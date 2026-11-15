Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.0 комментариев
Сообщивший о захвате самолета авиадебошир задержан в Волгограде
МВД: В Волгограде задержан мужчина, сообщивший об угрозе захвата самолета
В аэропорту Волгограда задержали пьяного мужчину, который сообщил об угрозе захвата самолета, вылетавшего в Москву, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В линейное отделение полиции в международном аэропорту города Волгограда Сталинград поступило сообщение об угрозе захвата воздушного судна, которое должно вылететь в Москву», – приводит слова Волк ТАСС.
Полицейские прибыли на борт самолета и задержали одного из пассажиров – 42-летнего жителя Московской области, имевшего внешние признаки опьянения. Он был доставлен в отдел полиции для разбирательства, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.
Кинологи провели обследование самолета, опасных предметов не обнаружено.
В отношении авиадебошира составлены протоколы об административных правонарушениях. Дзержинский районный суд Волгограда назначил ему административный арест на шесть суток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на борту самолета из Новосибирска в Бишкек не нашли опасных предметов после сообщения об угрозе безопасности.
Ранее Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда.
Кроме того, в аэропорту Волгограда приостановили прием и выпуск рейсов.