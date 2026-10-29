Украинский дрон атаковал женщину в инвалидной коляске под Константиновкой

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчина вез мать 1940 года рождения в коляске, когда над ними пролетел дрон, развернулся и нанес удар. «Через пять минут прилетают еще три дрона, начинают нас искать. Бьет дрон – я чувствую, у меня какой-то осколок в спине», – заявил Мамчур РИА «Новости».

Он получил небольшие осколки в спину и лицо, а мать – лишь гематому, после чего эвакуацию удалось продолжить. Мужчина подчеркнул, что удар был целенаправленным, так как перепутать их с военными было невозможно.

Мамчур добавил, что у него были только небольшие невызывающие рюкзаки, а мать сидела в шляпе с гражданской сумкой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду беженец из Константиновки сообщил об отправке мужчин на фронт под видом эвакуации из зоны боевых действий. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о гибели женщины при ударе беспилотника ВСУ по частному дому. Во вторник жительница освобожденной Константиновки рассказала об ожидании горожанами густого тумана для защиты от атак украинских дронов при эвакуации.