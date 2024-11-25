Медведев: новый арсенал изменил каноны, тактику и стратегию войны

Tекст: Денис Тельманов

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что ход специальной военной операции (СВО) продемонстрировал значительные изменения в канонах войны из-за появления новых видов вооружений, передает ТАСС. Медведев подчеркнул, что прежде всего это касается беспилотных летательных аппаратов.

«Ход специальной военной операции показал, что каноны войны, тактика войны, а соответственно, даже и стратегия войны после появления новых видов оружия существенно изменились», – заявил он.



Политик также указал на то, что изменения в стратегии войны касаются не только беспилотных летательных аппаратов, но и других видов техники, таких как танки, самолеты и ракеты. Эти новые виды вооружений оказали значительное влияние на тактику и стратегию ведения боевых действий, что требует адаптации и корректировки традиционных подходов к войне.

Медведев отметил, что современные вооруженные силы должны быть готовы к более гибкому использованию новых технологий в боевых условиях. Он также подчеркнул важность адаптации к изменениям в военной стратегии и тактике в связи с внедрением новых средств вооружения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев предупредил Европу о неприемлемом ущербе от ракетной системы «Орешник», которую невозможно сбить существующими средствами противоракетной обороны.

Медведев заявил, что Россия в основном полагается на собственное производство вооружений в условиях гибридной войны с НАТО, но также сотрудничает с другими странами. Медведев подчеркнул, что конфликт на Украине можно завершить без новых издержек для человечества, если НАТО прекратит вмешательство.