Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Авария оставила без горячей воды и отопления 5,5 тыс. жителей Волгограда
В Ворошиловском районе Волгограда в результате повреждения тепловой сети более 5,5 тыс. жителей и 10 социальных объектов остались без отопления и горячего водоснабжения.
Из-за повреждения трубопровода диаметром 400 миллиметров на улице Канунникова в Ворошиловском районе Волгограда отключили теплоснабжение и горячую воду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
В результате аварии без тепла остались 5551 человек, включая 1112 детей, проживающих в 44 многоквартирных домах. Также под отключение попали 10 социально значимых объектов, среди которых одно учебное заведение, две школы, четыре детских сада и три лечебных учреждения.
В спасательном ведомстве уточнили, что среди затронутых отключением социально значимых объектов нет зданий с ночным пребыванием людей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце более двух десятков жилых домов в Барнауле остались без отопления из-за выхода горячей воды на поверхность.
В марте десятки жилых домов и важные учреждения в Новосибирске лишились тепла из-за крупной аварии на теплосетях.
В феврале правоохранительные органы возбудили уголовное дело после отключения отопления в почти 200 многоквартирных домах Хабаровска.