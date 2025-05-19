Осужден владелец собаки, покусавшей мальчика в Сочи

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд признал Цыганкова виновным по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и назначил ему ограничение свободы на год и шесть месяцев, передает РИА «Новости».

Ограничение касается выхода из дома в вечернее и ночное время, выезда из Сочи. Также ему запрещено участвовать в массовых мероприятиях. Кроме того, арестовано имущество осужденного.

Гособвинение просило для обвиняемого полтора года исправительных работ, оно указывало на смягчающие обстоятельства. У мужчины есть трое несовершеннолетних детей, а также он явился с повинной.

Напомним, в конце февраля 2025 года в садовом товариществе в Адлерском районе две собаки породы хаски сорвались с цепи и покусали ребенка.

После нападения питомцев решили усыпить. Мальчику провели операцию и доставили его в Российскую детскую клиническую больницу.