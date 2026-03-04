Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.0 комментариев
Захарова назвала удар по школе в Иране запредельным цинизмом
Захарова обвинила Запад в цинизме и жестокости из-за гибели школьниц в Иране
Атака на иранскую школу, унесшая жизни более сотни детей, свидетельствует о полной утрате человеческого облика организаторами нападения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, трагедия в учебном заведении для девочек демонстрирует ужасающую степень жестокости, передает радио Sputnik.
Захарова подчеркнула: «То, что произошло с иранской школой, где были убиты девочки, это, конечно, запредельный уровень и жестокости, и цинизма, и, конечно, расчеловечивание».
Дипломат отметила отсутствие заявлений о случайности произошедшего. По ее словам, характер нанесения ударов в первые часы конфликта указывает на их спланированность и целенаправленность, а не на хаотичные действия в ходе боя.
Представитель ведомства с сожалением констатировала, что никто из виновников или сочувствующих им не признал ошибочность действий. Захарова также назвала чудовищным полное молчание мировых средств массовой информации о гибели школьниц, отметив, что это горе просто игнорируют.
Школа «Шаджаре Тайебе» попала под обстрел в первый день обострения конфликта. Глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил о гибели 171 ученицы, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.
Ранее представитель министерства образования Ирана заявил о 175 жертвах среди учителей и школьников за двое суток атак США и Израиля.
Дипломат Константин Долгов обвинил страны Запада в двойных стандартах из-за авиаудара по иранской школе.
Госсекретарь США Марко Рубио пообещал провести расследование возможной причастности американских военных к атаке.
Захарова обвинила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в сатанизме из-за слов о «новой надежде» для иранцев на фоне этой трагедии.