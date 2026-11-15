Кандидат в главы Гагаузии Кексал проголосовала за перемены в автономии

Кандидат в главы Гагаузии Иванна Кексал проголосовала на выборах в автономии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший депутат парламента Молдавии Иванна Кексал, баллотирующаяся на пост главы Гагаузии, отдала свой голос на избирательном участке в родном селе Казаклия, передает РИА «Новости».

«Сегодня в родном селе Казаклия пришла на свой избирательный участок и сделала свой выбор… Хочу видеть Гагаузию, в которой каждый человек чувствует себя нужным и услышанным», – написала Кексал.

Жители Гагаузской автономии в воскресенье выбирают главу региона и новый состав народного собрания Гагаузии. Всего за кресло башкана борются восемь кандидатов, а за мандаты депутатов соревнуются 132 человека. Голосование проходит на 67 избирательных участках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на территории Гагаузской автономии Молдавии открылись избирательные участки на выборах главы и депутатов собрания региона.