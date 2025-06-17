Песков сообщил о круглосуточной эвакуации россиян из Ирана

Песков сообщил о координации круглосуточной эвакуации россиян посольством в Иране

Tекст: Елизавета Шишкова

Посольство России в Тегеране ведет активную деятельность по организации эвакуации российских граждан из Ирана, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что все россияне, находящиеся в Тегеране и уже вышедшие на связь с дипломатами, получили возможность эвакуироваться. По словам представителя Кремля, посольство координирует все действия по вывозу граждан, четко отслеживая их число и обеспечивая безопасность.

Песков подчеркнул, что эвакуация осуществляется через контрольно-пропускной пункт на границе с Азербайджаном, где российским гражданам оказывают содействие. Он отдельно выразил благодарность Азербайджану за предоставление благоприятных условий для пересечения границы.

Работа по эвакуации и координации действий продолжается круглосуточно. Посольство располагает всей необходимой информацией о гражданах, находящихся в зоне внимания, и внимательно отслеживает ситуацию, чтобы исключить любые угрозы для россиян.

Ранее МИД России проинструктировал россиян, находящихся в Израиле или Иране, как вести себя и какие пути эвакуации использовать.

Во время эвакуации из Ирана удалось вывезти 324 человека, включая семьи дипломатов, детей и граждан дружественных стран.

Группа российских ученых из 12 человек, участвовавшая в экспедиции БРИКС, покинула Тегеран и прибыла в Москву рейсом из Баку.