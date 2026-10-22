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Кадыров сообщил о ликвидации подозреваемого в диверсиях в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации одного подозреваемого и задержании второго по делу о совершении диверсий в Гудермесском районе.
Об установлении лиц, причастных к прошлогодним диверсиям, глава республики написал по итогам совещания с силовиками в Грозном, передает ТАСС. «Рассмотрели ситуацию в Гудермесском районе. Дорогой брат, министр внутренних дел по ЧР Аслан Ирасханов доложил, что в ходе оперативной работы правоохранительных органов установлены лица, причастные к диверсиям, совершенным в прошлом году. Один из подозреваемых ликвидирован, второй задержан», – сообщил Кадыров.
По словам Ирасханова, задержанный признался в причастности к взрыву возле здания администрации, а также к установке самодельного взрывного устройства в районе Черноречья, целью которого был пост Госавтоинспекции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае житель Краснодара признался в подготовке диверсии на объекте энергообеспечения.