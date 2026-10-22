Власти Парижа ввели комендантский час в двух районах города

В центре Парижа до 25 октября ввели ночной комендантский час

Tекст: Вера Басилая

Комендантский час будет действовать в районе площади Республики и квартала Ле-Аль ежедневно с 23:00 до 06:00 по местному времени вплоть до 25 октября, передает ТАСС.

Запрет на пребывание на улице в указанные часы распространяется как на совершеннолетних, так и на несовершеннолетних граждан. Соответствующее постановление издал префект парижской полиции, о чем ведомство сообщило на своей странице в соцсети.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник префектура полиции Парижа ввела комендантский час в центре французской столицы.

В понедельник суды вынесли первые приговоры участникам беспорядков.

Префектура департамента Нор объявила о введении комендантского часа в отдельных районах Лилля, Ваттиньи, Дуэ и Денен.