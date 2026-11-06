Адвокат призвала найти вербовщиков задержанных в Турции россиянок

Турецкий адвокат призвала искать вербовщиков задержанных в Анкаре россиянок

Tекст: Вера Басилая

«Следствие должно выяснить всю цепочку событий, определить возможных организаторов и посредников, а также установить, не действовала ли за этим более масштабная преступная структура, вовлекающая женщин в подобные схемы», – приводит слова Бозтепе РИА «Новости».

По ее словам, необходимо выяснить, как женщины оказались в Турции, кто их вербовал и какие обещания им давали. Адвокат подчеркнула, что следствие должно проверить соответствие первоначальных предложений о работе реальным условиям и возможное давление или обман.

Бозтепе отметила, что окончательные выводы можно делать только после изучения материалов дела. Она добавила, что нужно понять, были ли задержанные самостоятельными участницами или находились в уязвимом положении.

В среду стало известно, что более 30 россиянок были задержаны в Анкаре по обвинению в нарушении морали, они находятся в депортационном центре, где с ними работает адвокат. Источник агентства сообщал, что после суда их планируется депортировать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг консульские сотрудники посольства России встретились с задержанными россиянками.

Источник сообщил о возможном обмане задержанных при трудоустройстве.

В среду турецкий суд постановил депортировать россиянок.