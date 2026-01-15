  • Новость часаВ Совфеде оценили возможную реакцию Британии на шпионский скандал
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Попытки США поменять режим в других странах почти всегда плохо заканчиваются

    Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены кажется чем-то неслыханным, но на самом деле это возврат к старым и недобрым традициям американского интервенционизма.

    Борис Акимов Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    15 января 2026, 14:55 • Новости дня

    Суд Финляндии отказал россиянину с судна Fitburg в выезде из страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданину России, члену экипажа задержанного в Финляндии судна Fitburg, не удалось добиться снятия ограничения на выезд из Финляндии, суд отказал ему в этом требовании.

    Окружной суд Хельсинки отклонил требование одного из моряков судна Fitburg с гражданством России о снятии запрета на выезд с территории страны, передает Yle. Это означает, что россиянин продолжит находиться под временным ограничением на перемещение за пределы Финляндии. Должность моряка, подавшего требование, не уточняется.

    Ранее посольство России в Хельсинки сообщало РИА «Новости», что само судно Fitburg с восьмью российскими гражданами на борту уже покинуло Финляндию. Однако три члена экипажа из России - капитан и два его помощника, остаются в стране под действием запрета на выезд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финские власти задержали судно с россиянами на борту после повреждения кабеля между Хельсинки и Таллинном 31 декабря. Позже финская полиция провела техническую экспертизу сухогруза Fitburg и допрос экипажа.

    Fitburg ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин, его экипаж состоит из 14 граждан России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. Сухогруз 30 декабря вышел из Петербурга с грузом конструкционной стали в порт Хайфа.

    При этом, Fitburg не включали в санкционные списки ЕС и США. Политологи отмечали, что судно используют для устрашения населения Финляндии.


    14 января 2026, 17:04 • Новости дня
    Американские СМИ назвали цену США за покупку Гренландии

    NBC: США поручили Рубио подготовить предложение о покупке Гренландии

    Американские СМИ назвали цену США за покупку Гренландии
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госсекретарю США Марко Рубио поручено в ближайшие недели разработать предложение о приобретении Гренландии, сообщает NBC со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

    По данным NBC, такой план был назван приоритетной задачей для президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости». «Госсекретарю Марко Рубио поручено в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии, назвав такой план »приоритетной задачей«для Трампа», – сказано в публикации.

    «США могут быть вынуждены заплатить до 700 млрд долларов , если им удастся достичь цели президента Дональда Трампа по покупке Гренландии», – отмечается в сообщении.

    Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил членам Конгресса, что администрация США рассматривает в качестве основного варианта покупку Гренландии у Дании, а не военное вторжение.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

    Датское министерство обороны направило в Гренландию военную технику и передовой отряд, который готовится к приему более крупных сил армии и других подразделений оборонного ведомства.

    14 января 2026, 19:30 • Новости дня
    МИД России вызвал временную поверенную Британии в Москве
    МИД России вызвал временную поверенную Британии в Москве
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временная поверенная в делах Британии в Москве Дейна Долакия была вызвана в российский МИД.

    Информацию о визите дипломата подтвердили в российском внешнеполитическом ведомстве, передает ТАСС. «В МИД вызвана временная поверенная в делах Британии в Москве», – заявили в министерстве. Подробности встречи и причины приглашения Долакии в МИД не уточняются.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о намерении Лондона продолжить давление на Россию.

    Напомним, Британия и Германия разделили первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    14 января 2026, 18:07 • Новости дня
    Минкультуры сменило директора Третьяковской галереи

    Галактионова возглавила Третьяковскую галерею после работы в Пушкинском музее

    Минкультуры сменило директора Третьяковской галереи
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ольга Галактионова назначена новым директором Третьяковской галереи, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

    «Директором Государственной Третьяковской галереи стала Ольга Галактионова. С января 2025 года она руководила ГМИИ им. А. С. Пушкина, до этого – РОСИЗО», – написала Любимова в Max, передает РИА «Новости».

    Министр напомнила, что под руководством Галактионовой были реализованы масштабные выставочные проекты, включая «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига». Также среди ее достижений – проект «ДК СССР», который стал лауреатом первой Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева.

    В 2023 году гендиректором Государственной Третьяковской галереи была назначена Елена Проничева.

    14 января 2026, 15:48 • Новости дня
    Названы суммы расходов ЕС на Украину с начала конфликта

    ЕС с начала конфликта потратил на поддержку Киева 193,3 млрд евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сумма поддержки, оказанной Евросоюзом Киеву с начала конфликта на Украине, достигла 193,3 млрд евро, из которых 3,7 млрд евро получили за счет реинвестирования замороженных российских активов, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

    С начала конфликта на Украине Евросоюз потратил на поддержку Киева 193,3 млрд евро, включая 3,7 млрд евро, полученных за счет реинвестирования замороженных российских активов, передает ТАСС. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

    «ЕС предоставил Киеву с начала войны помощь в 193,3 млрд евро, включая 3,7 млрд евро доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Это больше, чем любая другая страна», – подчеркнула фон дер Ляйен, представляя новые финансовые планы Евросоюза по поддержке Украины.

    По словам главы Еврокомиссии, в 2026–2027 годах страны ЕС намерены выделить на эти цели еще 90 млрд евро. Эти средства будут собраны посредством размещения общеевропейского займа на финансовых рынках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Еврокомиссия установила условие, по которому большая часть этих средств должна быть потрачена на покупку европейского оружия.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европа вряд ли увидит эти средства обратно.

    14 января 2026, 16:20 • Новости дня
    В Совфеде назвали Стубба неудачным выбором для переговоров с Россией

    Сенатор Джабаров напомнил о русофобии Стубба и назвал его врагом России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал возможное назначение президента Финляндии Александра Стубба переговорщиком от Евросоюза по вопросам Украины.

    Сенатор Владимир Джабаров в своем Telegram-канале выразил мнение, что выбор Александра Стубба на роль переговорщика от Евросоюза с Россией является неудачным решением. Джабаров отметил, что Стубб известен русофобскими заявлениями и в России его считают врагом.

    В качестве одной из причин обсуждения кандидатуры Стубба газета Pоlitico называет давление со стороны европейских правительств, включая Францию и Италию, на Евросоюз для создания должности переговорщика по вопросам Украины.

    Но по словам Джабарова, финский президент имеет хорошие отношения с Дональдом Трампом, с которым играет в гольф, однако это не делает его подходящим кандидатом для диалога с Россией.

    «Стубб – игрок в гольф, но не переговорщик. Европейцы думают, что Финляндия – наш ближайший сосед. Но эта страна входит не только в ЕС, но и в НАТО», – отметил сенатор. Он добавил, что европейцам стоит выбрать более подходящую кандидатуру, если они рассчитывают на результативные переговоры с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна примет участие в обеспечении мира на Украине, но детали участия пока не определены.

    Напомним, что Финляндия занимает шестое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств от газеты ВЗГЛЯД.


    15 января 2026, 11:12 • Новости дня
    Лидер крупнейшей партии Европарламента призвал к развороту вправо

    Лидер крупнейшей партии Европарламента Вебер призвал к развороту вправо

    Лидер крупнейшей партии Европарламента призвал к развороту вправо
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После того как на выборах в Европарламент 2024 года усилились правые и крайне правые партии, лидер крупнейшей фракции Манфред Вебер призвал центристов учитывать это при выработке политики и начать сотрудничество с партией Джорджи Мелони.

    Центристские партии в Европарламенте должны сместиться вправо, чтобы отразить новую политическую реальность, заявил лидер Европейской народной партии Манфред Вебер в интервью Politico.

    По его словам, исход выборов в Европарламент в 2024 году, после которых соотношение сил изменилось в пользу правых и крайне правых партий, «должен быть отражён» в политике Евросоюза, чтобы граждане увидели, что Брюссель их слышит.

    Вебер подчеркнул, что готов работать с центристскими силами, но настаивает: «Я хочу остановить популизм и противников Европы», а для этого социалисты и либералы должны прислушиваться к избирателям. Он также отметил, что совместное голосование с правыми партиями по вопросам, касающимся, например, смягчения экологических требований и усиления депортации нелегальных мигрантов, не является признаком радикализации, а отражает позицию правительств стран ЕС и Еврокомиссии.

    По мнению Вебера, чтобы лишить популистские силы аргументов, нужно решать реальные проблемы граждан – от миграции до опасений из-за потери рабочих мест и влияния «зелёной» политики на экономику. Он призвал социалистов и либералов вернуться к прагматическому подходу, отметив, что сотрудничество между ними и ЕНП сохраняется более чем по 85% вопросов.

    Вебер выступил за диалог и с правой партией «Братья Италии» премьер-министра Джорджи Мелони, несмотря на сопротивление социалистов и либералов, считающих Мелони популистом и противником ценностей ЕС. Вебер заявил, что время доказало его правоту: назначение Раффаэле Фитто на высокую должность в Еврокомиссии не привело к радикализации, а сам Фитто проявил себя как серьёзный политик, способный к компромиссам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Западе нашли способ избавиться от Урсулы фон дер Ляйен.

    Каая Каллас предложила начать пить из-за мировых событий.

    Европарламент осудил заявления США о Гренландии.

    14 января 2026, 15:35 • Новости дня
    Умер заслуженный артист России и фронтовик Виктор Рухманов

    В возрасте 95 лет умер заслуженный артист России и фронтовик Виктор Рухманов

    Умер заслуженный артист России и фронтовик Виктор Рухманов
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В возрасте 95 лет скончался ветеран Великой Отечественной войны и артист Московского театра сатиры Виктор Рухманов, сообщили коллеги актера.

    Заслуженный артист РФ, участник Великой Отечественной войны Виктор Рухманов скончался на 96-м году жизни, сообщает Московский академический театр сатиры.

    «Сегодня ушел из жизни заслуженный артист России, участник Великой Отечественной войны Виктор Рухманов. Виктор Ильич посвятил свою жизнь сцене, прослужив в Театре сатиры 69 лет. Талант, преданность искусству и невероятная харизма покорили сердца множества зрителей», – говорится в сообщении театра. Коллеги также отмечают, что Рухманов был не только выдающимся артистом, но и человеком необыкновенной души.

    За десятилетия работы на сцене Рухманов сыграл десятки ярких ролей. Среди них – пан Изобретатель из «Кабачка 13 стульев», Валентин в «Маленьких комедиях большого дома», Шпекин в постановке «Ревизор», Двойкин в спектакле «Баня» и многие другие.

    Виктор Рухманов родился 19 декабря 1930 года в Харькове. Уже в 13 лет он ушел на фронт, став воспитанником и сыном полка, а после окончания войны в 1945 году прошел в парадном расчете по Красной площади. После обучения актерскому мастерству он начал карьеру в Харьковском академическом театре музыкальной комедии, а с 1957 года стал артистом Московского театра сатиры, где работал до последних дней.

    Сам артист говорил: «Мне важно знать, чем дышит зритель». Коллеги отмечают, что Рухманов навсегда останется в истории театра и в сердцах зрителей. Дата и место прощания с артистом будут объявлены дополнительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в среду в возрасте 64 лет умер российский педагог, актер и руководитель Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.


    14 января 2026, 19:07 • Новости дня
    Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками»

    Трамп заявил, что «двух собачьих упряжек недостаточно» для сдерживания РФ и КНР у Гренландии

    Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками»
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что только США способны вытеснить военных России и Китая из водных пространств, прилегающих к Гренландии в Арктике.

    По его словам, Североатлантический альянс должен обратиться к Дании с требованием убрать военных России и Китая из этого региона, где они якобы находятся, передает ТАСС.

    «НАТО: скажите Дании, чтобы они убрали их отсюда, немедленно! Две собачьи упряжки не справятся! Только США могут это сделать», – написал он в соцсети Truth Social.

    К посту Трампа была прикреплена ссылка на материал Just the News, в котором говорится, что датская военная разведка предупреждала о возможных намерениях России и Китая нарастить присутствие в акватории около Гренландии и в арктическом регионе.

    Ранее Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия.

    14 января 2026, 16:04 • Новости дня
    Самарец задержан за шпионаж в пользу Украины

    В Самаре задержали мужчину по подозрению в шпионаже на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Самаре местного жителя подозревают в передаче секретных сведений спецслужбам Украины с марта по октябрь 2024 года, он задержан, сообщили в спецслужбах.

    Управление ФСБ России по Самарской области пресекло противоправную деятельность жителя Самары, причастного к государственной измене в форме шпионажа, сообщает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили: «Установлено, что указанный гражданин, не разделяя цели и задачи проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции, в период с марта по октябрь 2024 года осуществлял сбор и передачу посредством интернет-мессенджера сведений в интересах спецслужб Украины, которые могли быть использованы против РФ».

    Следователи областного УФСБ возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Сейчас продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемого. Имя задержанного и детали собранных сведений не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Мариуполе был задержан 17-летний юноша по подозрению в передаче украинской военной разведке информации о размещении российских военных частей.

    До этого пенсионер в Запорожской области получил 12 лет колонии строгого режима за передачу на Украину данных о местоположении российских военных и техники.

    А в декабре за передачу данных о местном заводе на Украину был задержан житель Ижевска .

    15 января 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине

    Дипломат Долгов: Трамп усиливает давление на Зеленского и «коалицию желающих»

    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине
    @ Thomas Krych/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Дональд Трамп в ближайшее время может признать барьером к украинскому урегулированию не только Киев, но и «коалицию желающих». Для Белого дома, как и для Кремля, очевидно, что различные европейские и украинские проекты – это лишь попытка мимикрировать под мирные процессы, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Трамп назвал Зеленского причиной задержки урегулирования на Украине.

    «Дональд Трамп абсолютно прав. Именно Украина является тем, кто тормозит и даже блокирует все усилия по мирному урегулированию. Причем это делается под кураторством премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и других активистов «коалиции желающих», – заметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Американский лидер пока напрямую не называет «коалицию желающих» барьером к мирному урегулированию. Но, вероятно, может это сделать в ближайшее время, поскольку усиливает давление на Европу. Впрочем, само неучастие американского лидера в «коалиции» уже показывает его отношение к ней», – считает он.

    «Думаю, как для Москвы, так и для Вашингтона, очевидно, что псевдо-мирные инициативы Европы и Киева – это попытка мимикрировать под мирное урегулирование. Суть в том, что ситуация на поле боя для ВСУ и их европейских кураторов становится тяжелее день ото дня. Им нужна передышка для накачивания украинской армии новым вооружением и наемниками», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, лично для Стармера, Макрона и Мерца сейчас наступает политический цугцванг. Любой ход ухудшает их позиции в том, что касается внутренней повестки. Ну а политическую ситуацию на Украине можно уже даже не комментировать – там все скатывается к полному хаосу. Конечно, Трамп это видит, чувствует, что Киев и Брюссель пытаются водить его за нос, потому и делает острые заявления в адрес Зеленского», – подчеркнул Долгов.

    Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что Владимир Зеленский является главной причиной задержки подписания соглашения по урегулированию украинского кризиса. Он заявил о необходимости убедить Киев поддержать мирный процесс. Глава Белого дома также отметил, что российский лидер Владимир Путин «готов заключить сделку».

    Ранее сообщилось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с Путиным. Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи отмечал, что Москва открыта к контактам с американскими эмиссарами.

    Российский дипломат также отметил, что Москве было бы интересно узнать впечатления представителей США от встречи в Париже с «коалицией желающих» с участием Зеленского. Лавров указал, что итоговый документ встречи носит декларативный характер, а США к нему не присоединились.

    Также сообщалось, что европейское единство трещит по швам, и еще одним признаком этого стала судьба 90 млрд евро, которые решено потратить на закупки оружия для Украины. Внезапно выяснилось, что самые крупные и богатые страны ЕС – Франция и Германия – имеют разные взгляды по поводу того, кому именно должны уйти эти деньги в конечном счете. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему деньги для Киева разрывают Евросоюз изнутри.

    15 января 2026, 08:39 • Новости дня
    На Западе нашли способ избавиться от фон дер Ляйен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен получится убрать из власти, когда европейцы очнутся, заявил бывший посол Венгрии в Китае Шандор Кушаи в YouTube-канале.

    По его словам, европейские страны смогут избавиться от Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии только тогда, когда общества «проснутся» и сменят свое руководство, передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что нынешняя политическая элита Евросоюза во главе с фон дер Ляйен «не способна приспособиться к новым мировым процессам» и не осознаёт реальную картину происходящего.

    По словам Кушаи, европейские лидеры продолжают действовать в логике десятилетней давности, что сегодня уже неуместно. Он подчеркнул, что «не думает, что они способны учиться» и призвал к формированию большинства, которое сможет инициировать перемены. По мнению бывшего дипломата, смена власти в Евросоюзе – долгий и сложный процесс.

    Кушаи также обратил внимание на то, что политические механизмы Евросоюза усложняют смену руководства, даже если большая часть населения желает перемен. Он добавил, что иногда для настоящих изменений может потребоваться серьёзный внутренний конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен становится символом деградации Евросоюза. Конфликт лидеров фракций Европарламента создал проблемы для фон дер Ляйен.

    Она ранее заявила о «вечной» заморозке российских активов в Евросоюзе.

    14 января 2026, 19:42 • Новости дня
    Астроном назвал высокой вероятность столкновения астероида CE2XZW2 с Землей

    Астроном Железнов оценил вероятное столкновение астероида CE2XZW2 с Землей

    Астроном назвал высокой вероятность столкновения астероида CE2XZW2 с Землей
    @ NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Астероид CE2XZW2, размером около двадцати метров, был обнаружен недавно и может столкнуться с Землей, прогнозируют ученые.

    Астероид CE2XZW2, открытый в среду, с высокой вероятностью может столкнуться с Землей, сообщил РИА «Новости» старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов. По его словам, «номинальная орбита – 3 тысячи километров от центра Земли. Это означает, что он столкнётся. Но надо понимать, что это некоторая вероятность столкновения, хоть даже и большая».

    Эксперт подчеркнул, что информации о траектории пока недостаточно, чтобы точно определить дату и время возможного столкновения. Не исключено, что событие может произойти уже сегодня, однако эти оценки крайне предварительные.

    Размер CE2XZW2 составляет около 20 метров, и при входе в атмосферу такие объекты обычно взрываются, пояснил Железнов. Он уточнил, что в случае столкновения до поверхности долетят лишь мелкие фрагменты, представляющие минимальную угрозу для людей.

    Железнов добавил, что орбита подобных недавно открытых астероидов зачастую определяется неточно, а с накоплением наблюдений прогноз корректируется. В результате, Земля может оказаться вне предполагаемой траектории астероида.

    Напоминая о предыдущих случаях, астроном отметил, что первый астероид, обнаруженный за сутки до падения, был зафиксирован в 2008 году. Челябинский метеорит, схожий по размерам с CE2XZW2, был не замечен из-за приближения со стороны Солнца и вошел в атмосферу в 2013 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ученые указали на странности в поведении астероида, пролетевшего осенью над Подмосковьем.

    Также сообщалось, что США планируют взорвать астероид 2024 YR4 для предотвращения возможной угрозы Земле. Астрономы предупредили, что ядерный подрыв астероида может привести к созданию опасного космического мусора массой 230 тыс. тонн.

    14 января 2026, 17:56 • Новости дня
    В Архангельске осудили врача за смерть пациентки на МРТ

    В Архангельске осужден врач за смерть пациентки на процедуре МРТ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Октябрьский суд Архангельска вынес приговор бывшему врачу-кардиологу, ошибочно отправившему пациентку с кардиостимулятором на МРТ, после чего женщина умерла.

    Бывший врач одной из больниц Архангельской области признана виновной по части 2 статьи 109 УК РФ, сообщает Октябрьский суд Архангельска. Она направила пациентку, у которой был имплантирован электрокардиостимулятор, на магнитно-резонансную томографию, что является абсолютным противопоказанием для данной процедуры.

    Во время проведения МРТ у пациентки произошла остановка кровообращения из-за нарушения работы кардиостимулятора, затем развилась острая сердечная недостаточность, и женщина скончалась в стационаре после экстренной госпитализации.

    Врач не признала свою вину, однако не отрицала, что именно она выдала направление на МРТ, принесла извинения родственникам погибшей и частично возместила им вред.

    С учетом отсутствия отягчающих обстоятельств и исключительно положительных характеристик, суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год шесть месяцев с лишением права заниматься врачебной деятельностью на один год. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели женщины и ребенка в роддоме Железноводска в Ставропольском крае.

    До этого следователи Подольска открыли дело по факту смерти 47-летней москвички после пластической операции в частной клинике.

    А Росздравнадзор начал выяснять причины смерти ребенка на приеме у остеопата в Казани.

    14 января 2026, 18:05 • Новости дня
    Эксперт: Опыт обеспечения Крыма водой может быть использован в Донецке

    Политолог Данилин: Путин держит на личном контроле вопрос водоснабжения Донбасса

    Эксперт: Опыт обеспечения Крыма водой может быть использован в Донецке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Проблема «водной блокады» Донбасса Украиной была затронута в программе «Итоги года с Владимиром Путиным». То, что президент вернулся к этому вопросу на встрече с Маратом Хуснуллиным, свидетельствует: глава государства держит тему на личном контроле, – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин.

    «В Донбассе сохраняется проблема с водоснабжением, и наиболее острый характер она носит именно в Донецке», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Собеседник напомнил, что до 2022 года вода поступала в регион с севера по каналу «Северский Донец – Донбасс». Однако после начала СВО украинская сторона не только перекрыла эту водную артерию, но и неоднократно наносила удары по водоводам.

    «Проблему водной блокады Донбасса также поднимали в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным». То, что этот вопрос президент обсудил и сейчас на встрече с Маратом Хуснуллиным, свидетельствует: глава государства прекрасно осведомлен о ситуации и держит тему на личном контроле», – указал эксперт.

    Данилин пояснил, что местные власти пытаются решать проблему, однако им необходима федеральная поддержка – отсюда и поручение президента выработать предложения по стабилизации водоснабжения ДНР. «Строительство нового водовода представляется более перспективным шагом, нежели ремонт старого, которому уже более 50 лет», – считает политолог.

    «Как бы то ни было, нет сомнений, что вопрос с водой для Донецка и близлежащих городов будет решен – так же, как российское руководство эффективно сделало это в случае с Крымом. Основным препятствием пока остаются ведущиеся боевые действия», – подчеркнул Данилин.

    В среду Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Президент отдельно затронул вопрос водоснабжения ДНР. Он попросил представить план восстановления старого водовода либо возведения нового. Глава государства указал, что стоимость ремонта может оказаться сопоставима со стоимостью нового строительства.

    «Ремонт старого водовода примерно столько же будет стоить, как строительство нового. Я уже не говорю про освобождение необходимых для решения этого вопроса территорий, с которых в прежние времена шла подача воды. Но нужно внимательно все проанализировать. Прошу об этом доложить, [представить] предложения», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    Хуснуллин доложил, что для обеспечения региона водой возведены два дополнительных водовода – это «позволило под 180 тыс. кубов в сутки добавить». Зампред правительства ожидает, что в будущем ситуация с водоснабжением улучшится. Как отмечает ТАСС, ДНР получает не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ.

    Проблема водоснабжения Донбасса была поднятом военкором Евгением Поддубным на совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента. Она может быть радикальным образом решена только после того, как территории под Славянском перейдут под контроль России, ответил Путин.

    «Но не только, – добавил российский лидер. – Есть возможности, и вы знаете об этом наверняка, строительства водоводов, поиска воды на подконтрольных нам территориях, бурения и так далее. Один водовод построен. Есть возможность, и сейчас рассматривается вопрос строительства еще одного водовода».

    15 января 2026, 14:21 • Новости дня
    Мерц назвал Россию европейской страной
    Мерц назвал Россию европейской страной
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление баланса в отношениях между Евросоюзом и Москвой.

    Он выступил с этой позицией на новогоднем приеме, обращаясь к представителям бизнеса в городе Галле, передает ТАСС.

    «Если нам удастся добиться возвращения мира и свободы в Европу, если мы, наконец, снова найдем баланс в отношениях с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно с Россией, если воцарится мир, если будет обеспечена свобода – если нам все это удастся, то ЕС, то тогда и мы в ФРГ выдержим очередное испытание и сможем с уверенностью смотреть в будущее и после 2026 года», – заявил Мерц, его слова приводит пресс-служба правительства ФРГ.

    Мерц также акцентировал, что его слова о России не связаны с тем, что он выступает на востоке Германии. По его словам, такие же высказывания он сделал бы и в любой другой части страны. Канцлер подчеркнул, что считает Россию европейской страной.

    Напомним, Германия разделила с Британией первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

