Медведев предрек Европе неприемлемый ущерб от «Орешника»

Эксперт: После испытания Россией «Орешника» Зеленский не контролирует свои слова

Политолог Корнилов: После испытания Россией «Орешника» Зеленский не контролирует свои слова

Tекст: Андрей Резчиков

«Я допускаю, что при существующем на Украине бардаке Зеленский не знал о том, что его офис рекомендовал Раде отменить заседания. Все решения в стране принимает Ермак (глава офиса президента Андрей Ермак), а Зеленский, как формальный президент, пусть и нелегитимный, зачастую не знает, что делает его офис», – отметил политолог Владимир Корнилов.

«Я также не исключаю, что соответствующая рекомендация сначала последовала от посольства США, затем офис президента обработал ее и спустил в Верховную раду, которая приняла подобное решение. А Зеленский теперь, действительно, «герой», каких свет не видывал», – продолжил эксперт.

Корнилов напомнил, что в последнее время Зеленский говорит противоречивые вещи и на этой неделе заявил об «ударе по Украине межконтинентальной баллистической ракетой», запутав мировые СМИ.

«Зеленский заявил об этом, не моргнув глазом, без сомнения. И эту ложь были вынуждены повторять многие мировые СМИ. По сути дела, он подставил западные информационные агентства, европейские газеты, которые вышли с этим фейком, а на следующий день им пришлось неловко опровергать эту версию», – отметил собеседник.

Кроме того, Зеленский говорил ранее о возможности заключить мир на Украине до конца этого года, а спустя несколько дней заявил уже о 2025 годе. «Он забыл, что несколько дней назад говорил совершенно иное. Я допускаю, что сейчас Зеленский не контролирует свои речи и заявления», – добавил политолог.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал Зеленского «клоуном» за то, что тот обвинил парламентариев в самовольной отмене заседания. По словам депутата, Зеленский сам распорядился ограничить работу парламента, чтобы позже в своем вечернем обращении выглядеть героем на фоне испуганных депутатов.

«Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде не работу, чтобы в вечернем обращении сказать, какой он HЕRO, а все остальные предатели!» – указал Дмитрук.

Зеленский в своем видеообращении выразил недовольство Верховной радой, которая отменила заседание на фоне разговоров о возможном российском ударе после применения новейшей ракеты средней дальности «Орешник».

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя критику Зеленского в адрес Верховной рады, иронично указала на отсутствие «порошка бесстрашия» у парламентариев, в отличие от Зеленского.

На этой неделе власти Украины временно ограничили работу ряда государственных органов в связи с вопросами безопасности после того, как Россия в автоматическом режиме проинформировала США об испытаниях «Орешника». Вашингтон поделился этой информацией с диппредставительствами в Киеве и органами власти Украины.