Tекст: Вера Басилая

Россия не позволит НАТО приблизиться к своим границам, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости».

По мнению Орбана, альянсу следует признать этот факт и договориться о возвращении Украине статуса буферного государства. Свое заявление он сделал на публичном мероприятии в Капошваре, трансляцию которого вел телеканал М1.

Орбан подчеркнул, что между НАТО и Россией всегда должна существовать буферная зона, а задача – обсудить, как Украина снова может ею стать.

Премьер отметил, что корень конфликта – попытки НАТО включить Украину в западную систему безопасности, что Россия считает недопустимым. Москва, по словам Орбана, убеждена, что имеет право не допускать вражеские армии к своим границам.

Он также предложил не искать истину в причинах противостояния, а сосредоточиться на поиске путей к миру и снижению рисков. В противном случае, подчеркнул Орбан, альтернатива – это затяжная война.

Ранее венгерский премьер заявлял, что Россия под руководством Владимира Путина стала достаточно сильной, чтобы противостоять дальнейшему расширению НАТО. В беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем он также называл буферную роль Украины оптимальным вариантом для сохранения её государственности.

Вашингтон предлагал Киеву создать демилитаризованную буферную зону по примеру границы между КНДР и Южной Кореей при условии отвода украинских войск с Донбасса.

В НАТО заявили о планах создать автоматизированную зону обороны на восточном фланге вдоль границы с Россией и Белоруссией.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что расширение Североатлантического альянса продолжается, несмотря на прежние заверения блока.