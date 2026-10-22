Сыгравший в «Ментовских войнах» актер Старцев погиб в зоне СВО

Tекст: Ольга Иванова

О смерти артиста стало известно из сообщения его окружения, передает ТАСС. «Ефима не стало, он погиб почти месяц назад, 30 сентября, защищая Родину», – заявил собеседник агентства.

Среди известных актерских работ Старцева – роль охранника Панайотова в девятом сезоне сериала «Ментовские войны» и бандита в проекте «Наш спецназ 3».

Ранее актер сериалов «След» и «Глухарь» Дербышев погиб в зоне СВО.

В феврале коллега актера Николая Ткаченко сообщил о его гибели в зоне специальной военной операции.