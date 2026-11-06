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Конфликт Сеула и Киева прервал испытания южнокорейского ИИ-оружия на Украине
The Diplomat: Южнокорейский стартап свернул испытания ИИ-оружия на Украине
Генеральный директор южнокорейского оборонного стартапа Newtype Industries Сенгвон Чо заявил о прекращении испытаний программного обеспечения для артиллерии на Украине из-за дипломатического конфликта Сеула и Киева.
Южнокорейская компания тестировала на Украине ИИ-программу Barbara, предназначенную для целеуказания и связи полевой артиллерии. В середине октября украинский представитель сообщил стартапу о приказе руководства свернуть всю работу в этой сфере, пишет The Diplomat.
«Главной причиной прекращения сотрудничества стал дипломатический конфликт между Южной Кореей и Украиной», – заявил Сенгвон Чо. Он связал приказ с недовольством Сеула после разглашения Киевом передачи двух северокорейских военнопленных.
Последние контакты с украинскими военными состоялись в середине октября, спустя несколько дней после отзыва южнокорейского посла. С тех пор связь полностью прервалась. Компания самостоятельно отменила запланированные испытания и прекратила поиск новых украинских партнеров, поскольку база для сотрудничества рухнула.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД Южной Кореи Чо Хён заявил об отзыве восьми дипломатических сотрудников с Украины на фоне спора с Киевом о разглашении информации о передаче двух пленных военных из КНДР.
МИД республики сообщил об отзыве южнокорейского посла на Украине.
В сентябре спецслужбы Южной Кореи выразили недовольство раскрытием Киевом информации о задержании двух северокорейских военнослужащих вопреки договоренностям.