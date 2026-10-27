Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках

Минобороны: ВС России прекратили огонь для гумоперации в Алешках

Tекст: Катерина Туманова

«В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области, Вооруженными Силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен режим тишины с четырех часов 00 минут мск 27 октября 2026 года», – сообщает Минобороны в Max-канале.

Как писала газета ВЗГЛЯД, оборонное ведомство 26 октября сообщило о ежедневном разминировании путей к Алешкам.

В воскресенье уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обсудила с властями Херсонской области гуманитарную миссию в населенном пункте.

Тогда же она заявила о договоренности России и Украины установить режим тишины в Алешках одновременно.