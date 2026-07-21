Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Зеленский предложил Федорову «позицию во власти» на Украине
Экс-министру обороны Украины Михаилу Федорову предложена новая должность, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Я предложил Михаилу достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить ее развитие», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».
При этом украинский президент не уточнил, согласился ли Федоров занять предложенный пост и какую именно структуру в правительстве он мог бы возглавить.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине разгорелся политический кризис, вызванный конфликтом Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским.