Tекст: Геворг Мирзаян

В США на 71 году жизни «в ходе внезапной и кратковременной болезни» умер сенатор Линдси Грэм. Один из самых ярких американских сенаторов – и в то же время самых отставших от жизни. И разумеется – именно Грэм стал главным символом американской русофобии после смерти другого русофоба-сенатора, Джона Маккейна.

«Я просто не могу поверить. Он был для меня как член семьи», – сокрушается Дональд Трамп. И его можно понять – республиканец Линдси Грэм считался одним из ключевых союзников президента США в Сенате. Времена, когда Грэм называл Трампа «разжигателем расовой ненависти, ксенофобом и религиозным фанатиком», давно прошли. Последние годы сенатор поддерживал почти все инициативы Белого дома и голосовал за них. «Линдси будет очень не хватать», – добавляет Трамп.

Действительно, будет не хватать – ведь после его смерти у Трампа в Сенате начинаются проблемы. Там осталось лишь 52 республиканца (на 100 мест в целом). Причем далеко не все из них настолько лояльны Белому дому, как Грэм – и потому могут просто не поддерживать какие-то из президентских инициатив. А политического тяжеловеса Грэма (он работал в Конгрессе с 1994 года) для их переубеждения уже не будет.

Грэма будет не хватать и военному блоку НАТО. По словам генсека Североатлантического альянса Марка Рютте, Грэм был «сильным защитником Америки, который твердо верил в альянс НАТО». Верил, когда даже Трамп уже начал терять веру в эту структуру, не пришедшую на помощь США в Иране.

Сокрушается о смерти Грэма и глава киевского режима Владимир Зеленский. «Линдси был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают наш мир безопаснее», – заявил он. И Зеленского тоже можно понять – Линдси Грэм был одним из главных лоббистов Киева на Капитолийском холме.

«Линдси... использовал все свое влияние, чтобы Украина получила и Patriot, и F-16, и ATACMS, и многое другое мощное американское оружие»,

– подтверждает бывший советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

После начала СВО Грэм десять раз приезжал на Украину – в том числе и был там за сутки до своей смерти, проведя встречи с украинскими лидерами и посетив местный завод по производству БПЛА. В рамках этого партнерства Зеленский получал канал для прямой связи с Дональдом Трампом, а Грэм – возможность на практике реализовать свои русофобские устремления. Напомним, сенатор Грэм – тот самый человек, который говорил, что содействие убийству русских на Украине – это самая удачная трата денег со стороны США. Лучшая инвестиция.

Собственно, сам Грэм (который за эти слова был внесен в российский список экстремистов и террористов) регулярно выступал соавтором множества антироссийских проектов. В 2018 году он был соавтором т.н. «Санкций из ада» – целого ряда ограничений, которые должны были быть ответом на якобы вмешательство России в американские выборы (недавно США признали, что никакого вмешательства не было).

Закон в итоге не приняли, однако Грэм не успокоился и в 2022 году стал продвигать новые санкции – на этот раз по конфискации российских частных активов и передачу их Украине.

А в 2025-2026 он активно готовил масштабный законопроект, который вводил бы 500-процентные пошлины на товары стран, закупающих российскую нефть.

Среди этих государств были те, с которыми Штаты пытаются сохранить и даже улучшить свои отношения – например, Индия. Нью-Дели резко реагировал на любые вмешательства США в свою внешнюю политику, и скандал был бы неизбежен. Теперь, после смерти сенатора судьба законопроекта оказалась под большим вопросом. Как, возможно, и другого законопроекта о новых антироссийских санкциях, который был анонсирован буквально за сутки до смерти политика.

Сенатора не случайно называли одним из самых активных республиканских сторонников усиления трансатлантических связей. В то время как главной идеологией партии становился неоизоляционизм (или, по другому, MAGA – то есть «сделаем Америку снова великой), Линдси Грэм выступал за то, чтобы Штаты снова приносили свои национальные интересы и даже экономику на алтарь интересов глобалистских элит.

При этом, в отличие от многих MAGA-республиканцев, сенатор выступал за агрессивную внешнюю политику США. Проще говоря, за войну против всех тех, кого он считал американскими противниками. Грэм был своего рода рудиментом эпохи американской империи, который считал, что США должны быть в каждой бочке затычкой.

А главное, Грэм пользовался своим статусом, чтобы подрывать любой намек на трезвость и сдержанность американской внешней политики на российском направлении.

Не упускал любую возможность для русофобских заявлений и инициатив. Был помехой любых попыток того, что когда-то в Америке называли «перезагрузкой» с Россией. В этом смысле он поистине был «настоящим буйным», иррациональным политическим отморозком уровня Джона Маккейна. Хотя бы по этой причине в России не будут плакать по сенатору Линдси Грэму.

Сейчас эта помеха исчезла по естественным, природным причинам. Как это событие повлияет на российско-американские отношения?

С одной стороны, на пути к полноценной нормализации общения Москвы и Вашингтона достаточно и других препятствий. Слишком много Грэм и подобные ему наворотили за последние десятилетия, слишком много авгиевых конюшен требуется расчистить. А некоторые и поныне активно действующие американские политики – например, Марко Рубио – тоже порой отличались весьма агрессивными антироссийскими заявлениями.

С другой, уход Грэма означает какое-никакое, а все-таки снижение градуса русофобской отмороженности и безумия со стороны США. Снижение лоббистских возможностей тех, кто на этом безумии зарабатывал собственные политические очки. Хоть ничтожный, но шаг к трезвости, разуму и надежде на то, что американская внешняя политика будет меньше определяться идеями таких персонажей, как Линдси Грэм.