Эвакуированный житель рассказал о выживании людей в Константиновке

Эвакуированный житель Константиновки Балык заявил о риске гибели оставшихся

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вывезенный из города мужчина рассказал, что в последние дни участились обстрелы со стороны ВСУ. По его мнению, единственный шанс спастись для оставшихся горожан – уехать, поскольку выжить в условиях холодов и голода будет практически невозможно, передает РИА «Новости».

«Последние дни страшные были. Участились обстрелы, дроны совсем озверели. Люди зиму не переживут. Если выживут под обстрелами и дронами, то не выживут от голода. Зима на пороге», – рассказал Балык.

Эвакуированный добавил, что люди добывают еду самостоятельно, собирая в сезон грецкие орехи. Кроме того, в городе наблюдаются проблемы с питьевой водой и полностью отсутствуют медикаменты, поэтому больным приходится рассчитывать только на собственный иммунитет.

Выехавшая в этой же группе Елена Яблучанская сообщила, что в Константиновке остается множество пожилых и инсулинозависимых людей, лишенных жизненно необходимых препаратов. Шестерых мирных жителей накануне вывезли бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель Управления ООН по правам человека Шабия Манту допустила возможность участия в гуманитарной миссии в Константиновке.

В субботу военнослужащие 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» спасли шестерых мирных граждан на окраинах населенного пункта.

Ранее военный эксперт Борис Рожин назвал гуманитарную операцию необходимой для безопасной эвакуации населения Константиновки.