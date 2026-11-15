Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.0 комментариев
МИД: Присутствие Зеленского может испортить саммит G20 в США
Присутствие президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в США могло бы испортить мероприятие, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
«Украина, как известно, в «Двадцатку» не входит. Вряд ли ее присутствие на саммите лидеров объединения будет иметь добавленную стоимость. А вот испортить американский праздник, как Зеленский умеет, вполне может», – заявил Бердыев в интервью РИА «Новости».
В сентябре Зеленский выражал желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в США 14-15 декабря, а в октябре предположил, что такая встреча возможна. В Вашингтоне не исключали приглашения Зеленского, но официальных объявлений пока не было.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев сообщил о начале формирования российской делегации для участия в декабрьском саммите в Майами.
В субботу он назвал логичной возможную трехстороннюю встречу президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о возможности приезда главы киевского режима Владимира Зеленского в Москву для переговоров с Владимиром Путиным при предоставлении гарантий безопасности.