Bloomberg: США захватили редкоземельные элементы, нужные Европе для вооружений

Bloomberg: Компании США опередили Европу в гонке за редкоземельными металлами

Tекст: Мария Иванова

Американские компании активно скупают редкоземельные металлы, которые необходимы европейскому ВПК для расширения производства вооружений, сообщает Bloomberg.

Поскольку Китай сохраняет жесткий контроль над экспортом редкоземельных и запрещает их продажу компаниям-оружейникам, запасы вне Китая стали особенно ценными: по оценкам участников рынка, на Украин, в частности, исчерпание запасов может произойти уже через несколько месяцев.

Американские фирмы действуют на рынке агрессивнее и быстрее европейских. Как пояснил финансовый директор берлинской Noble Elements Тим Боргшульт, сделка по продаже одной тонны тербия американским компаниям занимает три-четыре дня, тогда как европейцам – три-четыре недели. В результате значительные объемы материалов из Европы фактически уходят в Соединенные Штаты, а цены для местных производителей растут.

Редкоземельныеметаллы используются в компонентах вооружений – от датчиков до моторов для военных дронов и истребителей. Запасы в Европе сокращаются, и производители опасаются остановок в ближайшие месяцы.

По мнению старшего менеджера Tradium Ян Гизе, американский ВПК активно выстраивает вертикальные цепочки поставок и закупает сырьё авансом, обеспечивая компоненты и hedge от китайских ограничений.

В Европе ситуация сложнее: оборонные компании закупают редкоземельные напрямую, не согласовывая действия с поставщиками, а государственная поддержка минимальна. По словам Боргшульта, европейцы часто не осведомлены о точном объеме и качестве нужных материалов, что приводит к срочным и неэффективным закупкам.

Тем временем, ЕС пытается снизить зависимость от Китая. В 2024 году был принят закон Critical Raw Materials Act, на этой неделе ожидается анонс инициативы RESourceEU. Германия уже выделила 1 млрд евро на сырьевой фонд, а крупнейший производитель оружия Rheinmetall проводит еженедельные стресс-тесты запасов. Однако даже руководство германской ассоциации оборонных отраслей признает: основной барьер для самостоятельности – не добыча, а недостаток мощностей по переработке, традиционно перенесенной в Китай.

Некоторые страны ЕС ищут решения за пределами блока: так, Германия обсуждает с Канадой совместные фабрики и инвестиции в месторождения, ведь там находится порядка 15,2 млн тонн редкоземельных запасов. Эксперты призывают к срочному и координированному европейскому ответу, чтобы не оказаться в зависимом положении, напоминая о необходимости действовать «любой ценой», как это было во время еврокризиса.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Китай ужесточил ограничения на экспорт редкоземельных металлов, чтобы оказать давление на США.

Пекин использует контроль за экспортом как рычаг против американской оборонной промышленности.

Между тем торговый конфликт между США и Китаем уже вызвал перебои с поставками сырья для производства военной техники.