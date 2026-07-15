Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.10 комментариев
Страйкбольная граната взорвалась в руках у мужчины в Москве
На Коломенской набережной в столице в результате детонации страйкбольной гранаты травмы получил местный житель, ему сейчас оказывают экстренную медицинскую помощь, сообщили в ГУ МВД по городу.
Прибывшие на место происшествия врачи занялись спасением пострадавшего, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Там уточнили, что в данный момент медицинские работники продолжают оказывать раненому всю необходимую профессиональную помощь.
В мае в одной из школ Ростовской области взорвалась страйкбольная граната.
В апреле прошлого года столичные правоохранители задержали мужчину, подорвавшего аналогичное пиротехническое изделие в московской гостинице.
Осенью 2024 года из-за найденного муляжа для страйкбола на автовокзале в Москве эвакуировали более 400 человек.