Куда справедливее в наши дни будет праздновать не само провальное декабристское восстание, погубившее почти 1300 ни в чем не повинных русских солдат, а другую дату – 200-летие приговора 125 участникам заговора, объявленного 24 июля 1826 года.0 комментариев
При ракетном ударе по Кирову пострадали несколько человек
Киевский режим ракетами нанес удар по промышленному объекту в Кирове, сообщил губернатор региона Александр Соколов.
«Сегодня утром ракетой атаковано предприятие в Кирове. К сожалению, есть пострадавшие. Всем оказывается помощь. На месте работают оперативные службы», – заявил глава области, передает ТАСС.
Соколов также напомнил о действующем запрете антитеррористической комиссии Кировской области. Согласно ему, в социальных сетях и СМИ не допускается публикация материалов, позволяющих идентифицировать атакованные объекты и характер полученных повреждений.
Между тем в правительстве региона уточнили, что в Кирове ведется восстановление подачи электроэнергии и воды в районе Филейки.
«В первую очередь электроснабжение будет подано в социальные учреждения и жилые дома», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Сотрудники «Водоканала» уже налаживают водоснабжение. Когда система наполнится, вода поступит потребителям.
Также в Кирове поменялась схема движения городского общественного транспорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае беспилотники атаковали предприятие в Уржумском районе Кировской области.
В июне ракетному удару подвергся промышленный объект в Воронеже.
Несколькими днями ранее один человек погиб при ударе дрона по заводу в Белгородской области.