьям, а не, как выразился Орбан, «в ванной украинского олигарха». Он также заявил, что Венгрия не поддержит запрет на импорт российской нефти и газа, поскольку это приведет к росту коммунальных расходов и сделает энергию менее доступной для граждан.

    Премьер добавил, что Венгрия не позволит ускорить вступление Украины в ЕС, нарушая законы союза, поскольку это, по его мнению, означало бы «импорт войны» на территорию Европы. Орбан выразил уверенность, что пока у власти в Венгрии находится патриотическое правительство, решения по этим вопросам не будут приниматься ни в Киеве, ни в Брюсселе, и подчеркнул, что будущее Венгрии определят только венгры.

    В понедельник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал распоряжение министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать в МИД посла Украины.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто упрекнул Владимира Зеленского за оскорбления Орбана в Давосе.

    Напомним, Зеленский в ходе выступления в Давосе оскорбил венгерского премьера Виктора Орбана, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

    28 января 2026, 02:45
    Марочко заявил о попытках ВСУ удержать ВС России фортификациями на берегу Оскола

    Марочко: ВСУ пытаются затормозить ВС России фортификациями на берегу Оскола

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили строительство фортификационных сооружений на западном берегу Оскола, чтобы замедлить продвижение российских подразделений, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко рассказал, что на некоторых участках российские подразделения уже пересекли границу Луганской Народной Республики (ЛНР) и продолжают продвигаться к западу.

    «Противник всячески старается не допустить продвижения наших войск. Более того, Киев ведёт подготовку фортификационных сооружений на западном берегу Оскольского водохранилища», – рассказал он ТАСС.

    Марочко отметил, что российские военные наносят удары по противнику в районе Рубцова, выбивая ВСУ с позиций, что может привести к их отходу к Осколу и далее к Изюму.

    Эксперт уточнил, что удары осуществляются при помощи беспилотной авиации, а средства контроля охватывают территорию значительно дальше Изюма, что позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в конце декабря сообщал, что российские военнослужащие зачистили подразделения ВСУ на побережье реки Оскол у Купянска. ВКС России авиабомбой ФАБ-500 уничтожили в январе переправу ВСУ через реку Оскол.

    27 января 2026, 18:42
    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии

    Кремль: Путин в среду встретится с президентом Сирии

    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа 28 января, сообщил Кремль.

    Глава Сирии будет находиться в России с рабочим визитом, в ходе встречи стороны намерены рассмотреть текущее состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных сферах, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Помимо этого, лидеры уделят особое внимание обсуждению актуальной ситуации в Ближневосточном регионе.

    В октябре Путин принял Шараа в Кремле. Переговоры лидеров продлились два с половиной часа.

    27 января 2026, 21:48
    Жители Кривого Рога вновь перекрыли улицы из-за отключений света

    Жители Кривого Рога в третий раз перекрыли улицы из-за отключений света

    Жители Кривого Рога вновь перекрыли улицы из-за отключений света

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Кривом Роге на Украине местные жители заблокировали улицу и трамвайные пути, выразив недовольство из-за подачи электричества лишь на один-два часа ежедневно, сообщают местные СМИ.

    Жители Кривого Рога вновь перекрыли одну из городских улиц и трамвайные пути, требуя восстановить нормальное электроснабжение. Видеозаписи акции были опубликованы изданием «Страна», пишет ТАСС. Люди отмечают, что получают электричество только один-два часа в сутки, что делает невозможным нормальную жизнь.

    Это уже второй подобный случай за последние три дня, когда в городе происходят массовые протесты из-за отключений света. Причиной ситуации называют массовое повреждение генерирующей и распределяющей инфраструктуры на Украине, в результате чего ежедневно действуют графики отключения электроэнергии.

    В соответствии с комментариями главы национальной энергетической компании «Укрэнерго» Виталия Зайченко, подобные графики могут сохраниться на протяжении всей зимы. По его словам, в некоторых районах электричества нет по 8-16 часов ежедневно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Могилев-Подольском в Винницкой области Украины группа местных жителей избила начальника райэнергосбыта из-за отключения света.

    До этого жители Хмельницкого перекрыли движение у здания горсовета из-за длительного отсутствия электроснабжения. А в Кривом Роге люди впервые блокировали дороги, требуя наладить графики отключения света еще 22 ноября.

    28 января 2026, 09:54
    Казахстан заявил о потере миллионов тонн нефти из-за атак на КТК

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) привели к потере республикой около 3,8 млн тонн экспортного сырья, заявил казахстанский министр энергетики Ерлан Аккенженов.

    «В КТК мы потеряли порядка 3,8 миллиона тонн нефти... Это экспорт», – цитирует чиновника РИА «Новости».

    Также министр опроверг принадлежность атакованных судов, зафрахтованных Астаной, к теневому сектору перевозок. Аккенженов подчеркнул, что танкеры не числились в «серых списках» и не имели никаких ограничений.

    Ранее Казахстан выражал обеспокоенность ударами ВСУ по танкерам в Черном море.

    28 января 2026, 00:00
    Фицо назвал новую дату окончания конфликта на Украине

    Фицо: Конфликт на Украине завершится до 1 ноября 2027 года

    Фицо назвал новую дату окончания конфликта на Украине
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Словацкая Республика должна прекратить закупки российского газа не позднее 1 ноября 2027 года, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Роберт Фицо, отметив, что это знаменует собой завершение энергетического самоубийства Европейского союза.

    Совет Европейского союза и Европейский парламент 26 января официально приняли закон о поэтапном прекращении импорта российского газа и нефти, что является очередным шагов в реализации плана REPowerEU по достижению энергетической независимости от России.

    Фицо в связи с этим заявил, что Словацкая Республика подаст иск против принятого регламента в Суд Европейского союза в Люксембурге.

    «Мы будем возражать против нарушения принципов субсидиарности и пропорциональности. В нашем распоряжении есть четкий документ, подготовленный Министерством юстиции в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и по европейским делам. Мы будем требовать, чтобы этот регламент был признан противоречащим основополагающим принципам, на которых зиждется ЕС», – приводит слова Фицо портал Hlavne Spravy.

    Венгрия проголосовала против документа вместе со Словакией и также планирует подать аналогичный иск.

    Фицо считает, что до 1 ноября 2027 года война на Украине закончится, «и мы все придем в себя» .

    «Потому что такой разрыв с российской энергетикой – это самоубийство. И это говорю не только я, но и немецкие экономисты, немецкие политики, а теперь и другие политики из ЕС», – заявил премьер Словакии.

    По его словам, это бессмысленное идеологическое решение, принятое из-за ненависти к Российской Федерации. Когда война на Украине закончится, по словам Фицо, «все будут ломать себе ноги, гоняясь в Россию и делая там бизнес».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о подготовке иска в суд ЕС с целью добиться отмены запрета на импорт российского газа с 2027 года. Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа с 2027 года. Фицо заявил о рисках для Словакии после эмбарго на российский газ со стороны ЕС.

    27 января 2026, 22:53
    Шмыгаль заявил об отсутствии света у более 700 тыс. жителей Киева

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве 710 тыс. потребителей остаются без электроэнергии, процесс возобновления подачи света киевлянам идет, заявил министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль.

    По словам Шмыгаля, юолее 700 тыс. жителей Киева остаются без электроэнергии, передает РИА «Новости».

    Как пояснил Шмыгаль, жителям города оказывается вся необходимая помощь. Власти ведут работу по восстановлению энергоснабжения, процесс идет в оперативном режиме.

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город находится на грани гуманитарной катастрофы.

    Кличко обратился к жителям с просьбой покинуть город из-за продолжающихся перебоев с электричеством и коммунальными услугами. Он сообщил, что в январе украинскую столицу покинули 600 тыс. человек.

