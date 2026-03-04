Захарова назвала удар по школе в Иране запредельным цинизмом

Захарова обвинила Запад в цинизме и жестокости из-за гибели школьниц в Иране

Tекст: Вера Басилая

По словам Захаровой, трагедия в учебном заведении для девочек демонстрирует ужасающую степень жестокости, передает радио Sputnik.

Захарова подчеркнула: «То, что произошло с иранской школой, где были убиты девочки, это, конечно, запредельный уровень и жестокости, и цинизма, и, конечно, расчеловечивание».

Дипломат отметила отсутствие заявлений о случайности произошедшего. По ее словам, характер нанесения ударов в первые часы конфликта указывает на их спланированность и целенаправленность, а не на хаотичные действия в ходе боя.

Представитель ведомства с сожалением констатировала, что никто из виновников или сочувствующих им не признал ошибочность действий. Захарова также назвала чудовищным полное молчание мировых средств массовой информации о гибели школьниц, отметив, что это горе просто игнорируют.

Школа «Шаджаре Тайебе» попала под обстрел в первый день обострения конфликта. Глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил о гибели 171 ученицы, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.

На ваш взгляд Чем закончится операция США и Израиля против Ирана? Военным поражением и капитуляцией Ирана

Сменой власти в Иране изнутри

Заморозкой конфликта

Затяжной войной с втягиванием других государств

Иран сумеет выстоять и сохранить прежний курс

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Ранее представитель министерства образования Ирана заявил о 175 жертвах среди учителей и школьников за двое суток атак США и Израиля.

Дипломат Константин Долгов обвинил страны Запада в двойных стандартах из-за авиаудара по иранской школе.

Госсекретарь США Марко Рубио пообещал провести расследование возможной причастности американских военных к атаке.

Захарова обвинила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в сатанизме из-за слов о «новой надежде» для иранцев на фоне этой трагедии.