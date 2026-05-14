Жительницу Находки приговорили к 8,5 годам колонии за обман 950 человек

Tекст: Дарья Григоренко

Женщина признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере. В прокуратуре Приморья раскрыли детали громкого уголовного дела, передает РИА «Новости».

«Установлено, что жительница города Находки под видом оказания финансовых услуг населению мошенническим путем похитила у более 950 граждан более 213 млн рублей. Суд назначил виновной наказание в виде 8,5 года лишения свободы со штрафом в сумме 900 тыс. рублей», – заявили в надзорном ведомстве.

Судебная инстанция также удовлетворила гражданские иски потерпевших в полном объеме. На имущество осужденной наложен арест для возмещения нанесенного материального ущерба.

Выяснилось, что на похищенные средства злоумышленница приобрела премиальный автомобиль Infiniti QX 56. Пытаясь избежать конфискации, она фиктивно продала иномарку своему родственнику. Однако прокурор успешно оспорил эту сделку в суде, чтобы продать машину и вернуть деньги пострадавшим.

