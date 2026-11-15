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Эвакуированный житель рассказал о выживании людей в Константиновке
Эвакуированный житель Константиновки Балык заявил о риске гибели оставшихся
Эвакуированный мирный житель Богдан Балык заявил, что остающимся в Константиновке людям будет крайне тяжело пережить грядущую зиму из-за постоянных атак украинских дронов, а также нехватки продовольствия и медикаментов.
Вывезенный из города мужчина рассказал, что в последние дни участились обстрелы со стороны ВСУ. По его мнению, единственный шанс спастись для оставшихся горожан – уехать, поскольку выжить в условиях холодов и голода будет практически невозможно, передает РИА «Новости».
«Последние дни страшные были. Участились обстрелы, дроны совсем озверели. Люди зиму не переживут. Если выживут под обстрелами и дронами, то не выживут от голода. Зима на пороге», – рассказал Балык.
Эвакуированный добавил, что люди добывают еду самостоятельно, собирая в сезон грецкие орехи. Кроме того, в городе наблюдаются проблемы с питьевой водой и полностью отсутствуют медикаменты, поэтому больным приходится рассчитывать только на собственный иммунитет.
Выехавшая в этой же группе Елена Яблучанская сообщила, что в Константиновке остается множество пожилых и инсулинозависимых людей, лишенных жизненно необходимых препаратов. Шестерых мирных жителей накануне вывезли бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель Управления ООН по правам человека Шабия Манту допустила возможность участия в гуманитарной миссии в Константиновке.
В субботу военнослужащие 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» спасли шестерых мирных граждан на окраинах населенного пункта.
Ранее военный эксперт Борис Рожин назвал гуманитарную операцию необходимой для безопасной эвакуации населения Константиновки.