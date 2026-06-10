После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.11 комментариев
Авиашоу «Стрижей» открыло Международный военно-морской салон в Кронштадте
Международный салон «Флот-2026» стартовал в Кронштадте с масштабного авиашоу
Масштабное мероприятие началось зрелищным пролетом пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи» над территорией Музея военно-морской славы.
Выставка достижений ВМФ продлится до 14 июня на территории Музея военно-морской славы в Кронштадте, передает ТАСС.
В церемонии открытия приняли участие председатель Морской коллегии Николай Патрушев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главком ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев. Также среди почетных гостей присутствовали Сергей Вахруков и Альберт Каримов.
«Убежден, что это площадка не просто для дискуссий, возможности увидеть новые технологии. Убежден, что это площадка, которая позволит нам, нашим партнерам совместно решать вопросы безопасности далеко за пределами наших стран», – подчеркнул Александр Моисеев.
Зрелищной частью первого дня салона стало выступление пилотажных групп ВКС России. Летчики продемонстрировали зрителям петлю Нестерова и другие сложные фигуры под аккомпанемент Адмиралтейского оркестра. Мероприятие объединило представителей госструктур и оборонных предприятий, также ожидается участие делегаций из дружественных стран.
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