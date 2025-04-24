Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Сейсмолог спрогнозировал в Стамбуле разрушительное землетрясение
Сейсмолог предсказал землетрясение магнитудой до 7,2 в Стамбуле
Турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан связал последнее землетрясение в Стамбуле с вероятностью более сильного удара в ближайшие десятилетия.
Эрджан заявил, что землетрясение магнитудой 6,2, произошедшее в Мраморном море у берегов Стамбула, стало предвестником более мощного сейсмического события, передает РИА «Новости».
По словам эксперта, в период между 2045 и 2075 годами в регионе Фракии ожидается землетрясение магнитудой 7-7,2. Эрджан подчеркнул, что эпицентр нового землетрясения будет расположен на глубине от 7 до 13 километров и его сила может превысить мощность нынешнего удара в 22 раза. Специалист рекомендует жителям современных зданий, построенных после 1999 года, а также в районах с прочным грунтом, сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Согласно оценкам профсоюза сейсмологов и данным мэрии Стамбула, возможное землетрясение магнитудой 7,5 приведет к разрушению не менее 90 тыс. зданий и временной потере жилья для 4,5 млн человек. Общий экономический ущерб может составить свыше 325 млрд долларов.
Профессор Халюк Эйидоган отметил, что экономические последствия ощутит вся Турция, поскольку одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит непосредственно по Мраморному морю у побережья города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Стамбуле в результате сильного землетрясения пострадали более 150 человек. При этом власти Турции заявили о необходимости срочно подготовиться к угрозе мощного землетрясения, которое может оставить без жилья около 4,5 млн человек
В среду в городе произошли повторные толчки после первого удара стихии.