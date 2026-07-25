Tекст: Антон Антонов

«В Черниговской области вдовы украинских военнослужащих продолжают мстить сотрудникам ТЦК: одна из местных жительниц передала «людоловам», стоящим на блокпосту, пакет из сети быстрого питания с заложенной взрывчаткой», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

На Сумском направлении штурмовики «Севера» продвигаются вглубь Сумской области. Российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, сел Студенок, Марьино, Садков, Кияницы, поселка Хотень, Глухова, Катериновки, Толстодубово и Краснополья.

В Шосткинском районе продолжаются стрелковые бои в Уланово и Малой Слободке. В Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 21 участке до 500 м.

Бои не прекращаются в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, Новой Сечи, поселке Хотень и в лесных массивах южнее Иволжанского. ВСУ дважды пытались контратаковать у Могрицы, но украинские подразделения были уничтожены комплексным огневым воздействием. В Краснопольском районе бои идут в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

На Харьковском направлении войска «Севера» расширяют полосу безопасности и наносят удары по живой силе и технике ВСУ в районах Харькова, Новой Казачьей, Цуповки, Светличного, Рубежного, Радьковки, Соснового Бора, Белого Колодезя, Черного, Ольховатки, села Хатнее, Липцов, Дергачей и Чугуева.

Штурмовые подразделения российских войск продолжают наступление в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесах.

ВСУ пытаются накапливать резервы в Новой Казачьей, Цуповке, Светличном и Дергачах, однако по пунктам временной дислокации украинских частей отработали российская авиация и расчеты ударных беспилотников, нанеся существенный урон личному составу противника.

На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на десяти участках до 900 м. Стрелковые бои продолжаются в Ивановке, Юрченково, Белом Колодезе, севернее Бакшеевки, около Шевченково, в Веровке и лесных массивах Волчанского района.

На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы ведут бои западнее села Петро-Ивановка и в районе Устиновки.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 270 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 110 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили харьковские Захаровку и Ивашкино.

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