Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.0 комментариев
Медведев предрек Европе неприемлемый ущерб от «Орешника»
Медведев: Ущерб для Европы от ударов «Орешника» будет неприемлемый
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предостерег Европу от поддержки конфликта на Украине, подчеркнув, что ущерб от ракетной системы «Орешник» будет неприемлемым, а сбить их невозможно.
Медведев в своем Telegram-канале сообщил, что ракетная система «Орешник» может причинить Европе неприемлемый ущерб. По его словам, современные средства противоракетной обороны не способны перехватить эти ракеты, а их подлетное время исчисляется минутами. Политик подчеркнул, что бомбоубежища не помогут защититься, и добавил, что надежда «только на то, что добрая Россия будет предупреждать о пусках заранее». «Поэтому лучше прекращать поддержку войны», – добавил он.
Зампред Совбеза также предостерег Запад от предоставления ядерного оружия Киеву, ссылаясь на обновленную ядерную доктрину России. Он отметил, что западные СМИ подталкивают США к вооружению Украины атомным оружием. В ответ Медведев предложил задуматься, кому из врагов США Россия могла бы передать ядерные технологии.
Политик подчеркивает, что Европа должна пересмотреть свою политику в отношении конфликта и подумать о своих действиях, чтобы избежать потенциальных угроз, исходящих от «Орешника» и обновленной ядерной доктрины России.
Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям. Песков, отвечая на вопрос о том, почему ранее не было известно о разработке ракеты «Орешник», заявил, что разработки новейших российских вооружений ведутся без широкой огласки.
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Путину, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.