Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.2 комментария
При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре человека
В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали четыре мирных жителя, состояние одного из них оценивается как тяжелое, сообщил оперативный штаб региона.
«В городе Шебекино дрон ударил по автомобилю, двоих мужчин бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», – говорится в сообщении в канале оперштаба в Max.
Кроме того, в больнице Белгорода оказали помощь женщине с акубаротравмой, полученной в результате удара FPV-дрона по частному дому в Шебекино.
В селе Гора-Подол Грайворонского округа при взрыве FPV-дрона мужчина получил множественные осколочные ранения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Белгородской области женщина погибла в результате взрыва беспилотника ВСУ.
В среду при ударе украинского беспилотника по автомобилю в городе Шебекино пострадали две мирные жительницы.
В тот же день в приграничных районах региона четыре человека получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ.