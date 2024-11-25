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Медведев заявил о влиянии нового оружия на СВО
Медведев: новый арсенал изменил каноны, тактику и стратегию войны
Дмитрий Медведев отметил, что развитие беспилотников и другого вооружения изменило каноны ведения боевых действий в рамках специальной военной операции.
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что ход специальной военной операции (СВО) продемонстрировал значительные изменения в канонах войны из-за появления новых видов вооружений, передает ТАСС. Медведев подчеркнул, что прежде всего это касается беспилотных летательных аппаратов.
«Ход специальной военной операции показал, что каноны войны, тактика войны, а соответственно, даже и стратегия войны после появления новых видов оружия существенно изменились», – заявил он.
Политик также указал на то, что изменения в стратегии войны касаются не только беспилотных летательных аппаратов, но и других видов техники, таких как танки, самолеты и ракеты. Эти новые виды вооружений оказали значительное влияние на тактику и стратегию ведения боевых действий, что требует адаптации и корректировки традиционных подходов к войне.
Медведев отметил, что современные вооруженные силы должны быть готовы к более гибкому использованию новых технологий в боевых условиях. Он также подчеркнул важность адаптации к изменениям в военной стратегии и тактике в связи с внедрением новых средств вооружения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев предупредил Европу о неприемлемом ущербе от ракетной системы «Орешник», которую невозможно сбить существующими средствами противоракетной обороны.
Медведев заявил, что Россия в основном полагается на собственное производство вооружений в условиях гибридной войны с НАТО, но также сотрудничает с другими странами. Медведев подчеркнул, что конфликт на Украине можно завершить без новых издержек для человечества, если НАТО прекратит вмешательство.