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    Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бандеровское чудовище выкормила Польша

    Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистской и запрещена) у дефензивы перехватил абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавшего растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чем не повинным людям.

    5 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    5 комментариев
    12 июля 2026, 21:34 • Новости дня

    В турецком пятизвездочном отеле отравились около 30 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    На популярном турецком курорте Кушадасы около 30 постояльцев элитной гостиницы оказались в больнице из-за подозрения на пищевое отравление блюдами со шведского стола.

    Инцидент произошел в курортном районе Сахиль Сителери, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкие СМИ.

    «После жалоб туристов на боли в животе, рвоту и тошноту около 30 человек были доставлены в больницы, начато расследование», – говорится в публикации.

    Симптомы сильного недомогания и высокая температура появились у отдыхающих вскоре после питания по системе «все включено».

    Некоторых пациентов отпустили после оказания первой помощи, другие продолжают лечение под наблюдением врачей. Сейчас дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших россияне.

    После массового отравления в отель прибыли сотрудники профильных ведомств и санитарные врачи. Специалисты отобрали пробы воды и еды для проведения детальной экспертизы. Полиция инициировала собственную проверку на основании жалоб госпитализированных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне текущего года российские дипломаты не получали просьб о помощи от граждан из-за отравления хлором в Анталье.

    Осенью прошлого года власти Стамбула опечатали гостиницу из-за смертельного отравления семьи из Германии.

    Месяцем ранее Роспотребнадзор запросил у турецкого Минздрава официальные данные по массовому отравлению россиян на курорте Кемер.

    10 июля 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль прокомментировал данные о планах Турции перепродать ЗРК С-400

    Песков: Россия контактирует с Турцией по вопросу ЗРК С-400

    Кремль прокомментировал данные о планах Турции перепродать ЗРК С-400
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Кремле назвали сверхчувствительной тему возможной перепродажи Анкарой зенитных ракетных систем С-400 одной из стран Персидского залива.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о планах Анкары продать российские комплексы противовоздушной обороны С-400.

    По словам представителя Кремля, Москва и Анкара продолжают обсуждать дальнейшую судьбу поставленных ранее вооружений, передает РИА «Новости».

    «Здесь я могу сказать одно, что эта тема относится к области сверхчувствительных», – подчеркнул Песков. Он добавил, что диалог между двумя государствами по этому вопросу велся ранее и будет продолжаться в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу турецкая пресса сообщила о продаже зенитных ракетных систем С-400 одной из стран Персидского залива.

    Причем накануне источник в правительстве Турции опровергал информацию о передаче комплексов третьим государствам.

    Ранее власти США потребовали от Анкары избавиться от российских вооружений ради возобновления поставок истребителей F-35.

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    10 июля 2026, 07:28 • Новости дня
    Hurriyet сообщила о тайной продаже Турцией российских С-400
    Hurriyet сообщила о тайной продаже Турцией российских С-400
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зенитные ракетные системы С-400, приобретенные в свое время Турцией у России, проданы одной из стран Персидского залива, сообщила турецкая проправительственная газета Hurriyet.

    Турецкое руководство реализовало зенитные ракетные системы С-400 третьей стороне, передает ТАСС. Покупателем выступило одно из государств Персидского залива – предположительно, Катар или Объединенные Арабские Эмираты.

    Обозреватель газеты Hurriyet Абдюлькадир Сельви отметил скорое завершение сделки. «По имеющимся у меня данным, С-400 проданы третьей стране», – написал журналист. Он уточнил, что официальное заявление ожидается в ближайшее время, а последние технические проблемы устранены накануне.

    Ранее пресса сообщала о попытках Анкары найти юридическую формулу для обхода американских санкций. Это необходимо для возвращения к совместному производству истребителей F-35. Президент Тайип Эрдоган обсуждал данный вопрос с Дональдом Трампом на недавнем саммите НАТО.

    Напомним, контракт на поставку четырех дивизионов стоимостью 2,5 млрд долларов был подписан в 2017 году. После получения техники Вашингтон исключил турецкую сторону из авиационной программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон потребовал от Анкары продать российские зенитные системы третьей стране ради получения истребителей F-35.

    Президент США Дональд Трамп анонсировал скорую передачу турецкой стороне современных боевых самолетов.

    Накануне источник в правительстве Турции назвал недостоверными сообщения о планах отправки комплексов в государства Персидского залива.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    11 июля 2026, 09:20 • Новости дня
    МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400

    Фидан сообщил о необходимости участия Москвы в переговорах по С-400

    МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конструктивные переговоры с Россией необходимы для решения вопроса, связанного сзенитными ракетными комплексами С-400, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, комментируя сообщения о готовности Анкары передать их третьей стране.

    Власти республики продолжают консультации о дальнейшей судьбе зенитных ракетных комплексов, передает РИА «Новости».

    «Конструктивные переговоры с Россией необходимы для решения вопроса, связанного с российскими зенитными ракетными комплексами С-400», – заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    Накануне в прессе появилась информация о возможной продаже вооружений одному из государств Персидского залива. Глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что пока не готов назвать конкретные страны или раскрыть модель урегулирования.

    По словам дипломата, реализация любых договоренностей невозможна без участия российской стороны как изначального поставщика систем.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва поддерживает регулярные контакты с Анкарой по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США потребовали от Анкары продать российские зенитные системы третьей стороне ради получения истребителей F-35.

    Накануне турецкая газета Hurriyet опубликовала данные о тайной продаже комплексов С-400 одному из государств Персидского залива.

    В Кремле назвали тему возможной перепродажи этих вооружений сверхчувствительной.

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    11 июля 2026, 19:39 • Новости дня
    В Турции назвали спекуляциями слухи о перепродаже российских С-400

    Власти Турции опровергли слухи о перепродаже российских зенитных систем С-400

    Tекст: Мария Иванова

    Правящая партия Турции опровергла информацию о возможной перепродаже российских зенитных ракетных систем С-400 третьим странам в обмен на истребители F-35.

    Заместитель председателя Партии справедливости и развития Хасан Ялчин назвал спекуляциями сообщения о передаче российских комплексов С-400 другим государствам, передает ТАСС. Он также отверг связь этого вопроса с возвращением Анкары в американскую программу по производству истребителей F-35.

    «Обсуждаются различные спекуляции. Вопрос С-400 абсолютно не связан с проблемой F-35. <…> Если вновь возникнет вопрос продажи [С-400] другой стране, то можно будет провести переговоры с Россией и страной-покупателем. Но обсуждать эти вещи сейчас, основываясь на спекуляциях, мне кажется не очень разумным», – заявил политик в эфире местного канала.

    Ранее турецкая пресса сообщила о возможной перепродаже систем ПВО одной из стран Персидского залива, среди которых назывались ОАЭ и Катар. Официальная Анкара эти данные пока не комментировала.

    Турция приобрела четыре дивизиона ЗРС С-400 за 2,5 млрд долларов в 2017 году. Вследствие этой сделки Соединенные Штаты исключили республику из программы разработки истребителей нового поколения F-35.

    Ранее в субботу МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400.

    Накануне турецкая газета Hurriyet опубликовала данные о тайной продаже комплексов С-400 одному из государств Персидского залива.

    В Кремле назвали тему возможной перепродажи этих вооружений сверхчувствительной.

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    11 июля 2026, 10:50 • Новости дня
    Правила продажи туров изменили в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новые правила продажи туров заработают в России с сентября – с этого момента туроператоры должны будут информировать потенциальных туристов о возможных опасностях во время путешествия, правилах въезда в планируемую страну и местных обычаях, рассказал заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.

    С сентября в России начнут действовать обновленные правила продажи туристических путевок, передает РИА «Новости». Заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев пояснил, что изменения направлены на повышение информационной прозрачности отрасли.

    «С 1 сентября вступает в силу новая редакция правил оказания услуг по реализации туристского продукта. Теперь помимо традиционных сведений о маршруте, условиях проживания и питания, туроператор или турагент обязан информировать потребителя об иных, не указанных в правилах прямо обстоятельствах и рисках исходя из характера продукта», – рассказал эксперт.

    По словам специалиста, агентства будут детально разъяснять клиентам особенности пребывания в других странах, включая возможные опасности. Договоры станут подробнее, что поможет минимизировать риски претензий. Нововведения установят единые стандарты работы для всех участников рынка, четко регламентируя их ответственность перед туристами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ассоциация туроператоров России спрогнозировала летний выезд за рубеж до 6,8 млн отечественных туристов.

    Представители организации сообщили о тестовом режиме электронной регистрации въезда во Вьетнам.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг после гибели путешественников на Байкале.

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    11 июля 2026, 18:17 • Новости дня
    Фидан призвал Украину поддержать договоренности Анкориджа для достижения мира

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киев для достижения мирного соглашения и урегулирования конфликта должен поддержать договоренности, достигнутые между Россией и США в Анкоридже, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью изданию The National.

    В июне Фидан посетил Россию, где был принят президентом Владимиром Путиным. В ходе этой встречи глава российского государства подтвердил приверженность договоренностям Анкориджа. Вместе с тем, по его словам, односторонних обязательств недостаточно для достижения мира, передает РИА «Новости».

    «(Российская сторона – прим. ВЗГЛЯД) придерживается достигнутых договоренностей. Но для танго нужны двое», – заявил Фидан.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Анкара подтвердила намерение предоставить площадку для проведения дальнейших дипломатических контактов для разрешения кризиса на Украине.

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    10 июля 2026, 01:47 • Новости дня
    Путин назвал семейный туризм опорой единства и долголетия

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в телеграмме участникам, организаторам и гостям Всероссийского семейного туристского фестиваля «Больше, чем путешествие» заявил, что совместные поездки укрепляют семью, традиции и поддерживают активный, здоровый образ жизни.

    «Сегодня ваш фестиваль вновь собрал на своей площадке дружные, сплочённые семьи из многих городов и поселков страны. И конечно, символично, что в Год единства народов России он проходит в Республике Мордовия, где веками в мире и согласии живут представители многих национальностей и культур», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин напомнил, что за последние годы туризм в России динамично развивается, улучшается инфраструктура, появляются новые маршруты и экскурсионные туры. По его словам, в таких поездках участвуют люди разных возрастов и поколений, а общий досуг и яркие впечатления сплачивают семью, укрепляют традиции путешествий и продвигают ценности активного, здорового образа жизни.

    Президент выразил уверенность, что форум пройдет в теплой, позитивной атмосфере. Он пожелал участникам, чтобы дни, проведенные на фестивале, принесли радость общения, полезные открытия и добрые воспоминания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на ВДНХ в Москве 8 июля подвели итоги второго сезона конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

    Участники круглого стола Экспертного института социальных исследований отметили укрепление семейных ценностей как важнейший государственный приоритет.

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    10 июля 2026, 06:46 • Новости дня
    Лихачев сообщил о планах запустить АЭС «Аккую» в Турции до конца года
    Лихачев сообщил о планах запустить АЭС «Аккую» в Турции до конца года
    @ Страна Росатом-ТВ/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    АЭС «Аккую» в Турции должна быть запущена до конца 2026 года, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    «Конечно, «Аккую» будет запущена в этом году, это наша главная задача», – заявил Лихачев.

    По его словам, на площадке фактически уже идут допусковые операции, передает ТАСС.

    Руководитель Росатома добавил, что сомнений в пуске станции до конца года нет. По его оценке, открытым остается только вопрос, в какой момент объект удастся подключить к энергосети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лихачев во время визита на станцию заявил о завершении строительных работ на первом энергоблоке АЭС «Аккую» и начале холодных гидравлических испытаний реактора.

    Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар сообщил о готовности первого энергоблока АЭС «Аккую» на 99%.

    Лихачев заявил о намеченном на 2026 год физическом и энергопуске первого блока АЭС «Аккую» и вводе в эксплуатацию первой очереди станции.

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    11 июля 2026, 15:13 • Новости дня
    Глава МВД Турции сообщил о пересмотре миграционной политики

    Глава МВД Турции Чифтчи сообщил о пересмотре миграционной политики

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Турции пересматривают политику в миграционной сфере, в том числе из-за ситуации с преступностью среди иностранцев, сообщил глава МВД республики Мустафа Чифтчи.

    Руководство республики корректирует подход к иммиграции на фоне правонарушений со стороны иностранцев, рассказал министр внутренних дел Мустафа Чифтчи.

    «Мы пересматриваем иммиграционную политику. Существует уровень преступности с участием иностранцев. Мы отслеживали его ежемесячно. Он составляет от одного до двух процентов [от общей преступности]. При совершении преступлений иностранных граждан депортируют», – сообщил глава МВД в эфире канала CNN Turk.

    По турецким законам иностранцы находятся под юрисдикцией местного законодательства. За тяжкие преступления, такие как торговля наркотиками, контрабанда и мошенничество, предусмотрены реальные сроки или крупные штрафы. Нарушителей миграционного режима выдворяют из страны, передает ТАСС.

    В Турции легально проживает более 3,5 млн иностранцев. Свыше 2,2 млн сирийцев находятся под временной защитой, а более 1,2 млн человек имеют вид на жительство. Большинство обладателей ВНЖ живут в Стамбуле (более 495 тыс.), Анталье (147 тыс.) и Анкаре (свыше 93 тыс.). Лидерами по числу полученных ВНЖ стали граждане Туркменистана (почти 194 тыс.), Азербайджана (97,5 тыс.) и России (76,8 тысяч).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие власти почти в 15 раз увеличили стоимость оформления туристического вида на жительство для россиян.

    В России правоохранители депортировали почти 15 тыс. иностранцев в ходе первого этапа операции «Нелегал-2026».

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    12 июля 2026, 11:03 • Новости дня
    Турецкий сейсмолог назвал ближайшую неделю переломной для Стамбула

    Турецкий сейсмолог Бекташ назвал ближайшую неделю переломной для Стамбула

    Tекст: Дарья Григоренко

    Серия микроземлетрясений в Мраморном море стала важным индикатором перераспределения напряжения в разломе, что требует пристального наблюдения в ближайшие дни, заявил турецкий сейсмолог, профессор Осман Бекташ.

    В центральной впадине Мраморного моря зафиксирована серия микроземлетрясений магнитудой менее 3,5 на глубине от шести до девяти километров. Подобные явления свидетельствуют о перераспределении напряжения в отдельных участках разлома за счет небольших смещений, передает РИА «Новости».

    «Само по себе это не является предвестником сильного землетрясения, однако ближайшие три–семь дней станут одним из важнейших научных индикаторов», – заявил турецкий сейсмолог Осман Бекташ. Главным показателем для специалистов станет возможное землетрясение магнитудой выше 4 в течение предстоящей недели.

    Подобное развитие событий позволит лучше понять текущее состояние Северо-Анатолийского разлома и характер происходящих процессов. Эксперт призвал не сводить прогнозы исключительно к сценарию разрушительного удара стихии магнитудой выше 7. Сейсмическая ситуация может развиваться по нескольким сценариям, требующим дальнейших исследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прошлого года в непосредственной близости от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,2.

    За несколько дней до этого жители западных районов мегаполиса ощутили подземные толчки силой 4,3 балла.

    Турецкие специалисты спрогнозировали разрушительный сейсмический удар в регионе Фракии.

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    10 июля 2026, 18:08 • Новости дня
    В горах Кабардино-Балкарии погиб альпинист

    В Кабардино-Балкарии альпинист сорвался со скалы и погиб

    Tекст: Денис Тельманов

    Трагический инцидент произошел на высоте около 3,7 тыс. метров, во время восхождения на горную вершину Виа-тау сорвались два человека.

    Несчастный случай зафиксирован в Эльбрусском районе республики, передает РИА «Новости». Во время покорения сложного маршрута на пик Виа-тау упали два человека, один из которых скончался на месте, а другой получил травмы.

    В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили время и место происшествия. «В 14.40 мск поступило сообщение, что в верховьях ущелья Адыл-су, пик Виа-тау (высота около 3700 метров) сорвались два альпиниста. По предварительной информации, один альпинист получил травмы, несовместимые с жизнью, один человек пострадал», – заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее на высоте около 5500 метров на Эльбрусе разбился незарегистрированный альпинист.

    В мае спасатели эвакуировали с этой горы двух туристов с обморожениями. В августе прошлого года на пике Виа-тау погибли два сорвавшихся спортсмена из Перми.

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    10 июля 2026, 10:11 • Новости дня
    Анкара раскритиковала резолюцию Европарламента по кипрскому вопросу

    Турция назвала резолюцию Европарламента по Кипру необоснованной и предвзятой

    Tекст: Мария Иванова

    Анкара резко осудила недавнюю резолюцию Европарламента по Кипру, обвинив документ в клевете на турецкие вооруженные силы и подрыве доверия к институтам Евросоюза.

    Министерство иностранных дел Турции категорически отвергло обвинения, содержащиеся в недавних резолюциях Европейского парламента в адрес турецких вооруженных сил, передает Anadolu.

    Ведомство заявило, что эти документы являются необоснованными, недействительными и лишенными доверия, и выразило полную поддержку заявлению МИД Турецкой республики Северного Кипра по поводу резолюции.

    В официальном заявлении, размещенном в соцсети, Анкара подчеркнула предвзятый характер позиции Брюсселя по кипрскому досье. «Данная резолюция, изобилующая гнусными клеветническими высказываниями, представляет собой очередной пример предвзятого и искаженного подхода, которого придерживается Европейский союз и в частности Европейский парламент, под влиянием определенных кругов в отношении кипрского вопроса. Вызывает беспокойство тот факт, что институты Европейского союза все чаще подходят к кипрскому вопросу, отступая от исторических реалий и принципа беспристрастности», – заявил МИД Турции.

    По мнению Анкары, подобные решения подрывают доверие к Европейскому союзу и демонстрируют отход его структур от объективности. Турецкая сторона расценила резолюцию как очередной пример искаженного взгляда на кипрский вопрос и попытку давления на Турцию и турок-киприотов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр юстиции Турции Акын Гюрлек назвал доклад Европарламента попыткой диктовать условия суверенному государству.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о признании равноправного статуса Турецкой республики Северного Кипра как об обязательном условии урегулирования кипрского вопроса.

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    12 июля 2026, 15:42 • Новости дня
    Турция решила предложить принять новые переговоры по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Турции Хакан Фидан представит президента республики Тайипа Эрдогана на саммите так называемой коалиции желающих в Париже в понедельник, 13 июля. На нем он заявит о готовности Анкары вновь принять переговоры по Украине на своей территории, сообщил источник в турецком МИД.

    Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан представит президента Тайипа Эрдогана на саммите коалиции желающих в Париже 13 июля, передает ТАСС. На встрече он планирует озвучить предложение о возобновлении мирного диалога по Украине на территории Турции.

    «Министр заявит о готовности Турции вернуть российскую и украинскую делегации за стол переговоров, подчеркнет важность для нее поддержания мира и стабильности в Черном море и выразит готовность поддержать усилия для достижения этой цели», – сообщил источник в турецком МИД.

    Кроме того, Фидан намерен обсудить потенциальные последствия для Киева решений, принятых на саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля 2026 года. Он также подтвердит поддержку территориальной целостности и суверенитета украинского государства. В министерстве добавили, что глава ведомства даст оценку текущей ситуации на фронте и дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта.

    В 2025 году в Стамбуле состоялись три раунда прямых переговоров между Москвой и Киевом. Турецкие власти неоднократно подчеркивали готовность вновь предоставить площадку для встреч и проведения саммита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал о готовности обеспечить новые переговоры России и Украины в Стамбуле.

    Российский МИД подтвердил готовность Москвы к возобновлению переговорного процесса на турецкой территории.

    При этом Анкара ожидала ответа от Киева по срокам проведения третьего раунда встреч.

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    12 июля 2026, 14:05 • Новости дня
    АТОР: В зоне китайского тайфуна «Бави» нет организованных тургрупп из России

    Tекст: Дарья Григоренко

    В китайской провинции Фуцзянь, на которую надвигается мощный тайфун «Бави», в настоящий момент нет организованных туристических групп из Российской Федерации, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    «Что касается провинции Фуцзянь, затронутой тайфуном, то, по имеющейся на данный момент информации, организованных туристов там нет», – заявили в Ассоциации туроператоров России, передает РИА «Новости».

    Накануне государственный метеорологический центр Китая объявил наивысший уровень погодной опасности для ряда регионов из-за приближения тайфуна «Бави». Ожидалось, что стихия достигнет побережья страны в воскресенье утром.

    Воздействие циклона уже ощущается во многих районах, где синоптики прогнозируют сильные ливни. Больше всего от непогоды пострадают остров Тайвань, восточные провинции Чжэцзян и Фуцзянь, а также Цзянси и Аньхой. Кроме того, влияние тайфуна затронет Пекин, Тяньцзинь и провинцию Хэбэй.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Японии организовало центр сбора данных для подготовки к удару тайфуна «Бави».

    Аналитическая служба АТОР спрогнозировала летний выезд в Китай примерно 650 тыс. российских туристов.

    В августе прошлого года из-за другого тайфуна на китайском острове Хайнань временно задержались около 600 граждан России.

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    12 июля 2026, 15:08 • Новости дня
    Туапсинской район стал самым дешевым морским курортом России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самые бюджетные варианты размещения на морских курортах России находятся в Туапсинском районе, на Азовском побережье Краснодарского края и в Новороссийске, рассказали в пресс-службе национального туроператора «Алеан».

    Самые бюджетные варианты размещения на морских курортах России находятся в Туапсинском районе, на Азовском побережье Краснодарского края и в Новороссийске, передает РИА «Новости». Информацией поделилась пресс-служба национального туроператора «Алеан».

    «Наиболее бюджетные варианты размещения на морских курортах – гостевые дома без питания в Туапсинском районе, на Азовском побережье Краснодарского края и в Новороссийске», – сообщили представители компании. Стоимость недельного проживания для двоих взрослых с ребенком в Туапсинском районе начинается от 13,3 тыс. рублей.

    Отдых на Азовском море обойдется минимум в 16,1 тыс. рублей, а в Новороссийске – от 24,5 тыс. рублей. При этом недорогое размещение по системе «все включено» доступно в Анапе, где недельный отпуск для семьи из трех человек стартует от 88,2 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Краснодарский край остался традиционным лидером среди отечественных направлений для летнего отпуска.

    Курортный город Ейск возглавил рейтинг по числу бронирований домов у моря.

    Спрос российских туристов на туры в Анапу вырос на 10% по сравнению с прошлым годом.

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