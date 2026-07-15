Страйкбольная граната взорвалась в руках у мужчины в Москве

Собянин: В сторону Московского региона за последние сутки летело 340 БПЛА

Собянин: За последние сутки 340 дронов летело в сторону Москвы

Tекст: Катерина Туманова

«За последние сутки в направлении Московского региона летело 340 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Более 50 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», – написал он в Max-канале.

Ранее, около 21 часа во вторник, Собянин сообщил об уничтожении еще семи беспилотников под Москвой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за ночь над Россией уничтожили 288 дронов ВСУ. Силы ПВО сбили 252 украинских дрона за вторник, 14 июля.