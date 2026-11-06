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Житель Адыгеи пострадал при падении обломков беспилотника
В Адыгее один человек пострадал при падении обломков беспилотника
В ауле Шенджий в Адыгее местный житель получил травмы из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.
«Ночью и утром в Тахтамукайском районе отражали атаку вражеских БПЛА. В ауле Шенджий в результате падения обломков беспилотника пострадал человек», – рассказал Кумпилов в своем Telegram-канале.
Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия, в госпитализации мужчина не нуждался.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в результате падения фрагментов беспилотного летательного аппарата на территории предприятия в поселке Афипском Краснодарского края началось возгорание. В четверг местный житель получил множественные ранения при атаке дрона ВСУ в Курской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту удара беспилотника по рейсовому автобусу в ЛНР.