Семьи сотрудников российского посольства покинули Израиль

Tекст: Дарья Григоренко

«Мы отправили всех практически супруг и детей из семей сотрудников посольства и других учреждений и других российских учреждений, их тут немного, отправили их вчера через Египет следовать на родину. Пока они находятся в Каире, оформляют билеты на вылет», – заявил Викторов в эфире Соловьев.live, передает РИА «Новости».

Посольство России в Израиле также рассматривает планы по возможной эвакуации сотрудников в случае дальнейшей эскалации обстановки. Викторов отметил, что существуют различные варианты перемещения сотрудников в безопасное место, в том числе внутри Израиля, но за пределы Тель-Авива.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российское посольство в Тегеране занимается координацией и эвакуацией россиян, которым предоставляют возможность покинуть территорию Ирана через пограничный пункт в Азербайджане.

В МИД России проинструктировали россиян, находящихся в Израиле или Иране, как вести себя и какие пути эвакуации использовать.

Ранее российский МИД выразил готовность содействовать диалогу между Ираном и Израилем для урегулирования конфликта, если стороны выразят соответствующее желание.

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