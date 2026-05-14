  • Новость часаСи Цзиньпин и Трамп обсудили конфликт на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ядерное оружие – единственная страховка для Глобального Юга
    14 мая 2026, 08:50 Мнение

    Ядерное оружие – единственная страховка для Глобального Юга

    События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности только получив в свое распоряжение ядерные заряды.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев

    научный сотрудник Института Мировой Военной Экономики и Стратегии НИУ ВШЭ

    Почему Россия не наращивает добычу нефти
    Новые врио губернаторов приграничья прошли подготовку Донбассом
    В Госдуме предложили сделать Пасху государственным праздником
    В Совете Европы заявили об усталости ЕС от украинских беженцев

    Государства Запада открыто заявляют о планах ремилитаризации. В Евросоюзе флагманами этого процесса выступают Германия и Франция. ФРГ пока больше говорит об увеличении численности бундесвера, в то время как Франция всерьез выдвигает инициативы о создании альтернативы Совместным ядерным миссиям НАТО, ссылаясь на ненадежность США как гаранта безопасности.

    Разумеется, США также не остаются в стороне – в планах администрации Дональда Трампа увеличить в 2027 году военный бюджет на 50% – до 1,5 трлн долларов. С учетом колоссальной роли оборонного лобби в выработке внешней политики США – это не должно вызывать удивления. Схожие процессы происходят и в странах, географически не имеющих к Западу никакого отношения, но примыкающих политически – вроде Японии и Южной Кореи.

    Операция против Венесуэлы, нападение на Иран и пока зависший в воздухе вопрос с Кубой также наглядно демонстрируют, что западные военные бюджеты – настоящее чеховское ружье, которое регулярно стреляет, а не просто висит для красоты. В принципе, таких иллюзий не должно было остаться еще после Югославии, Ирака и Ливии, однако предположим, что кто-то предпочитает до упора отрицать объективную политическую реальность.

    В США бытует высказывание, что, хотя мужчины не равны от рождения, Самюэль Кольт уравнял их своим изобретением – револьвером. Ядерное оружие сделало равными целые государства. Конечно, страны продолжают различаться по своему экономическому, научному и военному потенциалу, но ядерное оружие становится великим уравнителем, сводящим на нет все эти различия в случае лобового столкновения двух держав – просто в силу возможностей одной из сторон нанести неприемлемый урон другой.

    Именно поэтому крайне высока вероятность, что все больше стран Глобального Юга начнет задумываться о получении собственных ядерных арсеналов. И возникает вопрос, как к этому должны относиться в ключевых столицах ключевых незападных держав? Россия является давним и последовательным участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и, разумеется, не считает расползание военных ядерных технологий по всему глобусу чем-то позитивным. Схожей позиции придерживаются и в Китае. И это не слепое следование букве закона, а достаточно рациональная политическая позиция – правительства и режимы меняются (часто – не сами по себе), и вчерашний союзник может в итоге оказаться твоим противником, вдобавок с ядерным арсеналом. Именно поэтому великие державы вынуждены искать компромисс между следованием букве очень нужного и полезного международного договора и геополитической целесообразностью.

    Юридически и политически приемлемым стал вариант, изобретенный США, которые достаточно давно начали размещение собственных ядерных зарядов в других странах. Логика следующая – если контроль над оружием остается в руках США и без американских кодов европейские страны не смогут его использовать, то формально ДНЯО не нарушается.

    Россия изначально весьма скептически оценивала такую интерпретацию текста договора, однако соображения безопасности в геополитике неизбежно оказываются важнее юридических нюансов. Именно поэтому в марте 2023 года Москва и Минск договорились о размещении на белорусской территории российских ядерных зарядов. При этом в заявлениях специально подчеркивалось, что это соглашение не противоречит ДНЯО так как белорусские военные не получают контроля над российскими ядерными зарядами. Подобные договоренности – взаимовыгодны. Россия приобретает ядерный форпост, Белоруссия – дополнительную защиту.

    Несмотря на тот факт, что Белоруссия была очевидным выбором, нельзя не отметить, что этот выбор был весьма ответственным, так как Россия приняла решение разместить свое оружие в стране с прагматичным и рациональным руководством, прочность политических позиций которого она может гарантировать.

    США исторически также очень аккуратно подходят к выбору стран, в которых они готовы разместить свои заряды, понимая, что один из ключевых факторов – адекватность национального руководства и прочность его политических позиций. Именно поэтому, к примеру, неудавшийся военный путч против правительства Эрдогана в 2016 году запустил череду экспертных дискуссий о том, что американское ядерное оружие следует убрать из Турции.

    В этом свете французские планы создать альтернативу Совместным ядерным миссиям НАТО и подключить к ним ряд стран Прибалтики и Восточной Европы должны вызывать определенную тревогу, так как допуск к подобным проектам должен быть исключительно у рациональных игроков, смотрящих на политику без идеологической мишуры и надуманных исторических обид. Однако сильно тревожиться тоже не следует – планы Парижа пока исключительно неконкретны и труднореализуемы.

    А вот для Глобального Юга российско-белорусская модель ядерного партнерства представляется оптимальным решением. Не исключено, что в Индии и Китае рано или поздно придут к таким же выводам.

    Другие материалы автора

    Вы согласны с мнением автора?

    4 голоса
    		0 голосов

    Главное
    На Украине вводили неизвестные препараты российским военнопленным
    МИД предупредил об угрозе арестов за рубежом и экстрадиции россиян в США
    Немецкие СМИ предупредили Зеленского о катастрофе
    Найден подорвавшийся на японской мине пароход «Князь Горчаков»
    Бразилия увеличила импорт алюминия из России в 25 раз
    Словакия ввела уголовное наказание за осквернение советских памятников
    Россия установила исторический рекорд по закупкам американской обуви

    Почему Россия не наращивает добычу нефти

    Добыча членов ОПЕК сократилась до самого низкого уровня за 35 лет по понятным причинам. Россия могла вы воспользоваться ситуацией и нарастить свою добычу, пока цены высокие. Однако она этого не делает. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Перейти в раздел

    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

    В России успешно испытано самое мощное в мире средство доставки ядерного оружия. Чем уникален и как устроен ракетный комплекс «Сармат», чем он может быть полезен даже без оснащения ядерными боевыми блоками – и почему появление новой МБР у России весьма своевременно именно в текущую политическую эпоху? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп проведет переговоры в Пекине по китайским правилам

    Крупная американская делегация во главе с президентом США Дональдом Трампом прилетела в Китай. Какой набор взаимных требований предъявят друг другу Вашингтон и Пекин, почему Америка находится на переговорах в не самой лучшей позиции – и о чем стороны в любом случае не смогут договориться друг с другом? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации