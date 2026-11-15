Сообщивший о захвате самолета авиадебошир задержан в Волгограде

МВД: В Волгограде задержан мужчина, сообщивший об угрозе захвата самолета

Tекст: Дмитрий Зубарев

«В линейное отделение полиции в международном аэропорту города Волгограда Сталинград поступило сообщение об угрозе захвата воздушного судна, которое должно вылететь в Москву», – приводит слова Волк ТАСС.

Полицейские прибыли на борт самолета и задержали одного из пассажиров – 42-летнего жителя Московской области, имевшего внешние признаки опьянения. Он был доставлен в отдел полиции для разбирательства, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Кинологи провели обследование самолета, опасных предметов не обнаружено.

В отношении авиадебошира составлены протоколы об административных правонарушениях. Дзержинский районный суд Волгограда назначил ему административный арест на шесть суток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на борту самолета из Новосибирска в Бишкек не нашли опасных предметов после сообщения об угрозе безопасности.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда.

Кроме того, в аэропорту Волгограда приостановили прием и выпуск рейсов.