Туристы из России застряли в Израиле из-за отмены рейсов

Туристы из России застряли в израильских городах из-за тревог и отмены рейсов

Tекст: Тимур Шайдуллин

В израильском Бат-Яме российские туристы сталкиваются с регулярными сигналами тревоги, которые звучат примерно каждые час-два. Один из туристов из Москвы, Илья, рассказал РИА «Новости», что они приехали к другу на праздник, но теперь застряли в городе из-за отмены рейса через Баку. По его словам, несмотря на постоянные тревоги, в самом Бат-Яме не слышно звуков взрывов или обстрелов, однако обстановка остаётся неспокойной.

В аналогичной ситуации оказалась и жительница Москвы Анастасия, которая приехала с детьми и родителями в израильскую Хайфу, надеясь «успеть между войнами». Она рассказала, что не виделась с родственниками девять лет, а поездку планировали самостоятельно, купив билеты на сайте авиакомпании Redwings. Однако обратный рейс на 1 марта в Россию был отменен.

Анастасия отметила, что теперь семья не знает, как поступить: оставаться в Хайфе или пытаться уехать на автомобиле через Египет, хотя родственники советуют пока не покидать город. По ее словам, несмотря на отсутствие звуков взрывов, в Хайфе также часто звучат сирены. С российским консульством она еще не связывалась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Аэрофлот, Emirates и S7 отменили рейсы между Россией и ОАЭ из-за введенных ограничений на использование воздушного пространства на Ближнем Востоке.

Ранее туристы из России сообщили о невозможности вылететь домой из-за закрытия аэропортов в ОАЭ, где происходят задержки и отмены рейсов. Израиль также ограничил полеты над своей территорией после удара по Ирану.