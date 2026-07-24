При ракетном ударе по Кирову пострадали несколько человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сегодня утром ракетой атаковано предприятие в Кирове. К сожалению, есть пострадавшие. Всем оказывается помощь. На месте работают оперативные службы», – заявил глава области, передает ТАСС.

Соколов также напомнил о действующем запрете антитеррористической комиссии Кировской области. Согласно ему, в социальных сетях и СМИ не допускается публикация материалов, позволяющих идентифицировать атакованные объекты и характер полученных повреждений.

Между тем в правительстве региона уточнили, что в Кирове ведется восстановление подачи электроэнергии и воды в районе Филейки.

«В первую очередь электроснабжение будет подано в социальные учреждения и жилые дома», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Сотрудники «Водоканала» уже налаживают водоснабжение. Когда система наполнится, вода поступит потребителям.

Также в Кирове поменялась схема движения городского общественного транспорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае беспилотники атаковали предприятие в Уржумском районе Кировской области.

В июне ракетному удару подвергся промышленный объект в Воронеже.

Несколькими днями ранее один человек погиб при ударе дрона по заводу в Белгородской области.