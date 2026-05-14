Астрономы спрогнозировали сближение с Землей нового крупного астероида

0 комментариев
Астроном Маслов сообщил о пролете астероида 2026 JH2 близко от Земли
Недавно открытый астероид 2026 JH2 18 мая пролетит мимо Земли на расстоянии, которое почти в четыре раза меньше дистанции до Луны, сообщил инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов.
Небесное тело класса «Аполлон» диаметром от 16 до 30 метров было найдено астрономами из пяти американских обсерваторий, передает ТАСС.
В России его можно будет наблюдать 18 мая в районе созвездия Большой Медведицы исключительно при помощи профессиональной оптики.
Инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета Михаил Маслов рассказал о слабой яркости объекта. «До 18 мая астероид будет видим только в большие профессиональные телескопы на наших широтах в районе созвездия Большой Медведицы, однако в это время он будет очень слабым, не ярче 17-18 звездной величины», – отметил специалист.
Эксперт добавил, что к ночи на 19 мая расстояние до астероида сократится до 94 тыс. километров. Это почти в четыре раза меньше дистанции от Земли до Луны. Яркость объекта возрастет, но из-за быстрого смещения в южное полушарие россияне потеряют возможность дальнейшего наблюдения.
В сентябре прошлого года двухметровый астероид 2025 SU4 прошел на высоте около 20 тыс. километров от нашей планеты.
Чуть ранее потенциально опасный объект 2025 FA22 безопасно миновал Землю на минимальном расстоянии.