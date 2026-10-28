Мирошник: Военная помощь Нидерландов Украине будет разворована

Tекст: Вера Басилая

«Вот Нидерланды из собранных налогов отлистывают уже 500 млн евро (Украине), которые в значительной доле пойдут на продолжение кровопролития и террористической войны, а остальное разворовано», – написал Мирошник в Telegram-канале.

По его словам, европейские государства должны понимать, что их правители заставляют граждан «раскошелиться на значительный украинский гонорар», при этом налогоплательщиков не спрашивают. Он отметил, что эти суммы пригодились бы в системе здравоохранения или образования самих Нидерландов.

Ранее премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен сообщил о планах направить Киеву еще 1,2 млрд евро в течение трех лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Нидерландов пообещали предоставить Киеву дополнительный «зимний пакет» военной помощи на сумму 500 млн евро.

В прошлом месяце Евросоюз решил направить Киеву 3,3 млрд евро для приобретения ракетных комплексов и беспилотных аппаратов.

До этого Нидерланды объявили о выделении дополнительных 500 млн евро для обеспечения украинской армии новыми партиями военной техники и боеприпасов.