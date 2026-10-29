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    29 октября 2026, 20:00 • Политика

    Турция ищет военные способы защиты судоходства в Черном море

    Турция ищет военные способы защиты судоходства в Черном море
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Анкара, которая еще недавно предлагала России и Украине создать отдельные безопасные маршруты для торговых судов, изменила свою риторику. Министр обороны Турции Яшар Гюлер на фоне очередного удара беспилотниками по контейнеровозу в Черном море заявил, что страна оставляет за собой право на ответ в случае атак на суда под турецким флагом. О чем говорит такая смена подхода?

    Анкара оставляет за собой право всеми законными способами ответить на атаки по судам под турецким флагом в Черном море, заявил министр обороны страны Яшар Гюлер. Он отметил, что власти республики обеспокоены интенсивными нападениями на торговые суда и призывают Россию и Украину «действовать со здравым смыслом, в соответствии с принципом безопасности судоходства в открытом море».

    Гюлер сообщил, что три страны намерены принять «дополнительные меры» для обеспечения безопасности в Черноморском бассейне. К рабочей группе по разминированию MCM Black Sea, по его словам, могут присоединиться и другие государства, даже если они не предоставят для этого свои корабли. Болгария, Румыния и Турция подписали соглашение о создании этой группы в январе 2024 года.

    Напомним, Анкара еще с августа предпринимает попытки добиться соглашения о безопасности судоходства. Тогда турецкий МИД направил Москве и Киеву предложение о создании «механизма для объявления о прекращении огня». Однако в том же месяце украинские беспилотники атаковали два судна – Yashar и Nadezhda.

    Последнее, по данным iHa, шло под флагом Камеруна и перевозило фрукты и овощи из Самсуна в Новороссийск. В результате атаки на борту начался пожар. Пострадали четыре моряка, трое из которых были гражданами Турции. Впоследствии экипаж эвакуировали в Новороссийск при содействии российских Военно-морских сил.

    В связи с продолжающимися атаками на плавсредства и инфраструктуру газета Financial Times назвала Черное море «самым опасным судоходным маршрутом в мире». Издание отметило, что регион, являющийся важным коридором для поставок зерна и нефти, стал представлять для судов более высокий риск, чем Персидский залив. В связи с этим судовладельцы начали использовать более старые суда, страхование которых обходится дешевле, и пересматривать торговые операции.

    В октябре Анкара предложила создать отдельные безопасные маршруты для торговых судов. Согласно турецкому плану, украинские суда смогут следовать к проливу Босфор вдоль побережья Румынии и Болгарии, российские – через воды Грузии и Турции. Москва и Киев, как предполагается, откажутся от ударов по торговым судам друг друга и возьмут на себя обязательства по обеспечению безопасности выделенных маршрутов.

    Как отмечали эксперты, предложенная схема может затронуть принципиальные интересы Москвы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему российская сторона не готова принять условия Турции. В том числе по этой причине Анкара теперь решила сменить подход в этом вопросе, считают аналитики.

    «ВС РФ наносят удары не по торговым судам, а лишь по тем плавсредствам, которые доставляют на Украину вооружения. Другими словами, суда под турецким флагом, перевозящие военные грузы или грузы двойного назначения на Украину, будут считаться законной целью для российской армии, поскольку такие операции нарушают международные конвенции о правилах ведения войны», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Впрочем, если Турция пойдет на такой шаг, перед республикой встанет принципиальный выбор: либо она сохраняет статус нейтральной страны и не использует свои суда для доставки военных грузов, либо отказывается от нейтралитета. «Но открыто выступать на стороне Украины против России в текущих политических условиях Анкаре едва ли целесообразно», – отметил аналитик.

    Иначе ведет себя украинская сторона: ВСУ целенаправленно наносят удары в том числе по контейнеровозам и сухогрузам, расширяя зону риска для гражданского судоходства. Как указал Разиль Гузаеров, младший научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН, Анкара всерьез обеспокоена действиями Украины на Черном море.

    «На протяжении нескольких месяцев суда Турции подвергаются систематическим ударам со стороны украинских сил, что порождает серьезные опасения как у политиков, так и у турецкого бизнес-сообщества», – отметил собеседник. Он сослался на оценки главы судоходной компании «Трансбосфор» Мустафы Джана, согласно которым потери республики из-за ударов ВСУ по гражданским судам могут достигнуть 20 млрд долларов.

    «Еще в июле глава МИД Турции Хакан Фидан обсуждал со своим украинским коллегой данный вопрос, однако разговор не возымел результата. После этого власти республики предлагали создать механизм предотвращения ударов по торговым судам на Черном море», – напомнил Гузаеров. Однако, как указал спикер, дипломатические усилия Анкары не привели к желаемому эффекту, убедить Киев прекратить атаки не удалось.

    «Не исключено, что такие действия ВСУ в том числе являются частью политики давления со стороны Украины на Турцию, чтобы склонить ее к ужесточению своей позиции по отношению к России,

    – предположил эксперт. – При этом заявление Минобороны республики о праве ответить в случае нападений на суда подчеркивает особую значимость вопроса и демонстрирует неготовность Анкары идти на провокации Украины. Но предпримет ли Анкара какие-то реальные военные меры, пока трудно предположить».

    По мнению Анпилогова, даже если будет доказано, что украинские безэкипажные катера (БЭК) или беспилотники атаковали судно под турецким флагом, Турция вряд ли станет вступать в войну с Украиной. «Тем не менее за декларацией о праве ответить на такой удар должны последовать четкие действия, как правило, оборонительного характера», – уточнил он.

    Среди возможных шагов – конвоирование судов и размещение на борту вооруженных групп. Однако такие меры потребуют значительных расходов и при этом будут ограниченно эффективны против БЭКов и ударных беспилотников. Для борьбы с ними в первую очередь необходима морская авиация: вертолеты, самолеты и беспилотники, способные поражать безэкипажные катера.

    «Создание полноценной системы морской обороны – масштабная и технически сложная задача. С ней сталкивается даже Россия, чьи возможности по контролю над Черным морем существенно шире турецких. Поэтому я скептически оцениваю способность Турции дать чисто военный ответ на подобные угрозы», – рассуждает Анпилогов.

    Схожей точки зрения придерживается политолог-международник Кирилл Семенов. Он не исключает, что Турция может задействовать военные корабли для сопровождения гражданских судов – например, организовать конвои. Однако прогнозировать реакцию в случае атаки на такое судно сложно. «Подобный сценарий возможен, но не гарантирован. Нельзя исключать, что нынешние заявления носят преимущественно демонстративный характер», – полагает собеседник.

    Как бы то ни было, если раньше турецкие власти предлагали создать отдельные безопасные маршруты для торговых судов России и Украины, то теперь делают акцент на военном ответе.

    По оценке Анпилогова, такой подход менее убедителен, чем политическое решение, которое, впрочем, также едва ли реализуемо. Как напомнил аналитик, опыт зернового коридора был подорван нарушениями со стороны Киева. «Существовавший маршрут утратил гуманитарный характер, поскольку Украина задействовала его для транспортировки военных грузов, а также для проведения ударных операций: с борта сухогрузов производили запуск БЭКов и беспилотников», – пояснил эксперт. В связи с этим, по его мнению, Россия не пойдет на такие политические соглашения.

    В свою очередь Гузаеров считает, что военная риторика Турции не заменяет дипломатию, а служит дополнительным рычагом, чтобы подтолкнуть стороны к поиску механизмов деэскалации. Он назвал показательным заявление турецкого министра обороны о том, что Анкара продолжает задействовать все каналы для диалога между Россией и Украиной по вопросам безопасности судоходства.

    «Шансы на всеобъемлющий мораторий на удары пока невелики, поскольку в Москве к этой идее относятся скептически. Однако на уровне двусторонней координации с Россией по безопасности судоходства Анкара вполне может добиться результатов», – полагает политолог.

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