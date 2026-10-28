Авария оставила без горячей воды и отопления 5,5 тыс. жителей Волгограда

Tекст: Ольга Иванова

Из-за повреждения трубопровода диаметром 400 миллиметров на улице Канунникова в Ворошиловском районе Волгограда отключили теплоснабжение и горячую воду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

В результате аварии без тепла остались 5551 человек, включая 1112 детей, проживающих в 44 многоквартирных домах. Также под отключение попали 10 социально значимых объектов, среди которых одно учебное заведение, две школы, четыре детских сада и три лечебных учреждения.

В спасательном ведомстве уточнили, что среди затронутых отключением социально значимых объектов нет зданий с ночным пребыванием людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце более двух десятков жилых домов в Барнауле остались без отопления из-за выхода горячей воды на поверхность.

В марте десятки жилых домов и важные учреждения в Новосибирске лишились тепла из-за крупной аварии на теплосетях.

В феврале правоохранительные органы возбудили уголовное дело после отключения отопления в почти 200 многоквартирных домах Хабаровска.