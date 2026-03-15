Tекст: Антон Антонов

«Уничтожено свыше 30 наемников и четыре пикапа», – сообщил «Северный Ветер».

Штурмовые группы «Севера» продолжили ожесточенные бои на Сумском направлении, продвинувшись на семи участках Сумского района и двух Глуховского на общую глубину до 350 м за сутки. В Сопыче продолжаются тяжелые бои, «Северяне» оттесняют ВСУ.

Силами армейской авиации, ВКС России и операторами ударных БПЛА нанесены удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Ровного, Березы, Вольной Слободы, Бариловки, Запселья, Мирополья и села Новая Сечь.

В Краснопольском районе продолжается продвижение российских сил, а подразделения ВСУ отступают, укрываясь в полуразрушенном монастыре.

В ходе допросов пленных выяснилось, что украинское командование не выплачивает денежное довольствие переведенным и прикомандированным военнослужащим на позициях в районе Краснополья.

На Харьковском направлении продолжаются бои, российские штурмовые группы продвинулись до 300 м в районе Волчанских Хуторов и до 200 м на Липцовском направлении.

Российские военные химики и армейская авиация нанесли удары по скоплениям личного состава ВСУ и опорным пунктам в районах Веселого, Терновой, Верхней Писаревки, Нестерного, а также севернее села Землянки, в окрестностях Волчанских Хуторов и в районе Бочково.

Допросы пленных солдат ВСУ показали, что командование украинских подразделений скрывает реальные потери, признавая уничтоженных бойцов пропавшими без вести.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 50 в Харьковской области)», – говорится в сообщении.

