Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Мирошник предрек разворовывание военной помощи Нидерландов Украине
Мирошник: Военная помощь Нидерландов Украине будет разворована
Значительная часть выделенных Нидерландами 500 млн евро для Украины пойдет на продолжение конфликта, а остальные средства будут разворованы, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Вот Нидерланды из собранных налогов отлистывают уже 500 млн евро (Украине), которые в значительной доле пойдут на продолжение кровопролития и террористической войны, а остальное разворовано», – написал Мирошник в Telegram-канале.
По его словам, европейские государства должны понимать, что их правители заставляют граждан «раскошелиться на значительный украинский гонорар», при этом налогоплательщиков не спрашивают. Он отметил, что эти суммы пригодились бы в системе здравоохранения или образования самих Нидерландов.
Ранее премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен сообщил о планах направить Киеву еще 1,2 млрд евро в течение трех лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Нидерландов пообещали предоставить Киеву дополнительный «зимний пакет» военной помощи на сумму 500 млн евро.
В прошлом месяце Евросоюз решил направить Киеву 3,3 млрд евро для приобретения ракетных комплексов и беспилотных аппаратов.
До этого Нидерланды объявили о выделении дополнительных 500 млн евро для обеспечения украинской армии новыми партиями военной техники и боеприпасов.