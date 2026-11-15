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Бегемот и змея стали самыми необычными пассажирами перевозок на «Авито»
Сервис «Авито» назвал бегемота и змею самыми необычными пассажирами 2026 года
В сервисе «Авито Услуги» назвали бегемота, кроликов и неядовитую змею самыми необычными пассажирами автомобильных перевозок за 2026 год.
«Один из самых необычных запросов – поездка бегемота к водоему», – сообщили в компании, передает РИА «Новости».
Для перевозки бегемота заказчику потребовался манипулятор, чтобы доставить животное к озеру, организовать купание и вернуть обратно. Кроликов исполнителю нужно было забрать и оставить у себя на ночь, а змею везли в закрытом контейнере строго в салоне автомобиля для защиты от холода.
Сложной задачей оказался и обмен животными, когда перевозчику нужно было доставить лошадь и забрать на обратном пути 17 баранов. Кроме того, пользователи искали транспорт для перевозки автомобиля-кареты в Петербург и яхты весом около 600 кг вместе с тележкой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пассажирка в нидерландском аэропорту Схипхол попыталась тайно пронести на борт самолета охраняемую законом змею.
Также пользователи «Авито» чаще всего интересовались арендой коммунальной, подъемной и дорожно-строительной спецтехники.
Кроме того, по автотрассе впервые перевезли антиматерию.