В окружении Макрона объяснили видео с пощечиной от жены

Tекст: Вера Басилая

Видео, на котором Брижит Макрон касается лица своего супруга во время выхода из самолета во Вьетнаме, быстро распространилось по соцсетям, передает Le Figaro. На кадрах видно, как президент Франции появляется в дверях самолета, а руки его жены неожиданно тянутся к его лицу, что многие приняли за пощечину.

Ролик особенно активно обсуждался в аккаунтах, критикующих Макрона. Сначала в Елисейском дворце попытались усомниться в подлинности видео, однако позднее его подтвердили. Представитель окружения президента заявил журналистам, что произошедшее – «обычная семейная шалость».

«Это был момент соучастия, когда президент и его супруга расслаблялись перед рабочим визитом», – добавил источник.

В администрации Макрона также подчеркнули, что подобные инциденты легко становятся поводом для слухов и критики, особенно со стороны пророссийских кругов в социальных сетях.

Ранее в СМИ появились кадры прибытия Эммануэля и Брижит Макрон в Ханой, где первая леди, по мнению пользователей, якобы ударила по щеке президента Франции.