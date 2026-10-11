Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»9 комментариев
На АЭС «Бушер» в Иране вернулись 135 сотрудников Росатома
Росатом увеличил количество своих сотрудников, возвращенных на иранскую АЭС «Бушер», до 135 человек, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
«На площадке АЭС «Бушер» в Иране мы продолжаем наращивать численность нашей команды в рамках выполнения наших контрактных обязательств. Вчера прибыли еще девять наших сотрудников под планово-предупредительный ремонт действующего блока № 1. Итого общим счетом на площадке количество инженерно-технического персонала Росатома достигло 135 человек», – заявил Лихачев, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что эти сотрудники задействованы на работах на всех трех объектах АЭС «Бушер» – двух строящихся и одном действующем энергоблоках.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Лихачев сообщил об увеличении числа сотрудников Росатома на АЭС «Бушер».
В августе он отметил, что госкорпорация планирует как можно раньше вернуть работников на станцию.
Летом Лихачев подчеркнул, что Росатом не вернет специалистов на АЭС «Бушер» без гарантий безопасности.