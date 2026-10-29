Бойцы «Южной» группировки войск эвакуировали 15 человек с окраин Константиновки

Российские бойцы эвакуировали 15 человек с окраин Константиновки в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Эвакуация продолжалась почти двое суток. В числе выведенных из города людей оказались четверо раненых, трое пожилых людей и один подросток. Граждане решили покинуть город из-за постоянных атак беспилотников и артиллерии со стороны ВСУ, передает РИА «Новости».

«Было нападение на нас дронов, артиллерией били, и мы решили просто уходить, потому что нам уже деваться было некуда, потому что мы знали, что «Баба-яга» (тяжелый гексакоптер ВСУ) снова прилетит и сбросит на нас эти адские снаряды», – рассказала эвакуированная Валентина Брановская.

Еще один местный житель Игорь Пахомов добавил, что во время эвакуации российские военные сбрасывали им еду и воду с дронов. Сейчас все 15 человек доставлены в безопасный район.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов еще 3 июля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки от украинских войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг украинский беспилотник нанес удар по пожилой женщине в инвалидной коляске в ходе эвакуации из Константиновки.

В среду сотрудники украинских военкоматов отправляли мужчин на фронт под видом эвакуации.

Во вторник жители Константиновки ждали густого тумана для защиты от атак дронов при выходе из города.