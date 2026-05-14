События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности только получив в свое распоряжение ядерные заряды.0 комментариев
Вышедший из комы Джулиани рассказал о суде святого Петра
Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани пережил духовный опыт в коме
Соратник американского президента, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф (Руди) Джулиани после недавней госпитализации в критическом состоянии и подключения к аппарату искусственной вентиляции легких признался в мистических видениях.
Бывший градоначальник американского мегаполиса Руди Джулиани поделился подробностями пребывания в реанимации, передает РИА «Новости».
В начале мая 81-летний политик попал в больницу, где его подключили к аппарату ИВЛ. По информации газеты New York Post, он ненадолго впал в кому, однако вскоре пошел на поправку.
«Я пережил очень, очень значительный духовный опыт в то время, когда я находился в состоянии, можно сказать ... отрешенности. Я бы сравнил это со сном, в котором я стоял в очереди, направляясь, я не могу сказать, что в рай, направляясь на суд святого Петра», – заявил Джулиани.
Американский политик добавил, что планирует позднее раскрыть детали пережитого. Он подчеркнул нежелание приукрашивать или отрицать случившееся. Сейчас соратник Дональда Трампа чувствует себя полностью здоровым и занимается спортом.
Телеканал Fox News ранее сообщал о проблемах с дыхательными путями у политика после событий 11 сентября 2001 года. Кроме того, в прошлом году экс-мэр пережил серьезную автомобильную аварию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая пресс-секретарь Тед Гудман сообщил о госпитализации Рудольфа Джулиани в критическом состоянии.
В начале прошлого года бывший мэр Нью-Йорка заключил сделку с истцами для сохранения своей элитной недвижимости.
Ранее суд штата Джорджия аннулировал часть обвинений против политика по делу о вмешательстве в американские выборы.