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    Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

    10 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Нетаньяху пытается создать в Иране «управляемый хаос»

    Израильское правительство рассматривает управляемый хаос в регионе как оптимальную стратегию своего политического выживания. Интересы населения еврейского государства и всех остальных учитываются по остаточному принципу.

    3 комментария
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американская элита поколениями поет ястребиные песни

    Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.

    0 комментариев
    15 июля 2026, 14:45 • Новости дня

    Страйкбольная граната взорвалась в руках у мужчины в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Коломенской набережной в столице в результате детонации страйкбольной гранаты травмы получил местный житель, ему сейчас оказывают экстренную медицинскую помощь, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Прибывшие на место происшествия врачи занялись спасением пострадавшего, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Там уточнили, что в данный момент медицинские работники продолжают оказывать раненому всю необходимую профессиональную помощь.

    В мае в одной из школ Ростовской области взорвалась страйкбольная граната.

    В апреле прошлого года столичные правоохранители задержали мужчину, подорвавшего аналогичное пиротехническое изделие в московской гостинице.

    Осенью 2024 года из-за найденного муляжа для страйкбола на автовокзале в Москве эвакуировали более 400 человек.

    12 июля 2026, 17:57 • Новости дня
    По направлению к Москве за сутки уничтожено около 300 беспилотников
    По направлению к Москве за сутки уничтожено около 300 беспилотников
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Около 300 беспилотных летательных аппаратов направлялись в сторону Московского региона за последние 24 часа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «В течение последних суток в сторону Московского региона летело около 300 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», – написал Собянин в канале на платформе Max.

    «45 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», – добавил мэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала текущих суток противовоздушная оборона ликвидировала 40 направлявшихся к российской столице вражеских беспилотных аппаратов.

    Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще трех летевших на город дронов.

    Несколькими днями ранее в направлении столичного региона двигалось свыше 430 беспилотников.

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    14 июля 2026, 22:43 • Новости дня
    Собянин: В сторону Московского региона за последние сутки летело 340 БПЛА

    Собянин: За последние сутки 340 дронов летело в сторону Москвы

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером вторника столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о 340 дронах ВСУ, летевших в сторону Московского региона, часть из которых была уничтожена силами ПВО на подлете к городу.

    «За последние сутки в направлении Московского региона летело 340 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Более 50 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», – написал он в Max-канале.

    Ранее, около 21 часа во вторник, Собянин сообщил об уничтожении еще семи беспилотников под Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за ночь над Россией уничтожили 288 дронов ВСУ. Силы ПВО сбили 252 украинских дрона за вторник, 14 июля.

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    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    12 июля 2026, 20:26 • Новости дня
    Власти Москвы предупредили о мощном ливне и грозе

    Tекст: Денис Тельманов

    В понедельник, 13 июля, столичный регион накроют кратковременные дожди с грозой, градом и порывистым ветром, жителям рекомендовано соблюдать осторожность.

    Сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер ожидаются в столице в начале рабочей недели, передает РИА «Новости». Непогода придет в город в понедельник и продлится большую часть суток.

    «По прогнозам синоптиков, с 00.00 до 21.00 13 июля в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град. При грозе порывы ветра до 13-18 метров в секунду», – говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства.

    Городские службы обратились к москвичам с просьбой быть предельно внимательными на улице во время непогоды.

    В частности, жителям настоятельно не рекомендуют укрываться под деревьями и парковать рядом с ними автомобили, чтобы избежать несчастных случаев и повреждения имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне из-за непогоды в Москве на трамвайные пути упало дерево.

    Неделей ранее синоптики предупредили москвичей о кратковременных дождях с грозами.

    В августе прошлого года столичные власти прогнозировали сильные ливни с градом.

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    13 июля 2026, 06:25 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 24 летевших на Москву беспилотника
    Силы ПВО сбили 24 летевших на Москву беспилотника
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На подлете к Москве с начала суток были уничтожены 24 БПЛА, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в воскресенье силы противовоздушной обороны ликвидировали еще 16 дронов.

    В Шпаковском округе Ставропольского края в результате атаки БПЛА произошло возгорание в промышленной зоне.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

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    14 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    Суд утвердил мировое соглашение по иску к академии Кости Цзю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение по иску индивидуального предпринимателя о взыскании более 29 млн рублей с компании известного боксера Кости Цзю.

    Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску индивидуального предпринимателя Виталия Бондаренко к компании известного боксера Кости Цзю. Иск о взыскании более 29 млн рублей поступил в инстанцию в декабре. В связи с достижением компромисса производство по делу полностью прекращено, передает РИА «Новости» из зала суда.

    Основания исковых требований и условия мирового соглашения на заседании не раскрывались. Представитель истца отметил: «Ответчик признает сумму основной задолженности и проценты, указанные в соглашении».

    Предприниматель Виталий Бондаренко занимается оптовой торговлей металлами, производством фармацевтической продукции и часовых механизмов. ООО «Академия спорта Кости Цзю» основано абсолютным чемпионом мира по боксу Костей Цзю и предпринимательницей Викторией Квинт. Компания выпускает детские витаминизированные напитки, энергетики, замороженные полуфабрикаты и конфеты. Боксеру принадлежит 25% организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне следователи вызвали Константина Цзю на очную ставку по делу о мошенничестве.

    Ранее бывший чемпион мира по боксу подал в суд на основателя детского центра «Катюша» из-за невозврата долга. До этого налоговая служба заблокировала банковские счета спортсмена из-за задолженности.

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    14 июля 2026, 00:15 • Новости дня
    ПВО за сутки сбила на подлете к Москве 35 БПЛА
    ПВО за сутки сбила на подлете к Москве 35 БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские силы противовоздушной обороны уничтожили в понедельник 35 БПЛА, летевших на Москву, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    В течение дня Собянин сообщал о ликвидации БПЛА в соцсетях. «ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», – говорится в последнем из соответствующих сообщений в «Максе», опубликованном в 23.36 мск.

    Он отметил, что в настоящее время на месте падения фрагментов дрона работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 08.00 мск до 20.00 мск российские силы противовоздушной обороны уничтожили 146 украинских БПЛА над несколькими регионами страны и морскими акваториями.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    12 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    В аэропортах Москвы из-за грозы задержали и отменили более 150 рейсов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мощный грозовой фронт нарушил работу Московского авиационного узла, вынудив авиакомпании массово корректировать расписание и отправлять самолеты на запасные аэродромы, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    «Непогода в столичном регионе привела к серьезным сбоям в расписании Шереметьево, Внуково и Домодедово. Из-за грозы и временных ограничений на полеты часть прибывающих самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы», – говорится в сообщении ассоциации в Telegram-канале.

    Крупнейшие отечественные авиакомпании уже объявили об изменениях в полетных программах. «Аэрофлот» отменяет некоторые вылеты и сдвигает время отправления других рейсов. Самолеты, перенаправленные на запасные аэродромы, вернутся в Шереметьево после дозаправки и нормализации погодных условий. Перевозчик обещает оперативно и бесплатно переоформить билеты транзитным пассажирам на ближайшие стыковочные рейсы. Авиакомпания «Победа» также массово корректирует свое расписание.

    Представители туристической отрасли настоятельно рекомендуют пассажирам проверять статус своих рейсов на онлайн-табло аэропортов или в личных кабинетах на сайтах авиакомпаний до выезда из дома. В случае отмены рейса приезжать в аэропорт не следует, так как все операции по возврату и переоформлению билетов доступны онлайн. Во время ожидания вылета пассажирам обязаны предоставить напитки, питание, а при длительной задержке – гостиницу. Службы аэропортов и авиаперевозчиков переведены на усиленный режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Внуково возобновил привычное обслуживание рейсов после сильной непогоды.

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    12 июля 2026, 23:42 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 16
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 16
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых за последние часы на подлете к Москве БПЛА выросло до 16, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Атака восьми БПЛА отражена силами ПВО Минобороны», – указал глава города в «Максе».

    В настоящее время на месте падения фрагментов уничтоженных аппаратов находятся представители экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы противовоздушной обороны ликвидировали еще три беспилотных летательных аппарата на подлете к российской столице.

    Позже военные перехватили пять направлявшихся к столице дронов.

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    14 июля 2026, 06:25 • Новости дня
    Дептранс: BMW чаще всего отправляют на спецстоянки без номеров в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Автомобили марок BMW, Mercedes-Benz и Geely заняли лидирующие позиции среди транспортных средств, оставляемых без номеров на московских парковках, сообщили в департаменте транспорта города.

    «Чаще всего на спецстоянки попадали машины марок BMW – 86 авто, Mercedes-Benz – 66 авто, Geely – 51 авто, Toyota – 47 авто, Lada – 44 авто», – рассказали в департаменте ТАСС.

    Всего с начала года на специализированные стоянки переместили более 1,2 тыс. таких машин.

    Заммэра Москвы Максим Ликсутов уточнил, что автомобили без номеров или с подложными знаками в людных местах эвакуируют по решению Антитеррористической комиссии. Подобные транспортные средства представляют потенциальную угрозу для горожан.

    Такие машины могут числиться в угоне или использоваться для совершения преступлений. На спецстоянках их тщательно проверяют сотрудники правоохранительных органов. Если нарушений не обнаружено, владельцы могут беспрепятственно забрать свои автомобили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году автомобили марки BMW возглавили антирейтинг по числу эвакуаций среди премиум-марок в Москве.

    Также в 2025 году страховщики называли машины этого немецкого бренда одними из самых угоняемых в стране.

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    12 июля 2026, 23:12 • Новости дня
    Силы ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников
    Силы ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили еще пять дронов на подлете к российской столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Сбиты пять беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    В настоящее время специалисты экстренных служб продолжают работу на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников.

    По направлению к Москве за сутки уничтожено около 300 беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    12 июля 2026, 16:28 • Новости дня
    Аэропорт Внуково вернулся к штатному режиму работы после грозы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Аэропорт Внуково возобновил привычное обслуживание рейсов после сильной непогоды, из-за которой несколько самолетов пришлось перенаправить на запасные аэродромы, сообщила воздушная гавань.

    Представители транспортного узла в Telegram-канале предупредили пассажиров о вероятных сдвигах во времени отправления и прибытия самолетов.

    «После грозы в районе аэропорта Внуково работает в штатном режиме. Но возможны корректировки в расписании», – говорится в официальном заявлении.

    Руководство комплекса добавило, что из-за сложных погодных условий несколько прибывающих лайнеров были вынуждены уйти на запасные посадочные площадки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию.

    В воскресенье в Росавиации сообщили, что работа двух столичных аэропортов Домодедово и Жуковский временно приостановлена для обеспечения безопасности самолетов и пассажиров.

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    12 июля 2026, 22:46 • Новости дня
    Сбиты летевшие на Москву беспилотники

    Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников

    Сбиты летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами противовоздушной обороны сбиты три беспилотника, летевшие на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    В настоящее время на местах падения обломков дронов работают профильные специалисты экстренных служб.

    Столичные аэропорты Домодедово и Внуково ввели временные ограничения на использование воздушного пространства, сообщает Росавиация в «Максе».

    Прием и отправка рейсов осуществляются по согласованию с компетентными органами для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуется следить за статусом рейсов через онлайн-табло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 8.00 мск до 20.00 мск ПВО сбила 220 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями

    По направлению к Москве за сутки уничтожено около 300 беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    14 июля 2026, 15:21 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили семь украинских беспилотников

    Собянин: На подлете к Москве уничтожили семь украинских беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении семи беспилотников, которые направлялись к городу.

    «Уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву», – написал градоначальник в своем канале в Max. На местах падения обломков сбитых аппаратов работают специалисты экстренных служб.

    Двумя днями ранее противовоздушная оборона ликвидировала 40 вражеских беспилотников на подлете к столице. Всего за те сутки в сторону Московского региона направлялось около 300 летательных аппаратов. В начале месяца средства ПВО сбили 12 дронов вблизи города.

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    14 июля 2026, 20:50 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще семи беспилотников под Москвой

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали очередную группу беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о ликвидации еще семи беспилотников на подлете к столице. Всего с начала суток было уничтожено 36 дронов.

    «Семь беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил градоначальник в своем канале в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские силы противовоздушной обороны уничтожили 35 летевших на Москву беспилотников. Накануне военные сбили 24 вражеских дрона на подлете к столице.

    В конце прошлого месяца средства ПВО ликвидировали семь направлявшихся к городу аппаратов.

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    14 июля 2026, 14:38 • Новости дня
    Новым директором Музея Москвы стала Мария Баландина

    Мария Баландина сменила Анну Трапкову на посту директора Музея Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Культурное учреждение столицы обрело нового руководителя, перед которым поставлены задачи по расширению международного сотрудничества и запуску масштабных просветительских инициатив, отметили в мэрии.

    Новым руководителем Музея Москвы стала Мария Баландина, сменившая на этой должности Анну Трапкову. В столичном департаменте культуры отметили, что новый директор имеет богатый управленческий опыт и много лет работает в сфере искусства, передает ТАСС.

    «Директором Музея Москвы назначена Мария Баландина, сменив на этом посту Анну Трапкову», – говорится в официальном сообщении ведомства. Ожидается, что под ее руководством институт продолжит развиваться, запустит новые проекты и расширит международные связи.

    Сама Баландина назвала назначение большой честью. Она подчеркнула важность сохранения достигнутых результатов, а также намерение развивать просветительские программы, укреплять партнерства и привлекать новую аудиторию. Предыдущий руководитель Анна Трапкова занимала этот пост с 2019 года, укрепив статус учреждения в культурной жизни столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года Анна Трапкова возглавила Музей истории ГУЛАГа.

    В январе новым директором Третьяковской галереи стала Ольга Галактионова.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

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      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

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      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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