Состояние воздуха в Новомосковске после атаки дронов признали нормальным

Воздух в Новомосковске остался в норме после падения обломков БПЛА

Tекст: Вера Басилая

«Что касается состояния атмосферного воздуха в Новомосковске, то, по данным лабораторий ГУ ТО «Природа» и Роспотребнадзора, оно в норме», – написал Миляев в Max.

По его словам, при падении обломков дронов зафиксированы повреждения многоэтажных и частных домов, а также инфраструктуры в прилегающей промышленной зоне. Один человек обратился за медицинской помощью после падения беспилотника на многоквартирный дом, для местных жителей развернут пункт временного проживания.

Глава региона добавил, что сейчас важно оперативно восстановить поврежденные дома. Он также поручил оперштабу продолжить контроль состояния воздуха и обеспечить штатную работу детского сада и детской поликлиники. На особом контроле находятся вопросы закрытия теплового контура и восстановления инженерных сетей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дмитрий Миляев сообщил об одном пострадавшем в результате падения беспилотника на многоквартирный дом в Новомосковске. В тот же день в Новомосковске зафиксировали повреждения жилых домов и инфраструктуры из-за ударов беспилотников. В понедельник промышленные предприятия Воронежа загорелись после массированной атаки дронов.