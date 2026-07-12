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    Власти Украины запланировали карательные рейды в Черниговской области
    По направлению к Москве за сутки уничтожено около 300 беспилотников
    Российские войска продвинулись на всех направлениях в зоне СВО
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    Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

    9 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бандеровское чудовище выкормила Польша

    Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистской и запрещена) у дефензивы перехватил абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавшего растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чем не повинным людям.

    5 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    5 комментариев
    12 июля 2026, 23:42 • Новости дня

    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 16

    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 16
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых за последние часы на подлете к Москве БПЛА выросло до 16, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Атака восьми БПЛА отражена силами ПВО Минобороны», – указал глава города в «Максе».

    В настоящее время на месте падения фрагментов уничтоженных аппаратов находятся представители экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы противовоздушной обороны ликвидировали еще три беспилотных летательных аппарата на подлете к российской столице.

    Позже военные перехватили пять направлявшихся к столице дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    12 июля 2026, 09:50 • Новости дня
    Минобороны назвало цели групповых ударов в портах Одессы и Черноморска
    Минобороны назвало цели групповых ударов в портах Одессы и Черноморска
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высокоточное оружие и беспилотники уничтожили места хранения горючего, склады вооружений и транспортные суда украинской армии на побережье Черного моря, сообщило Минобороны России.

    В ночь на 12 июля Вооруженные силы Российской Федерации осуществили групповые удары по военным объектам, передает Минобороны. Для проведения операции применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

    Целями стали объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, которые противник использовал для разгрузки и хранения военных грузов. Так, в порту Одессы (государственное предприятие «Одесский морской торговый порт») уничтожены объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также логистического центра транспортной компании «Одтранс», осуществляющей перевозку грузов военного назначения.

    Кроме того, в порту Черноморска (государственное предприятие «Морской торговый порт «Черноморск») поражены объекты инфраструктуры перегрузочного центра, используемого для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также резервуары для хранения горюче-смазочных материалов.

    Помимо береговой инфраструктуры, существенный урон нанесен транспортным средствам. В акватории Черноморска поражены два сухогруза и морской паром, обеспечивавшие логистику украинской армии. Также уничтожен патрульный катер, осуществлявший прикрытие морских поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские войска нанесли массированный удар по портам Одесской области.

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    12 июля 2026, 02:09 • Новости дня
    Названо число мобилизованных в армию на Украине с 2024 года
    Названо число мобилизованных в армию на Украине с 2024 года
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С июля 2024 года около 1 млн человек мобилизовали в ряды ВСУ , сообщили в российских силовых структурах.

    «Любопытно, что киевский режим признает, что ежемесячно в стране мобилизуют около 30 тыс. человек (за год почти 500 тыс). Таким образом, с июля 2024 года в ВСУ было мобилизовано около миллиона человек – оценочная численность сегодняшней украинской армии», – сообщил источник ТАСС.

    Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. Власти предпринимают усилия для предотвращения уклонения мужчин призывного возраста от службы.

    В социальных сетях регулярно появляются видеозаписи силовых задержаний и конфликтов местных жителей с представителями военкоматов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под мобилизацию на Украине попали научные сотрудники. Киев разрешил частным компаниям нанимать иностранных наемников для ВСУ. Масштабный бунт против ТЦК произошел во Львове.


    Комментарии (9)
    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    12 июля 2026, 14:43 • Новости дня
    Зеленский заявил о смене «политической стратегии» Украины
    Зеленский заявил о смене «политической стратегии» Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский лидер планирует масштабные кадровые перестановки в правительстве, включая замену главы кабинета министров.

    Владимир Зеленский собирается сменить  «политическую стратегию» Украины, для чего готовится обновить состав украинского правительства и отправить в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

    «На Украине начнутся и кадровые изменения... Мы обсудили детали с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Определили, что для изменений требуется обновление кабинета министров», – сообщил Зеленский.

    Политик уточнил, что предложил Свириденко взять на себя руководство новым направлением. Ротации в кабмине он намерен провести совместно с депутатами парламента.

    Напомним, в июле 2025 года Верховная рада отправила в отставку Дениса Шмыгаля, после чего правительство возглавила бывший министр экономики Юлия Свириденко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Верховная рада Украины утвердила увольнение премьер-министра Дениса Шмыгаля.

    Владимир Зеленский предложил на эту должность кандидатуру Юлии Свириденко. Украинский парламент проголосовал за ее назначение главой правительства.

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    12 июля 2026, 13:50 • Новости дня
    Эксперт: Удары по одесским портам кратно сократят ресурсы ВСУ

    Эксперт Анпилогов: Удары по одесским портам выбивают важнейший узел логистики ВСУ

    Эксперт: Удары по одесским портам кратно сократят ресурсы ВСУ
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Подавляющая часть мощностей портов Одессы и Черноморска приспособлена для доставки грузов в интересах ВСУ. Поэтому российские удары по этим объектам кратно снизят объемы ресурсов, получаемых украинскими силами с Запада, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Одесса и Черноморск используются Украиной в рамках так называемого дунайского экспресса, чтобы перебрасывать грузы военного назначения. В светлое время суток сухогрузы или танкеры идут по Дунаю либо вдоль румынского побережья и останавливаются перед границей украинских территориальных вод. С наступлением темноты они быстро проскакивают эти три десятка километров до украинских портов», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «На Банковой понимают, что Россия не будет топить какие бы ты не было суда в румынских территориальных водах, поскольку это, по сути, является актом объявления войны. Поэтому Киев использует этот маршрут для доставки разрядных грузов для нужд ВСУ. Одесса и Черноморск являются крупнейшими портами Украины с самым большим товарооборотом и развернутым причальным фронтом», – продолжил собеседник.

    «В Черноморске целая бухта с двух сторон застроена причалами. Судя по всему, подавляющая часть мощностей морского порта, судоремонтных и рыбных предприятий, элеваторов в последние годы была приспособлена для доставки грузов в интересах ВСУ», – указал спикер.

    «Россия сейчас выполняет задачи по выбиванию важнейшего узла логистики, которым на Украину доставляются топливо, запчасти для военной техники, боеприпасы и БПЛА. Даже самый маленький сухогруз способен нести столько груза, сколько полноценный железнодорожный состав. Это часть комплексной работы по сокращению экспорта в интересах ВСУ. В итоге украинские силы будут получать кратно меньше ресурсов», – отметил аналитик.

    Он напомнил, что российские силы уничтожают также железнодорожную инфраструктуру, тепловозы и электровозы. «Украина вынуждена использовать короткие составы с четырьмя-пятью цистернами, быстро перегоняя их между станциями. Также они снимают с маршрутов пассажирские поезда и прячут их под мостовыми переходами, чтоб не попасть под удар наших БПЛА», – указал Анпилогов.

    Ранее Минобороны России сообщило о поражении объектов портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, используемых для разгрузки и хранения грузов военного назначения и ГСМ, а также о поражении морские судов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о системном и целенаправленном разрушении Россией южного логистического плеча противника и ударах по распределенной военной промышленности Украины.

    Видео российских ударов по объектам в порту Черноморска смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Мах.

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    12 июля 2026, 14:52 • Новости дня
    Зеленский отправил в отставку премьера Украины

    Зеленский отправил в отставку премьера Украины Свириденко

    Зеленский отправил в отставку премьера Украины
    @ VALDA KALNINA/EPA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава киевского режима Владимир Зеленский принял решение обновить состав кабинета министров, отправив в отставку главу правительства Юлию Свириденко и анонсировав масштабные кадровые перестановки в силовых ведомствах.

    Президент Украины Владимир Зеленский уволил Юлию Свириденко с поста премьер-министра страны, передает Bloomberg. На ее место рассматриваются кандидатуры главы государственной нефтегазовой компании Сергея Корецкого или бывшего премьера Дениса Шмыгаля.

    «Кадровые изменения на Украине начнутся для обеспечения реализации обновленной политической стратегии», – заявил украинский лидер. Он добавил, что перестановки затронут также руководителей правоохранительных органов.

    По словам Зеленского, подготовка к зиме является крайне важным приоритетом для государства. Бывшему премьеру предложили возглавить новое направление отношений с ключевым западным партнером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский запланировал масштабное обновление состава украинского правительства. В Верховной раде допустили назначение уходящего премьер-министра Юлии Свириденко на должность посла в США. Возможный кандидат на пост главы кабинета министров Сергей Корецкий прошлой осенью констатировал невозможность достижения газовой независимости страны.

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    12 июля 2026, 00:55 • Новости дня
    Зеленский признал размещение военного склада в Вишневом в жилой зоне

    Зеленский признал размещение военного склада в жилой зоне Вишневого

    Зеленский признал размещение военного склада в Вишневом в жилой зоне
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что в городе Вишневом Киевской области, где произошел взрыв, склад с оружием был размещен в жилой зоне, среди домов.

    Владимир Зеленский признал, что склад с оружием в городе Вишневое в Киевской области, где прогремел взрыв, находился рядом с жилыми домами.

    «Были подробные доклады по ситуации в городе Вишневое после взрыва на складах и пожара», – приводи РИА «Новости» фразу Зеленского из вечернего обращения.

    Он добавил, что подобное произошло вопреки инструкциям и спрашивать за это следует у руководителей структур «Укроборонпрома».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 июля в городе Вишневое под Киевом произошли  взрывы на объекте «Укроборонпрома». После серии взрывов в городе  началась эвакуация жителей. Депутат Рады Анна Скороход заявила, что на складе в Вишневом хранились боеприпасы и ракеты к ПВО.

    Зеленский пообещал наказать виновных в хранении боеприпасов в Вишневом.


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    12 июля 2026, 13:00 • Новости дня
    Российские войска продвинулись на всех направлениях в зоне спецоперации
    Российские войска продвинулись на всех направлениях в зоне спецоперации
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В нескольких регионах Донецкой народной республики, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей подразделения российских войск за сутки улучшили положение и нанесли поражение девяти механизированным и мотопехотным бригадам ВСУ, уничтожив более 1465 военнослужащих противника, сообщило Минобороны России.

    Оперативная сводка Министерства обороны России по состоянию на 12 июля отражает продолжение проведения специальной военной операции, передает Минобороны РФ. Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение механизированным и мотопехотным бригадам ВСУ в районах Степка и Могрицы в Сумской области.

    В Харьковской области, как отмечается, российские войска нанесли удары по личному составу и технике сразу нескольких бригад ВСУ, включая бригады теробороны и нацгвардии, в районах Старицы, Бакшеевки, Белого Колодезя, Водяного, Веселого, Лозовой и Устиновки. Потери противника составили до 185 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции, уничтожив свыше 220 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей и артиллерийское орудие в районах Малевки, Пески-Радьковских, Красного Лимана и Щурово.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. За сутки украинские силы потеряли до 155 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 30 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи в районах Торецкого, Рубежного, Анновки, Шевченко, Сергеевки и Ивановки, уничтожив более 355 украинских военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и нанесли потери двум десантно-штурмовым бригадам, трем штурмовым полкам ВСУ и двум бригадам морской пехоты – всего до 495 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

    Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям ВСУ в районах Орехова, Юрковки, Малокатериновки и Новоалександровки, уничтожив до 55 украинских военнослужащих, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации ВСУ в 158 районах. Средства ПВО сбили 11 управляемых авиационных бомб и 585 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 179 525 беспилотников, 30 128 танков и множество другой техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую неделю российские войска освободили семь населенных пунктов.

    Несколькими днями ранее подразделения группировки «Север» взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области.

    До этого бойцы группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи на данном направлении.

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    12 июля 2026, 10:45 • Новости дня
    ВС России поразили морские суда и паром в Одессе и Черноморске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морские суда и паром, доставлявшие грузы военного назначения в порты Украины, поражены в Одессе и Черноморске в результате ночного удара ВС РФ, сообщило в воскресенье министерство обороны России.

    Вооруженные силы России успешно атаковали морские суда и паром в Одессе и Черноморске, передает РИА «Новости». Эти транспортные средства использовались для доставки грузов военного назначения на территорию Украины.

    Как заявили в Министерстве обороны России, удар был нанесен в ночное время. «В результате поражены... морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины», – подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили транспортные суда украинской армии на побережье Черного моря.

    Днем ранее Вооруженные силы России поразили логистические узлы ВСУ в портах Черноморск, Южный и Измаил.

    Также армия атаковала объекты военной промышленности на территории Киева.

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    12 июля 2026, 19:12 • Новости дня
    Эксперт: Задача новой «политической стратегии» Украины – лучше клянчить деньги

    Политолог Корнилов: Отставка премьера Свириденко не изменит политику Украины

    Эксперт: Задача новой «политической стратегии» Украины – лучше клянчить деньги
    @ VALDA KALNINA/EPA/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Никто из кандидатов на пост украинского премьера не имеет на Западе существенного авторитета и влияния. Это позволяет прогнозировать отсутствие каких-либо значимых изменений во внешней политике страны даже после реформ, объявленных Киевом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Владимир Зеленский заявил о новой политической стратегии Украины.

    «Юлия Свириденко являлась, образно говоря, «болванчиком» в украинском политическом поле. По некоторым данным, несколько лет назад Андрей Ермак брал ее на различные мероприятия, поскольку ей по должности полагался отдельный самолет, а ему – нет», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    «В целом работа Свириденко на встречах заключалась в том, чтобы мило улыбаться и молчать», – продолжил спикер. Он не видит связи между отставкой премьера и новой политической стратегией, объявленной Владимиром Зеленским.

    В целом эксперт прогнозирует отсутствие смены характера украинской внешней политики. «Вся «стратегия» Киева сводится исключительно к тому, что попрошайничать у Запада. Это задача каждого министра, отправляющегося за границу – привезти соглашение хотя бы на миллион долларов. А если визит планируется в одну из стран Прибалтики – то речь идет о сотнях тысяч», – отметил политолог.

    Собеседник напомнил, что претенденты на пост главы правительства не объявлены, а неофициально называются министр обороны Михаил Федоров, глава правления НАО «Нафтогаз» Сергей Корецкий и экс-премьер Денис Шмыгаль.

    «В обойме Зеленского нет человека, который был бы сколь-нибудь влиятелен или известен на Западе. Тот же Корецкий возглавлял процессы латания украинского нефтегазового комплекса после российских ударов в рамках СВО. Я бы не назвал его каким-то особенным стратегом или менеджером», – резюмировал Корнилов.

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский принял решение отправить в отставку главу правительства Юлию Свириденко. «Кадровые изменения на Украине начнутся для обеспечения реализации обновленной политической стратегии», – заявил он, добавив, что перестановки затронут также руководителей правоохранительных органов.

    Зеленский объявил о «новой политической стратегии» Украины. Также, по его словам, подготовка к зиме является крайне важным приоритетом для государства. Бывшему премьеру предложили возглавить новое направление отношений с ключевым западным партнером. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в Киеве началась борьба за власть на фоне перехода России к «системным ударам по центрам принятия решений в Киеве».

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    12 июля 2026, 17:57 • Новости дня
    По направлению к Москве за сутки уничтожено около 300 беспилотников
    По направлению к Москве за сутки уничтожено около 300 беспилотников
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Около 300 беспилотных летательных аппаратов направлялись в сторону Московского региона за последние 24 часа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «В течение последних суток в сторону Московского региона летело около 300 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», – написал Собянин в канале на платформе Max.

    «45 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», – добавил мэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала текущих суток противовоздушная оборона ликвидировала 40 направлявшихся к российской столице вражеских беспилотных аппаратов.

    Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще трех летевших на город дронов.

    Несколькими днями ранее в направлении столичного региона двигалось свыше 430 беспилотников.

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    12 июля 2026, 01:11 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки, тем обрекая остатки боевиков ВСУ в Константиновке, рассказал командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «Бизон».

    «Небо до Дружковки перекрыли мы полностью уже. Поэтому ни подносов, ни подвозов, ни подтягивания личного состава у них ничего этого нет уже», – сказал он ТАСС.

    «Бизон» пояснил, что контроль над небом в районе Алексеево-Дружковки лишает ВСУ возможности снабжать оставшиеся группы боевиков в Константиновке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали бои за Осыково и Алексеево-Дружковку. Беженец рассказал об убийствах мирных жителей в Алексеево-Дружковке. Комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой.


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    12 июля 2026, 08:35 • Новости дня
    Дроны «Герань» уничтожили газораспределительную станцию ВСУ в Краматорске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет беспилотников «Герань» нанес удар по используемой в интересах ВСУ газораспределительной станции в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

    Экипажи ударных беспилотников «Герань» успешно поразили газораспределительную станцию в Краматорске, передает РИА «Новости». Известно, что данный инфраструктурный объект активно применялся в интересах украинской армии для обеспечения логистики.

    Российское военное ведомство официально подтвердило факт уничтожения цели. Кроме того, профильное министерство опубликовало кадры объективного контроля. На представленной видеозаписи четко зафиксирован момент точного попадания беспилотного летательного аппарата по территории станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 июля российские войска с помощью дронов «Герань» нанесли удары по железнодорожным составам в Днепропетровской и Харьковской областях.

    В начале месяца ВС РФ новой модификацией этих аппаратов прицельно атаковали украинскую топливную инфраструктуру.

    В середине июня точный прилет такого беспилотника ликвидировал штаб операторов БПЛА противника в ДНР.

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    12 июля 2026, 08:09 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 349 украинских БПЛА над Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку 349 дронов ВСУ, нейтрализовав угрозу над множеством субъектов и морскими акваториями, сообщили в Минобороны России.

    За минувшую ночь российские системы ПВО сбили 349 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает Минобороны.

    Массированная атака была отражена над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской и Ульяновской областей. Кроме того, дроны уничтожили в небе над Краснодарским краем, Московским регионом и Республикой Крым.

    В военном ведомстве уточнили, что вражеские аппараты также были успешно перехвачены над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 10 июля российские системы ПВО сбили 376 украинских дронов самолетного типа.

    Восьмого июля военные отразили массированную атаку 111 вражеских беспилотников.

    В конце июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 209 аппаратов противника.

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    12 июля 2026, 22:15 • Новости дня
    ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР

    Пасечник: В результате атаки ВСУ на автобус в ЛНР пострадали две женщины

    ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР
    @ Леонид Пасечник/«Макс»

    Tекст: Антон Антонов

    Рейсовый автобус «Стаханов – Москва» подвергся атаке ВСУ; по предварительным данным, пострадали две женщины, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Стаханов – Москва», был атакован вооруженными силами Украины в Лутугинском муниципальном округе, сообщил Пасечник, в «Максе».

    «Украинская преступная хунта продолжает совершать террористические атаки на мирных жителей», – заявил глава региона.

    По его словам, в момент удара в салоне находились 13 пассажиров и два водителя, предварительно пострадали две женщины, которых оперативно доставили в медицинские учреждения. Остальные пассажиры эвакуированы в безопасные места.

    Пасечник отметил, что ВСУ пытаются повторно атаковать автобус и прибывшие на место оперативные группы. Он добавил, что мобильные огневые группы продолжают отражать эти атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила ВСУ в «охоте» на пассажирские автобусы.

    Пасечник сообщал о ранении 12 человек при ударе украинских войск по пассажирскому автобусу в Лисичанске.

    Кроме того, результате удара украинского беспилотника по рейсовому автобусу, следовавшему по маршруту Кременная – Луганск, и автозаправке в ЛНР ранения получили семь мирных жителей.

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    12 июля 2026, 02:41 • Новости дня
    L’AntiDiplomatico указал на сигнал Западу в атаках ВС России по целям в Киеве

    L’AntiDiplomatico: Минобороны России дало Западу четкий сигнал

    Tекст: Катерина Туманова

    Отчет российского Минобороны об очередном ударе ВС страны по украинским целям стал, по мнению авторов портала L’AntiDiplomatico, доходчивым и легко считываемым сигналом западным покровителям Киева.

    «Недавние атаки на два объекта военно-промышленного комплекса в столице и на портовые сооружения Одессы, Черноморска и Измаила продемонстрировали, что нет недостижимых целей», – приводит портал выдержку из отчета российского оборонного ведомства.

    После очередной серии ударов ВС России, в ходе которых, к примеру, были уничтожены уничтожили склады ГСМ ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях или поражены объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ, для российских военных почти не осталось недостижимых целей.

    «Риторика Москвы не нова, но сегодня она стала резче. Кремль давно повторяет, что поток западного оружия не изменит баланс сил на местах. Но теперь это послание наполнено конкретной угрозой», – пишет L’AntiDiplomatico.

    Автор материала указывает на то, что каждая ракетная система, артиллерийское орудие, поставленное США или евроспонсорами Киева, будет считаться законной целью, и любой, кто их перевозит или хранит, подвергается риску быть атакованными.

    «Это не просто военный вопрос, это предупреждение тем, кто продолжает поставлять оружие Украине», – сказано в статье.

    Портал напоминает, как Минобороны  в очередной раз обращает внимание на то, что любые виды оружия, покидающие Запад, в итоге попадают в криминальные сети за пределами Украины.

    «Послание ясно. Западные системы обороны, какими бы совершенными они ни были, недостаточны для защиты ни центров принятия решений, ни линий снабжения. И каждая новая партия оружия, пересекающая границу, в глазах Кремля – всего лишь очередная цель, ожидающая удара», – подчеркнул автор статьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Бачевск в Сумской области. ВС России с мая уничтожили на Украине около 200 заправок. Армия России 10 июля нанесла удары по военным объектам Украины.


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