Tекст: Ольга Иванова

«Украина, как известно, в «Двадцатку» не входит. Вряд ли ее присутствие на саммите лидеров объединения будет иметь добавленную стоимость. А вот испортить американский праздник, как Зеленский умеет, вполне может», – заявил Бердыев в интервью РИА «Новости».

В сентябре Зеленский выражал желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в США 14-15 декабря, а в октябре предположил, что такая встреча возможна. В Вашингтоне не исключали приглашения Зеленского, но официальных объявлений пока не было.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев сообщил о начале формирования российской делегации для участия в декабрьском саммите в Майами.

В субботу он назвал логичной возможную трехстороннюю встречу президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о возможности приезда главы киевского режима Владимира Зеленского в Москву для переговоров с Владимиром Путиным при предоставлении гарантий безопасности.