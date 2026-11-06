Кандидат в президенты Франции Дюпон-Эньян заявил о вреде помощи Киеву для ЕС

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Это абсолютно неверно», – сказал Дюпон-Эньян в эфире телеканала France 2 в ответ на утверждение ведущего о том, что «помощь Украине позволяет защищать европейцев и Францию», передает ТАСС.

Политик отметил, что украинский конфликт является причиной роста цен на дизель и других проблем во Франции. Он напомнил, что мирное урегулирование было возможно после переговоров в Стамбуле в начале конфликта, однако Владимир Зеленский «потащил свой народ на мясорубку». Дюпон-Эньян также обратил внимание на то, что Зеленский «уже много месяцев не проводит выборы» и «похищает молодых людей для отправки на фронт».

«В какой-то момент надо суметь остановить конфликт. Ведь если мы попросим французов финансировать все войны в мире, то что сами будем делать? Мы не можем восстановить порядок в Марселе, Страсбурге, Бресте и Нанте, но хотим отправить солдат на Украину?! Это безумие!» – заявил лидер партии «Вставай, Франция».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник кандидат в президенты Франции и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил за немедленное прекращение финансовой и военной помощи Украине после появления информации о пыточной под Киевом.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Киев пообещал выделить Украине пакет военной и гражданской помощи на 1,35 млрд евро.

Также премьер Норвегии Йонас Гар Стере объявил о планах крупного финансирования военной и гражданской помощи Украине.