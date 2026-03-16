NYT: Трамп в войне с Ираном оказался перед трудным выбором между эскалацией и отступлением
На фоне роста потерь и угрозы мировой торговли президент США Дональд Трамп оказался перед трудным выбором между эскалацией и отступлением в конфликте с Ираном, сообщает The New York Times.
Президент США Дональд Трамп оказался перед сложным выбором на третьей неделе войны с Ираном, пишет The New York Times. Он должен решить, продолжать боевые действия ради достижения поставленных целей или попытаться выйти из затягивающегося конфликта, который уже привел к тяжелым военным, дипломатическим и экономическим последствиям.
В ходе совместной операции с Израилем Вашингтону удалось уничтожить значительную часть иранских ракет и военно-морских сил, а также ликвидировать аятоллу Али Хаменеи. Несмотря на это, контроль в стране перешел к его сыну, пообещавшему продолжать сопротивление и использовать асимметричные методы, включая кибератаки, минирование и ракетные удары по целям в регионе. Корпус стражей исламской революции и боевые формирования остались в строю.
По данным издания, если США решат покинуть регион сейчас, то ключевой вопрос – судьба запасов иранского ядерного топлива, достаточного для создания десяти или более ядерных боеголовок. Госсекретарь Марко Рубио ранее прямо заявил о возможной необходимости наземной операции по изъятию опасных материалов из подземных хранилищ, однако Трамп пока не принял окончательного решения.
В ходе боевых столкновений уже погибли 13 американских военнослужащих, а общие потери превысили 2100 человек. Вашингтон принял решение перебросить на Ближний Восток еще 2,5 тыс. морских пехотинцев в дополнение к уже находящемуся там 50-тысячному контингенту. На фоне атак на нефтяные порты и перекрытия Ормузского пролива Трамп обратился к Китаю, Франции, Японии, Южной Корее и Британии с призывом присоединиться к обеспечению безопасности судоходства.
Администрация Трампа столкнулась с нарастающей критикой со стороны части Республиканской партии за эскалацию конфликта вопреки прежним обещаниям президента избегать новых войн. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила: «Он достаточно мудр, чтобы понимать, что такие операции оцениваются по их результатам. И если США смогут заявить о ликвидации военного потенциала Ирана, это станет одним из величайших достижений любого президента в современной истории».
Эксперты подчеркивают, что даже если США смогут добиться военного преимущества, последствия войны будут ощущаться долгие годы, а иранское руководство не намерено сдаваться, считая борьбу вопросом выживания.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил войну с Ираном практически завершенной.
Министр энергетики США Крис Райт спрогнозировал продолжение конфликта еще на несколько недель.
Официальные лица Израиля сообщили о вероятности ведения боевых действий еще минимум три недели.