Директор ЗАЭС сообщил о попытках ВСУ устроить экономическую блокаду станции

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, вооруженные силы Украины препятствуют доставке грузов и материалов, необходимых для безопасной эксплуатации станции, передает РИА «Новости». «С апреля началась как экономическая, так и логистическая блокада Запорожской станции. Противник не дает возможности доставки грузов, товарно-материальных ценностей, которые предназначены для обеспечения процессов безопасной эксплуатации станции», – сказал Черничук в ходе международного телемоста в Вене.

Руководитель объекта добавил, что украинские военные минируют подъездные пути для блокировки подвоза сотрудников. Из-за сбрасываемых в темное время суток взрывных устройств персонал получает ранения, что вынуждает администрацию вносить коррективы в режим работы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Черничук предупредил о риске аварии из-за постоянных ударов украинских беспилотников по инфраструктуре.

Мэр Энергодара Максим Пухов рассказал о попытках Вооруженных сил Украины установить транспортную блокаду города дистанционным минированием дорог.

В среду директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила о подрыве ядерной безопасности из-за удара дрона по автобусу для персонала.