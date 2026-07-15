Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

Как заменить паспорт в 45 лет: документы, сроки и госпошлина в 2026 году

Tекст: Ольга Никитина

Когда нужно менять паспорт в 45 лет

Паспорт гражданина РФ меняют по возрасту два раза: в 20 и 45 лет. После достижения 45-летнего возраста старый паспорт нужно заменить на новый. Это плановая процедура, которая проводится независимо от места регистрации, семейного положения и других обстоятельств.

Подать заявление и документы нужно в течение 90 календарных дней после дня рождения. Срок отсчитывается не с начала месяца и не с конца года, а именно со дня, когда гражданину исполнилось 45 лет.

Например, если день рождения был 10 июля 2026 года, отсчет 90 дней начинается после этой даты. Лучше не откладывать обращение до последней недели: при ошибках в заявлении, неподходящих фотографиях или неполном комплекте документов процедуру придется дорабатывать.

Заменить паспорт заранее именно по основанию «достижение 45 лет» обычно нельзя. Основание для плановой замены возникает после дня рождения. Но если до 45 лет возникла другая причина – например, смена фамилии, порча паспорта или ошибка в данных, – документ меняют по этому основанию.

Сколько действует паспорт после 45 лет

После достижения 45 лет паспорт подлежит замене, но гражданину дается срок для подачи документов. В течение установленного периода старый паспорт можно использовать до оформления нового, но не дольше 90 дней после дня рождения.

После истечения этого срока паспорт становится недействительным для полноценного использования. С просроченным документом могут возникнуть сложности при обращении в банк, оформлении сделок, получении государственных услуг, покупке билетов, регистрации по месту жительства и других юридически значимых действиях.

Поэтому лучше не ждать окончания 90-дневного срока. Практичнее подать заявление заранее внутри разрешенного периода: так останется время на проверку данных, подготовку фотографий, оплату госпошлины и получение готового документа.

Если срок уже пропущен, нужно как можно быстрее обратиться за заменой паспорта. Сам факт просрочки не отменяет обязанность заменить документ.

Где заменить паспорт в 45 лет в 2026 году

Заменить паспорт в 45 лет в 2026 году можно несколькими способами. Гражданин сам выбирает удобный вариант, если он доступен по месту обращения.

Подать документы можно:

в подразделение МВД по вопросам миграции;

через МФЦ;

через портал «Госуслуги», если есть подтвержденная учетная запись и услуга доступна пользователю.

Подразделение МВД – основной орган, который оформляет и выдает паспорт. Через МФЦ документы передают в МВД, а затем готовый паспорт возвращается для выдачи заявителю. Через «Госуслуги» можно подать электронное заявление, но готовый паспорт все равно получают лично.

Если паспорт утрачен, украден или человек пропустил срок замены, порядок обращения может отличаться. В таких ситуациях лучше заранее уточнить, куда именно нужно подать заявление: в МФЦ, МВД или сначала в полицию.

При плановой замене по возрасту чаще всего выбирают МФЦ или «Госуслуги». МФЦ удобен тем, кто хочет подать документы лично. «Госуслуги» подходят тем, кто предпочитает заполнить заявление онлайн и получить приглашение на прием.

Какие документы нужны для замены паспорта в 45 лет

Для замены паспорта в 45 лет нужен базовый комплект документов. Его лучше подготовить до подачи заявления, чтобы не переносить прием и не терять время.

Обычно понадобятся:

старый паспорт гражданина РФ;

заявление о выдаче или замене паспорта;

две фотографии установленного формата;

сведения об оплате госпошлины;

документы для отметок в паспорте, если они есть и нужны.

К документам для отметок могут относиться свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельства о рождении детей до 14 лет, документы воинского учета. Часть отметок в паспорте сейчас может проставляться по желанию гражданина, поэтому при подаче документов стоит уточнить, какие сведения нужно перенести в новый паспорт.

Если заявление подается через «Госуслуги», часть данных может подтянуться автоматически из профиля. Но их нужно внимательно проверить. Ошибка в фамилии, дате рождения, месте рождения или реквизитах документов может привести к задержке.

При личном обращении в МФЦ или МВД специалист подскажет, как заполнить заявление. Если какого-то документа не хватает, заявление могут не принять до устранения недочетов.

Требования к фото на паспорт

Для замены паспорта нужны фотографии установленного формата. Обычно используют снимки размером 35 на 45 мм. Фото может быть цветным или черно-белым, но лицо должно быть хорошо видно, без сильной ретуши и искажений.

Основные требования к фотографии:

лицо смотрит прямо в камеру;

выражение лица нейтральное;

глаза открыты и хорошо видны;

фон однотонный и светлый;

овал лица не закрыт волосами, платком, шарфом или другими предметами;

снимок соответствует возрасту заявителя;

не используются затемненные очки;

не допускается сильная обработка изображения.

Если человек постоянно носит очки, фотографироваться можно в них, но стекла не должны давать бликов, а глаза должны быть видны. Головной убор допускается только в случаях, когда человек не снимает его по религиозным убеждениям, при этом овал лица должен оставаться открытым.

Для подачи заявления через «Госуслуги» понадобится электронная фотография, а при получении паспорта могут потребоваться бумажные снимки. Если документы подаются лично, лучше заранее сделать фотографии в салоне и предупредить, что они нужны именно для паспорта РФ.

Госпошлина за замену паспорта в 45 лет в 2026 году

Госпошлина за обычную замену паспорта в 45 лет составляет 300 рублей. Это стандартная плановая замена по возрасту.

Если паспорт меняют не из-за достижения 45 лет, а по причине утраты, кражи, порчи или непригодности, госпошлина выше – 1500 рублей. Поэтому важно правильно указать основание замены документа.

Оплатить госпошлину можно несколькими способами:

через «Госуслуги» после подачи заявления;

по реквизитам через банк;

в терминале;

в МФЦ, если такая возможность доступна;

через банковское приложение, если есть корректные реквизиты.

Бумажную квитанцию обычно лучше сохранить до получения паспорта, даже если сведения об оплате передаются автоматически. При личном визите она может помочь быстрее подтвердить оплату, если данные еще не обновились в системе.

Госпошлина при замене через МФЦ и через МВД по плановому основанию одинаковая. Разница может быть только в удобстве подачи и порядке получения готового документа.

Сколько делают паспорт при замене в 45 лет

Срок оформления паспорта при замене в 45 лет составляет до пяти рабочих дней после приема полного комплекта документов. Важно понимать, что срок считают не с момента, когда человек решил поменять паспорт, а с момента, когда заявление и документы приняты уполномоченным органом.

Если документы подаются через МФЦ, нужно учитывать передачу бумаг между МФЦ и МВД. На практике это может добавить время к получению готового паспорта в конкретном отделении. Точный срок и место выдачи сообщат при приеме документов или в уведомлении.

Срок может увеличиться, если:

в заявлении есть ошибки;

указаны неполные или недостоверные данные;

фотографии не соответствуют требованиям;

не хватает документов;

требуется дополнительная проверка сведений.

При получении паспорта нужно внимательно проверить все данные: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, дату выдачи, код подразделения, отметки и другие сведения. Если ошибка обнаружится позже, документ придется снова менять.

Как заменить паспорт в 45 лет через «Госуслуги»

Замена паспорта в 45 лет через «Госуслуги» удобна тем, что заявление можно заполнить онлайн. Для этого нужна подтвержденная учетная запись.

Порядок действий обычно такой:

авторизоваться на портале «Госуслуги»;

найти услугу замены паспорта в 20 или 45 лет;

выбрать основание – достижение 45-летнего возраста;

проверить персональные данные в заявлении;

загрузить электронную фотографию;

указать сведения о документах для отметок, если они нужны;

отправить заявление на проверку;

дождаться уведомления;

оплатить госпошлину;

прийти в назначенное подразделение с оригиналами документов;

получить готовый паспорт лично.

При заполнении заявления нужно внимательно сверить данные с документами. Ошибки в профиле на «Госуслугах» лучше исправить до отправки заявления.

После подачи заявления портал направит уведомление о дальнейших действиях. В нем будет указано, куда и когда прийти, какие оригиналы документов взять с собой и как получить новый паспорт.

Если услуга недоступна, можно обратиться в МФЦ или подразделение МВД.

Как заменить паспорт в 45 лет через МФЦ

Замена паспорта через МФЦ подходит тем, кто хочет подать документы лично и получить помощь специалиста при оформлении заявления.

Порядок действий такой:

выбрать удобный МФЦ;

записаться заранее или прийти в порядке живой очереди, если это возможно;

взять с собой старый паспорт, фотографии и документы для отметок;

заполнить заявление;

оплатить госпошлину;

передать документы специалисту;

получить расписку о приеме документов;

дождаться уведомления о готовности;

прийти за новым паспортом.

МФЦ принимает документы и передает их в подразделение МВД. Сам паспорт оформляет МВД, поэтому срок зависит от приема документов и внутренней передачи между ведомствами.

При обращении через МФЦ важно заранее уточнить режим работы, возможность записи и список документов. В разных регионах порядок приема может немного отличаться организационно, но общий принцип остается одинаковым.

Что будет, если не поменять паспорт в 45 лет вовремя

Если не заменить паспорт в 45 лет в установленный срок, документ станет просроченным. Проживание по недействительному паспорту может повлечь административный штраф.

Размер штрафа зависит от региона. В большинстве субъектов РФ он составляет от 2000 до 3000 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге – от 3000 до 5000 рублей.

Просрочка может создать и практические сложности. Недействительный паспорт могут не принять в банке, при оформлении сделок, подаче заявлений, получении услуг и других действиях, где требуется удостоверение личности.

Если срок уже пропущен, лучше не откладывать обращение. Нужно подготовить документы, оплатить госпошлину и подать заявление на замену паспорта. При необходимости специалист разъяснит, будет ли составлен административный материал и какой порядок дальнейших действий.

Важно не путать два разных платежа: госпошлина за замену паспорта и возможный административный штраф – это не одно и то же. Госпошлина оплачивается за оформление нового документа, а штраф назначается за нарушение правил проживания по действительному паспорту.

Можно ли заменить паспорт раньше 45 лет

Планово заменить паспорт по возрасту раньше 45 лет нельзя. Основание для такой замены возникает только после достижения соответствующего возраста.

Но паспорт можно заменить раньше, если есть другое законное основание. Например:

изменилась фамилия, имя или отчество;

изменились дата или место рождения;

в паспорте обнаружена ошибка;

документ испорчен;

паспорт утрачен или украден;

существенно изменилась внешность;

в документе нет места для отметок.

Если до 45-летия паспорт меняли по другой причине, это не отменяет обязанность заменить его после достижения 45 лет. Новый паспорт, выданный в 45 лет, затем действует бессрочно, если не появятся другие основания для замены.

Нужно ли менять СНИЛС, ИНН и другие документы после замены паспорта

После замены паспорта в 45 лет СНИЛС и ИНН сами по себе не меняются. Их номера остаются прежними. Меняется только паспорт как документ, удостоверяющий личность.

Однако новые паспортные данные могут понадобиться организациям и сервисам, где они используются. После получения нового паспорта стоит проверить, актуальны ли сведения:

в банке;

у работодателя;

в страховой компании;

у мобильного оператора;

в личных кабинетах важных сервисов;

в медицинской организации;

у нотариуса, если планируются сделки;

в управляющей компании, если данные используются для договоров.

Во многих случаях сведения обновляются через межведомственный обмен, но на практике лучше самостоятельно проверить самые важные места. Особенно это касается банков, работодателя и сервисов, где паспортные данные используются для идентификации.

Если вместе с заменой паспорта менялась фамилия, имя или отчество, тогда список документов для обновления будет шире. Но при обычной замене в 45 лет СНИЛС, ИНН, водительское удостоверение и загранпаспорт автоматически менять не нужно.

Частые ошибки при замене паспорта в 45 лет

Замена паспорта в 45 лет обычно проходит без сложностей, если заранее подготовить документы и не затягивать со сроками. Но некоторые ошибки встречаются часто.

Самые распространенные ошибки:

откладывают подачу заявления до конца 90-дневного срока;

считают срок не от дня рождения, а от начала следующего месяца;

приносят фотографии неподходящего формата;

забывают старый паспорт;

не берут документы для отметок;

неверно указывают данные в заявлении;

не проверяют сведения в профиле на «Госуслугах»;

оплачивают госпошлину по неправильным реквизитам;

не сохраняют подтверждение оплаты;

не проверяют новый паспорт при получении.

Особенно внимательно нужно относиться к персональным данным. Ошибка в одной букве, дате или месте рождения может привести к повторной замене документа.

Если паспорт нужен для поездки, сделки или подачи важных документов, лучше начинать замену заранее, а не в последние дни разрешенного срока.

Кратко: как поменять паспорт в 45 лет

Чтобы заменить паспорт в 45 лет в 2026 году, нужно выполнить несколько шагов:

подать заявление в течение 90 дней после дня рождения;

выбрать способ обращения – МВД, МФЦ или «Госуслуги»;

подготовить старый паспорт, фотографии и заявление;

взять документы для отметок, если они нужны;

оплатить госпошлину 300 рублей;

дождаться уведомления о готовности;

получить новый паспорт лично;

проверить все данные при выдаче.

Если паспорт утрачен, украден или испорчен, порядок и размер госпошлины будут другими. В таком случае лучше уточнить процедуру до подачи заявления.

Вопросы и ответы

Нужно ли менять паспорт в 45 лет в 2026 году?

Да. Паспорт гражданина РФ меняют по возрасту при достижении 20 и 45 лет. После 45 лет нужно подать заявление и получить новый документ.

Сколько дней дается на замену паспорта в 45 лет?

Документы нужно подать в течение 90 календарных дней после достижения 45 лет. Срок отсчитывается от дня рождения, а не от начала месяца.

Сколько стоит замена паспорта в 45 лет?

Госпошлина при обычной замене паспорта по возрасту составляет 300 рублей. Если паспорт меняют из-за утраты, кражи или порчи, госпошлина составляет 1500 рублей.

Можно ли поменять паспорт в 45 лет через «Госуслуги»?

Да, если услуга доступна пользователю и есть подтвержденная учетная запись. Через «Госуслуги» можно подать заявление, но готовый паспорт получают лично.

Какие документы нужны для замены паспорта в 45 лет?

Обычно нужны старый паспорт, заявление, фотографии, сведения об оплате госпошлины и документы для отметок, если они есть. Это могут быть документы о браке, разводе, детях до 14 лет или воинском учете.

Сколько делают паспорт при замене в 45 лет?

Оформление паспорта занимает до пяти рабочих дней после приема полного комплекта документов. При подаче через МФЦ нужно учитывать передачу документов между МФЦ и МВД.

Что будет, если просрочить замену паспорта?

Паспорт станет недействительным, а за проживание по недействительному документу может быть назначен административный штраф. В большинстве регионов он составляет 2000–3000 рублей, в Москве и Санкт-Петербурге – 3000–5000 рублей.

Можно ли заменить паспорт в 45 лет заранее?

По основанию достижения 45 лет заранее заменить паспорт обычно нельзя. Но документ можно поменять раньше, если есть другая причина: смена фамилии, порча, утрата, ошибка в данных или другие основания.

Нужно ли менять банковские карты после замены паспорта?

Сами карты менять обычно не требуется, но банк может попросить обновить паспортные данные. После получения нового паспорта лучше проверить сведения в банке и других важных сервисах.

Нужно ли менять СНИЛС и ИНН после паспорта в 45 лет?

Нет, номера СНИЛС и ИНН из-за замены паспорта по возрасту не меняются. Но новые паспортные данные могут потребоваться организациям, где они используются для идентификации.

Таким образом, замена паспорта в 45 лет в 2026 году – плановая процедура, которую нужно пройти в установленный срок. Главное – подать заявление в течение 90 дней после дня рождения, подготовить документы, оплатить госпошлину и получить новый паспорт лично.

Чем раньше внутри разрешенного срока подать документы, тем меньше риск просрочки, ошибок и бытовых сложностей. После получения нового паспорта стоит проверить все данные и обновить сведения в банке, у работодателя и в других важных организациях.